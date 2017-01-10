 С сегодняшнего дня в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Зарегистрироваться для участия во ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация будет длиться с 10 до 31 января.
"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля - по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).
Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное: стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.
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