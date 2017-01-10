 Конгрессмены США предлагают создать комиссию по расследованию российских кибератак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, конгрессмены предлагают создать ее по образцу комиссии, расследовавшей теракты в США 11 сентября 2001 года. Комиссия будет состоять из 12 человек, которые при этом не должны входить в Конгресс. Для ее формирования демократы хотят внести на рассмотрение "Акт о защите демократии".
Напомним, ранее разведка США представила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США. По мнению специалистов, кампанию заказал президент РФ Владимир Путин.
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І да, Трамп займеться внутрішньою політикою, а за зовнішню, скоріше за все, відповідатимуть старожили-республіканці часів Рейгана, яких чомусь дуже багато в адміністрації Трампа.
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Ольгинцы: мы - глас истины а не хаХеры.
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Ломать не строить, как говорится... Точно так же и в холодную войну и СССР, и США делали качественные ракеты, истребители, АПЛ, но у США при этом получались еще и качественные товары широкого потребления, а в СССР - дерьмо.
Вот, например, в США уже в 50-е годы делали машины с оборудорванием, какого и в современных Ладах нет...
http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-chrysler-300-rodonachalnik-moshhnyx-amerikancev/
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