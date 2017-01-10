 Спасатели с 4 января освободили из заносов 1 776 автомобилей, в которых было 4 444 человека, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
По данным ведомства, людей которые получили обморожения во время пробок нет. В Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 547 ед. тех. и 2 тыс. 248 чел.
"Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 776 автомобилей, в которых находились 4 тыс. 444 человека", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС.
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