 Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом сообщил журналистам начальник департамента образования и науки Кировоградского областного совета Владимир Таборанский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
По его словам, эпидемический порог превышен во многих районах области, а показатель в Крипивницком наиболее высокий.
Средние учебные заведения Кропивницкого планировали возобновить учебный процесс 10 января.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения заявляет о превышении эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в 21 области и Киеве по состоянию на 4 января.
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