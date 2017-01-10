 Боевики ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки: из-за попадания снаряда в дом возник пожар, - пресс-офицер

В Марьинке Донецкой обл., которая расположена на мариупольском направлении зоны АТО минувшей ночью возник пожар из-за попадания взрывоопасного предмета в нежилой дом. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Ночью зафиксирован пожар нежилого дома в Марьинке вследствие попадания взрывоопасного предмета. Жертв среди мирных жителей нет. Но, как видите, уже, взрывоопасные предметы, они уже попадают и в жилые кварталы в Марьинке", - сообщил он.
Всего, по состоянию на 8:00 на мариупольском направлении зафиксированы 6 вражеских обстрелов.
"Из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстреливали позиции под Марьинкой и Широкино. Из стрелкового оружия и подствольных гранатометов позиции под Павлополем. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - подчеркнул пресс-офицер.
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Торгівля з тимчасово окупованими територіями з 2014 року викликала обурення у населення України. У період, починаючи з 2014 року, було багато спроб припинити цю торгівлю. Але тільки з 2015 року влада України стала звертати увагу на це питання. Результатом розгляду стало прийняття СБУ наказу № 415 від 12.06.2015 та постанови КМУ № 1035 від 16.12.2015 року.
Важливо зауважити, що в зазначеній постанові ведеться мова про заборону на період тимчасової окупації поставок товарів (робіт, послуг) у всіх митних режимах з тимчасово окупованими територіями на територію України і навпаки.
Заборона не поширюється на провезення в обидві сторони особистих речей, соціально значущих продуктів харчування. Заборона не поширюється також на поставки в Україну електроенергії, предметів першої необхідності і товарів стратегічного значення. Розробка порядку перетину лінії розмежування зазначеної номенклатури товарів покладено на відповідні органи (СБУ).
Фактично, на СБУ були покладені функції дозвільної системи для перетину лінії зіткнення. Але головна функція - визначення стратегічної важливості товару для України. По факту на кожну партію товару, що перевозиться, видається дозвіл, який відображається на офіційному сайті СБУ після реєстрації.
На кінець грудня 2016 року було видано понад шістдесят п'ять тисяч дозволів на оптові поставки з України в тимчасово окуповані території і понад тридцять дві тисячі дозволів на поставки у зворотному напрямку. Згідно вищезазначеної постанови КМУ, всі ці товари повинні мати стратегічне значення для України. Провівши експрес-аналіз виданої кількості дозволів на поставки з України на тимчасово окуповані території можна зробити висновки, що для деяких кіл України стратегічно важливо підтримувати обороноздатність незаконних збройних формувань та економічну стабільність роботи підприємств на тимчасово окупованих територіях.
Україна поставляє товари, які безпосередньо зміцнюють боєздатність колабораціоністів і сприяють розвитку їх економіки. Ось неповний перелік товарів, що поставляється окупантам: леговані сталі; руди; шлак; торф; кокс; вугілля; бітум; мінерали; полімери; дорогоцінні метали; детонатори і шнури; машини та механізми спеціального призначення; деревина; різні метали і металеві конструкції; всі види двигунів, в тому числі і дизельні; різні електрогенератори; насоси; труби; гума різних сортів; запчастини до автомобілів, локомотивів, верстатів; вироби з міді; фітинги; велика кількість видів дроту; троси; промислова хімія; добрива; антифризи; присадки; масла різних марок; цемент; вогнетривку цеглу та інші вогнетриви; різні прилади і так далі. Крім усього цього Україна постачає окупантам так само корми для тварин, одяг, хутра і шкіру, тканини і текстильні вироби, взуття і навіть квіти. З окупованій же територій до нас йде сіль, цегла, вироби з цементу та інші різні будівельні матеріали, включаючи пісок, мармур. Постачають до нас так само сланець, сірку, графіт і, звичайно ж, вугілля.
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