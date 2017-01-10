 Синоптики предупреждают киевлян о гололедице на дорогах, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
"Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - отметили в ведомстве.
191 2
"Помогать друг другу легко и приятно", - вице-премьер Зубко призвал владельцев кафе и ресторанов присоединиться к акции "Согрей! Поделись теплом"(221)
В Киеве на проспекте Лобановского сгорело три автомобиля. ФОТОрепортаж(27)
Восемь человек погибло и 45 травмированы за минувшие сутки из-за сложных погодных условий на дорогах Украины(0)
Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы(40)
Синоптик розповіла, якою буде погода на Святвечір(0)
Легковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО(19)
Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО(17)
Ответить
Ответить