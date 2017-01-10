EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1260  18
Все про:беженцы (946) Берлин (137) Германия (2572) Меркель (1322) теракт (1948)

 Меркель призвала ускорить отправку беженцев на родину: Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий"

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Выступая на съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников", Меркель сказала, что миграционной политике Германии необходимы меры, которые позволят отправлять домой мигрантов, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено.

Меркель призвала предпринять все усилия, чтобы гарантировать, что получившие убежище мигранты будут интегрироваться в немецкое общество, в то время как остальные покинут страну.

В убежище было отказано 24-летнему Амри, который 19 декабря направил многотонный грузовик на людей в центре Берлина. Жертвами атаки стали 12 человек. Сам тунисец был застрелен позже в Милане.

Амри получил отказ миграционных властей еще в июне, однако немецкие власти не смогли осуществить депортацию из-за отказа Туниса принять его.

Власти Германии считают необходимым принять более жесткие правила для подобных случаев. Меркель призвала их действовать быстрее. Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий", сказала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За мгновенье до теракта: Грузовик въезжает на рождественскую ярмарку в Берлине. ВИДЕО регистратора

"Мы не должны застрять в обещаниях", - заявила Меркель. В то же время канцлер призвала гарантировать защиту тех, кто имеет право на убежище.

Кроме того, Меркель назвала оправданными действия немецкой полиции в Кельне, где в новогоднюю ночь в центр города не допустили молодых людей - выходцев из стран Северной Африки.

В декабре канцлер Германии уже обещала ускорить процедуру депортации тунисцев, которым не удалось добиться получения статуса беженца. Она говорил об этом с президентом Туниса. По ее словам, немецкие власти "вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно".

Напомним, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре Берлина. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока гром не грянет , Меркель не перекрестится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно,иначе навяжут свои правила,взгляды и разрушат вашу прекрасную страну изнутри.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот бы и долбасянский мужиков у нас - отправили бы из дома освобождать.. А то сидят,задницы греют
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ящик Пандоры открыт, домой муслимы уже не хотят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Германией должен управлять такой как Брейвик, а не такая как Меркель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лишнее доказательство как на крови наших солдат наша власть делает деньги? и поверь власти это по фиг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мізки політиків не пристосовані думати наперед - тому завжди плетуться в хвості подій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а Меркель начинает понимать разницу в ментальности между народами,немцы если получат команду за месяц страну очистят от обезьян, в отличии от нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поздно пить боржоми, когда почки отпали.Трампель вместо Меркель Гарантирован
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель призвала ускорить отправку беженцев на родину: Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция взрыв военнослужащие Госпогранслужба Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым морозы Нацполиция обстрел пограничники Россия смерть снегопад Сумы США теракт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти