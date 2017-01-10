 Кабмин создал комиссию для проверки использования выделенных на восстановление Донбасса средств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий. В состав межведомственной комиссии входят представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Минфина, Госказначейства и Госаудитслужбы, которые посетят указанные области в течение января", - пояснили в ведомстве.
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А эти комиссии нужно называть не следственными, а похоронными.
За счёт этих средств, скоро под Киевом, вырастут новые элитные посёлки!
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Чиновнички обзаведутся недвижимостью.
Отстроят данбассс на своих участках под Киевом.
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Може Пердуленка? У него тоже фамилия но -КО заканчивается.
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Очень важно не выйти на самого себя.
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