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 Великобритания не самоустранится от "украинского вопроса", - посол Украины в Лондоне о Brexit

Великобритания оставляет ЕС - однако не оставляет Европу.

Об этом в интервью lb.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день я не вижу оснований говорить о том, что Великобритания самоустранится от "украинского вопроса"", - сказала посол.

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По ее словам, за последние 25 лет отношения между странами переживали разные периоды, но четко показали, что украинско-британское партнерство "не является ситуативным, поскольку построено на прочных основах европейских ценностей".

Посол отметила, что Brexit будет определять внешне и внутриполитические приоритеты Великобритании на десятилетия.

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Вместе с тем, "Британия оставляет ЕС - однако не оставляет Европу". "Конечно, будет не правильно говорить, что Brexit не сказался на повестке дня правительства Великобритании и его внешней политике. Вместе с этим развитие двусторонних отношений и заявления руководства страны свидетельствуют о том, что Украина не выбыла из повестки дня приоритетов Великобритании. Мы так же сильно чувствуем мощную политическую поддержку, даже несмотря на то, что Великобритания не участвует в нормандской формате", - сказала Галибаренко.

Она рассказала, что Великобритания предоставляет нашей стране существенную экспертную, финансовую и гуманитарную помощь, ориентированную на поддержку реформ в политической, административной, экономической, судебной и других сферах, а также, что очень важно, для преодоления последствий российской агрессии.

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Что касается политического диалога с британской стороной, то в прошлом 2016 году состоялись шесть встреч и контактов на уровне президента Украины и премьер-министра Великобритании, а также глав внешнеполитических ведомств. Состоялся обмен визитами министров иностранных дел, более двадцати визитов на уровне депутатов. В сентябре Украина и что еще более важно освобожденные территории Донбасса посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании.

Кроме того, Соединенное Королевство остается постоянным членом СБ ООН, Большой семерки, НАТО, Совета Европы. "Поэтому не стоит волноваться насчет курса на самоизоляцию. Великобритания является глобальным игроком и 6-й крупнейшей экономикой мира и при любом развитии событий такой курс будет сохранен", - считает дипломат.

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Также только в прошлом году Украина получила более 30 млн фунтов стерлингов в виде технической помощи. Часть из этих денег направляется на поддержку работы, которую проводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Кроме того, Великобритания приняла активное участие в подготовке украинских детективов НАБУ. Для работы в МИД и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины были отправлены британские советники.
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Жду, когда Дорогомиловский Суд Москвы признает нелегитимной власть в Венесуэле после бегства Мадуро! По стопам Януковича пошел!


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Великобритании надо о своей безопасности думать. Захарченко опять дал интерью о нападении на нее, потому что там все зло для России.
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Вы им льстите - для открывания лоьёнов, одеколонов и фляг с антифризом штопор не нужен.
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Так это для высших офицеров элитного спецназа
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Ааа, тады да. Кацапы любят ворованное винишко лакать.
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еще бы обяснила почему страны подписавшие Будапештский Меморандум не принимают участие в нормандском формате и почему украинская власть не настояла именно на таком формате...?
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подлость и коварство - это тактика "скрепнутой" империи на протяжении столетий.
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будуть далі плeскати рeформам?В чому допомога? Чи допомога G2, а ne людям...
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Уже самоустранилась, почти с самого начала вторжения в Украину, подтёрвшись будапештской туалетной бумагой вслед за агрессором и оккупантом!
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Некорректно , Петрову бы еще температуры сравнить , он бы с Египтом сравнил количество пунктов обогрева , для нас -20 это редкость , для орков норма .
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По-чесноку, я не видел ни одного из 3,5 тыс. пунктов обогрева, ни у себя в Жмеринке, ни Житомире, ни районам. Пришлось ездить как раз в самую метелицу.
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Даже политическая поддержка для нас очень важна.
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Пока Будапештский меморандум не выполнен, то и говорить о нормальном сотрудничестве не стоит.
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Ну ты шо? Тут же ясно сказано, что и дальше будут иметь ввиду "украинский вопрос".
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Nepodskazjisj li, kotorij punkt Budapesjstkogo soglosjenija oni narusjili, nu cjtob mi mogli im bumagu na stol polozjitj i skazatj, vot tak mol rebjata - dogovori eto svjatoje, i v cjom problema, pocjemu ne vipolnili - toljko davai bez bla bla bla, a konkretno i cjtob realjno mozjno e to procjestj i razpecjatatj.
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Пункт №4. Там коллективная ответственность выполнения. Это говорилось и обсуждалось очень много раз, поэтому продолжать жевать одно и тоже смысла нет.
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...More China arms deals taking shape


корочше ...якщо до жовтня місяця цього року не поставлять решту 29 танківз 49 замовлених...ну ви зрозуміли
...вони ще не відмовились але ...це не українцям мізки іпати життям по новому
http://www.bangkokpost.com/news/politics/1173469/more-china-arms-deals-taking-shape
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Та як же не відмовились,як з китайцями контракт підписали
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Міністр оборони Таїланду Правит Вонгсумон заявив про розірвання контракту з "Укроборонпромом" на поставку танків "Оплот".Про це пише "Bangkok Post".Повідомляється, що міністерство оборони Таїланду замовило 49 бойових машин ще в 2011 році. Однак українська сторона змогла надати Таїланду всього 20 "Оплотів" тільки в 2016-му.Тайська сторона вирішила відмовитися від решти 29 машин, з огляду на неналежну організацію поставок. Замість українських танків будуть закуплені бойові машини китайського виробництва, про що вже підписано відповідний договір.Невідомо також, чи будуть прийняті Таїландом вже поставлені танки.
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кацаПсинский буесос Мотодрылла признан Святым Апостолом АЛЕППОнутой РАБссии
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ни кто не сомневается просто великобритания будет выражать озабоченность! и кто скажет что они самоустранились?
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Я думаю более того Британии не надо будет оглядываться на Меркель в вопросе поддержки Украины
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Вже самоустранились, як підписанти Будапештського меморандуму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания не самоустранится от "украинского вопроса", - посол Украины в Лондоне о Brexit
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