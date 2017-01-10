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 С сегодняшнего дня в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

С сегодняшнего дня в Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия во ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация будет длиться с 10 до 31 января.

"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля - по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьные выпускные экзамены в следующем году пройдут в форме ВНО, - глава Центра оценивания качества образования Карандий

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное: стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.


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Какое то неблагозвучное название.. Почти как гоВНО..
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