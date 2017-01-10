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 Спасатели с 4 января освободили из заносов 1 776 автомобилей, в которых было 4 444 человека, - ГосЧС

По состоянию на 7 часов утра 10 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

По данным ведомства, людей которые получили обморожения во время пробок нет. В Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 547 ед. тех. и 2 тыс. 248 чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА

"Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 776 автомобилей, в которых находились 4 тыс. 444 человека", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС.
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Это считал же кто то, пиар что б у крыта дольше пролежать. Можете представить, что человек который делает добрые дела, все время вещает о их количестве?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели с 4 января освободили из заносов 1 776 автомобилей, в которых было 4 444 человека, - ГосЧС
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