 С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТО

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла неспокойно. На эту минуту уже 8 обстрелов. Ночью боевики не использовали тяжелое вооружение, вели огонь из гранатометов. Так, на мариупольском направлении - по Марьинке, Водяному и Широкино, из стрелкового оружия - по Павлополю, на луганском - по Новозвановке. И уже, вот, на утро, буквально недавно, вели огонь из 82-мм минометов в районе Зайцево", - сообщил он.
"Наши воины отвечали и вчера, и сегодня отвечали из гранатометов", - добавил спикер штаба.
Он также сообщил, что продолжаются поиски трех военнослужащих, о пропаже которых в штабе сообщали в воскресенье.
"Продолжают искать. Сначала появлялась информация, что нашли их, сейчас информация опять же новая. Пока что нового ничего не можем сказать, точной информации никто не знает, продолжают искать. Думаю, что сегодня на конец дня, или завтра уже будет известно", - отметил Матюхин.
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Я вот не понимаю,а где же контрбатарейные радары?
Куда все это подевалось?
И почему не закрыты КППВ?! Ни один!!! Все работают.
Вот только возле Горловки,за сутки более тридцати тысяч за пенсиями и пособиями.
Трудно поверить? А вы на горловскую правду зайдите и поглядите.
Шастали и будем шастать,а вы кормите"!!!!-это они там так пишут.
Кормим? Тогда чего удивляемся их наглости?
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А мы отвечаем. Из "незапрещеного минскими соглашениями оружия". А потом очень ответственные люди - медведчук, кучма, геращенко опять что то оговаривают в Минске. Важные для страны вопросы И мы опять этот Минск соблюдаем. В одностороннем порядке, без объявления военного положения и мобилизации всех сил государства на отражение агрессии. В нарушение Закона "Об обороне Украины". Соблюдаем международные соглашения нератифицированнные парламентом страны...
И так каждый месяц. Ведь надо. Надо продержаться. Надо победить коррупцию, отстроить страну. Надо дождаться пока РФ упадет под грузом санкций. Надо чтобы их не сняли. Надо освободить пленных. Надо. Надо. Надо.
И ДНР/ЛНР надо продержаться. Захарченко с Плотницким. Пока не имплементируют Минск. Пока они не станут "легетимными".
Поэтому из России идет поток денег, оружия и наемников. Но России тяжело. Санкции, Сирия, Крым, дань Чечне. И окружению ихнего первого воровать надо. Где взять на все ресурсов? К их счастью, каждый день, невзирая на обстрелы, смерти, раненных и попавших в плен через линию фронта идут десятки украинских поездов. Туда и оттуда.
Я сейчас даже не про контрабанду. Не про алкоголь, лекарство, сигареты, золото производимые в ДЛНР. Я не про уголь с Донецких и Луганских копанок. Я не про топливо транзитом из РФ идущие прямо через наши блокпосты в Украину. Я про товарные поставки ВСЕГО. Про официальную торговлю с российскими оккупантами во время войны. По разрешению СБУ. С ведома правительства и президента.
Легированные стали; руды; шлак; торф; кокс; уголь; битум; минералы; полимеры; драгоценные металлы; детонаторы и шнуры; машины и механизмы специального назначения; древесина; различные металлы и металлические конструкции; все виды двигателей, в том числе и дизельные; различные электрогенераторы; насосы; трубы; резина различных сортов; запчасти к автомобилям, локомотивам, станкам; изделия из меди; фиттинги; большое количество видов проволоки; тросы; промышленная химия; удобрения; антифризы; присадки; масла различных марок; цемент; огнеупорный кирпич и другие огнеупоры; различные приборы и так далее. Помимо всего этого - корма для животных, одежду, меха и кожу, ткани и текстильные изделия, обувь, соль и даже цветы.
К нам идет кирпич, изделия из цемента, различные строительные материалы, песок, мрамор, так же сланец, серу, графит, уголь и многое другое. Кстати уголь из ЛДНР идет не только в Украину, но и поставляется в Польшу.
Это далеко не полный перечень товаров (http://bit.ly/2ju1d4U) поставляемых Украиной и напрямую укрепляющих боеспособность армейских корпусов ЛДНР (налоги в бюджет ЛДНР ( http://bit.ly/2j91uXC), помогающих оккупантам поддерживать социально - экономическую стабильность на оккупированных территориях и снимающих с бюджета РФ часть тягаря на ее содержание. На конец декабря было выдано более 65.000 разрешений на оптовые поставки с Украины на оккупированные территории и более 32.000 в обратном направлении.
97.000 разрешений. Почти 10.000 погибших. 10 разрешений на 1 человеческую жизнь... Долго ли еще, видя такую торговлю с агрессором, Запад будет держать санкции напрямую ущемляющие интересы ИХ бизнесменов при торговле с Россией? Долго ли будет длиться война, если агрессора экономически поддерживают ОБЕ стороны конфликта?
Пока не захочет президент и не выполнит Закон об обороне Украины введя военное положение хотя бы в т.н. "Зоне АТО"? Пока не захочет Кабмин и не запретит торговлю с агрессором своим постановлением? Пока не захотят 226 депутатов ВР и не перестанут мурыжить разработанный нами специальный законопроект (http://bit.ly/2iUdtIW)?
Давайте перестанем себя обманывать. ОНИ - не захотят. У большинства из НИХ абсолютно разные интересы с народом которому они должны служить.
Так долго ли будет длиться война? Ответ прост. До тех пор пока она экономически выгодна. И ровно столько на сколько хватит терпения Украинского Народа.
И не минутой дольше.
P.S. Эта ссылка на Штаб блокади торгівлі з терористами - для готовых к действию. Или для помощи тем, кто уже проснулся и действует. Ветеранам - организаторам блокады нужна наша помощь. Потому что это НАША страна. А на фронте, гибнет не статистика, а наши хлопцы. Подключайтесь!
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USPEHOV! Командир "Грузинского легиона": Двигаемся вперед и в 2017 году вернем Луганскую область:
Добровольческое подразделение "Грузинский легион", ставшее частью Вооруженных сил Украины, в 2016 году освободило большую территорию Украины, чем во время операции под Логвиново на Светлодарской дуге. Об этом рассказал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в Facebook.
"Отчет украинскому народу. В 2016 году, в феврале, вследствие спецоперации, названной символически "Сохуми" (так называют Сухуми в Грузии. - "ГОРДОН"), "Грузинский легион" без потерь передвинул линию разграничения оккупированной Россией Луганской области на 2 километра вперед и занял высоту 164, при этом занятая территория больше, чем под Логвиново!" - отметил он.
Мамулашвили отметил, что на фронте "не все так плохо".
"Двигаемся вперед и в 2017-м вернем Луганскую область!" - заявил командир "Грузинского легиона".
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