EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  875  32
Все про:выборы (21379) киберпреступление (199) Конгресс США (217) Президент (4381) расследование (1796) Россия (64580) США (11606) хакер (521)

 Конгрессмены США предлагают создать комиссию по расследованию российских кибератак

Члены Конгресса США от Демократической партии предложили создать независимую комиссию для расследования кибератак и возможных попыток России повлиять на выборы президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, конгрессмены предлагают создать ее по образцу комиссии, расследовавшей теракты в США 11 сентября 2001 года. Комиссия будет состоять из 12 человек, которые при этом не должны входить в Конгресс. Для ее формирования демократы хотят внести на рассмотрение "Акт о защите демократии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Напомним, ранее разведка США представила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США. По мнению специалистов, кампанию заказал президент РФ Владимир Путин.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шкіряк вам в помічь))) А рeзультати Розenко проголосить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
пообещайте русским спирта и они все сами расскажут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
...Наша воровская власть быстро сломала тот свободный дух, которым управлял сам Бог, разделавшись с добровольцами и волонтерами.Именно в них он жил больше всего. Народ промолчал. Народ молчал во время обнародования многомиллиардных краж, во время оффшорных скандалов, во время судейской реформы, где президент стал вершителем судейских и наших с вами судеб, во время котлов, во время бесстыдных деклараций...Народ молчал во время любого и каждого творящегося зла. Народ онемел во время чумы.Поэтому Бог, дающий силы победить, отвернулся от нас. Теперь уже не вернуть. А, если попытаемся, то жертвы будут не малые. Надо было тогда не молчать, сейчас не молчать. Доделывать все равно придется, потому что недоделанное всегда возвращается.http://antikor.com.ua/articles/145876-nasha_vorovskaja_vlastj_bystro_slomala_tot_svobodnyj_duh_kotorym_upravljal_sam_bog_-_hurnalistka
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сдесь обсуждают , что предпримут США в отношении России. А твой текст не по теме. Йды геть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут есть правила. Тексты не по теме не разрешены. Ты же нарушаешь правила приличия. Будет подходящая тема, там и пиши. А в твоем случае можно допустить преднамеренное нарушение. Хочешь тему рашки подменить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А про що казати народу коли він сам і обрав таку владу? Бачили очі що обирали, ось і їдять, аж вилазять.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В США тема с хакерскими атаками потихоньку сходит на "нет", вряд ли Трамп подпишет новые санкции, разве что еще Обама успеет их подписать до 20го. По информации из открытых источников доказательства были не убедительны как для Трампа так и для самих спецслужб. Да и бытует мнение что новый президент будет заниматься по большей части внутренними проблемами в стране, нежели внешней политикой, в любом случае время покажет, всё остальное - гадание на кофейной гуще!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп уже вчора зробив заяву, що його переконали у причетності Росії до хакерських атак. Причому офіційно - її потім ще озвучив голова його адміністрації на провідному республіканському каналі Fox News...

І да, Трамп займеться внутрішньою політикою, а за зовнішню, скоріше за все, відповідатимуть старожили-республіканці часів Рейгана, яких чомусь дуже багато в адміністрації Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, есть такая информация, он согласился, но там были и оговорки и то что эта история очень сильно раздута!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что вы несете. По конституции США, внешнюю политику осуществляет президент. Не суй те морду, куда вас не просят. С такими суждениями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правительство Украины при поддержек оппозиционного блока(недобиткам партии регионов) решило создать комиссию о задержках в социальных выплатах фиктивным переселенцам в приграничных районах Лугандонии с бюджета Украины. Захарченко пригрозил если Украина не будет осуществлять поставки электричества и тепла, то количество обстрелов возрастёт с 51 до 100. А гарант не может дозвонится госпоже Меркель и не знает что делать в этой ситуации и ещё Ху..ло пригрозило что закроет Липецку фабрику и слепой транш Порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ану ж розкажи як Україна постачає туди тепло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Kak , kak , vot kak , cveta vidisj, nu vo, eto s daleka a v nature zjolto sinij.-
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поставка воды и электричества в Лугандонию это предательство и заморожевания конфликта. Лугандония готова платить за воду и электричество с бюджета своего или Российской Федерации это как раз и является легализация этих так званных республик по путинскому сценарию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, вот угрожать не нужно. Есть желание договариваться, давайте обсудим. А угрозы... Если отключить, скажем, воду дня на три в хорошие морозы - порвет трубы. ВСУ будет хоть десять лет долбить, но такой результат не получит. Если начать веерные отключения света - придет пипец электрооборудованию. При регулярных отключениях газа... даже думать не хочется. Так что не нужно угрожать. Давайте спокойно поговорим. С учетом вышесказанного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Була інфа що газ вони відбирають з газопроводу який іде через їхню територію з-за поребрика, а водопровідні комунікації на Марик, наприклад, теж проходить через неконтрольовану територію. Так що не все так просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это на первый взгляд непросто. Но я говорю о том, что угрожать не нужно, это не конструктивно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ups, a vedj eto uzje serjozno, togda trump ne smozjet skazatj, mol ne verju, da ne mozjet bitj takoje - jesli osparivatj resjenije komisiji, eto prjamoi putj k impicjmentu, kstati i posle proslusjivanija resjenija komisiji, vozmozjen impicjment - tut uzje serjozno
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
никак не успокоятся дерьмократы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что характерно, хакеры есть и в США и в России. Но при этом США также дали миру Apple Macintosh, Windows, IBM PC, Linux, Android, а в России даже разработанный в КИтае Йотафон не могут в производство запустить... Даже у нас уже есть планшеты и смартфоны собственной разработки - Impression.

Ломать не строить, как говорится... Точно так же и в холодную войну и СССР, и США делали качественные ракеты, истребители, АПЛ, но у США при этом получались еще и качественные товары широкого потребления, а в СССР - дерьмо.

Вот, например, в США уже в 50-е годы делали машины с оборудорванием, какого и в современных Ладах нет...

http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-chrysler-300-rodonachalnik-moshhnyx-amerikancev/
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессмены США предлагают создать комиссию по расследованию российских кибератак
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик взрыв военнослужащие выборы Госпогранслужба ГСЧС дипломатия Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел оккупация погода пограничники Россия санкции Сирия суд США теракт хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти