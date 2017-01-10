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Все про:аудит (141) Кабмин (9571) проверка (370) Донбасс (11772) Министерство по вопросам оккупированных територий (61)

 Кабмин создал комиссию для проверки использования выделенных на восстановление Донбасса средств

Правительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий. В состав межведомственной комиссии входят представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Минфина, Госказначейства и Госаудитслужбы, которые посетят указанные области в течение января", - пояснили в ведомстве.

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Сами себя проверят, скажут шо "фсе проверено" , по-ходу кто-то недонес в КМ денех- донесут.
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украинская практика: когда чинушам нужно что-то похоронить на веки-вечные - создаются временные следственные комиссии из этих же чинуш, уворовавших предмет расследования.
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Это точно!

А эти комиссии нужно называть не следственными, а похоронными.
За счёт этих средств, скоро под Киевом, вырастут новые элитные посёлки!
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Не забудьте осуществить поставки электричества и тепла в лугандонию в ответ на обстрелы украинских позиций и неплатежи в бюджет с 2014 года
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То что публично всего лишь ляпает Савченко - то втихаря делают Барыги
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Ау, порохоботы, скажите авторитетно, это зрада или перемога?
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говорящая сарделя грося получил задание притушить кроля очередной раз.
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Пэрэмога! Адназначна!

Чиновнички обзаведутся недвижимостью.
Отстроят данбассс на своих участках под Киевом.
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очередной кабинет нахлебников, мало у нас гпу, набу, яебу, десять комитетов по "борьбе с коррупцией".
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ВИДИМО КОРРУПЦИОНЕРОВ В УКРАИНЕ НЕТ! Убытки от работы НАБУ в несколько раз превышают его пользу для государства В 2016 году деятельность Национального антикоррупционного бюро была неэффективной, так как оно забрало из украинского бюджета 673 млн грн. Артем Сытник заявил о возвращении в бюджет Украины 100 млн грн в 2016 году. По его словам, на деятельность антикоррупционного органа из бюджета была выделена сумма в 773 млн грн в 2016 году. В результате его работа забрала из казны 673 млн грн.
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Нужен комитет по борьбе с коррупцией в комитетах по борьбе с коррупцией.
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Щоб довіряли комісії ТРЕБА на чолі призначити Гордієнка, а не своїх .......
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Гордиенко.... Бох?

Може Пердуленка? У него тоже фамилия но -КО заканчивается.
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"Кабмин создал комиссию..."
Очень важно не выйти на самого себя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин создал комиссию для проверки использования выделенных на восстановление Донбасса средств
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