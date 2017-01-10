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 Синоптики предупреждают киевлян о гололедице на дорогах, - КГГА

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, температура днем ​​около 4-6 ° мороза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - отметили в ведомстве.
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сегодня утром "синоптики" канала Эра рассказали, шо в Днепре -27 будет вечером, пока шо +1 и сопли.
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