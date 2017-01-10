EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  6028  20
Материалы по теме:
Все про:взрыв (3577) граната (468) магазин (159) Нацполиция (5388) Ривне (236)

 В помещении магазина в Ривном прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция

9 января в Ривном по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении изуродованное взрывом тело.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала спикер ГУ Нацполиции в Ривненской области Галина Серновка в прямом эфире "112 Украина".

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната.

Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ривного, ранее судимый за имущественные преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах произошел взрыв в квартире, три человека пострадали

По данным портала "Чаривне" граната взорвалась у мужчины в руках.

Напомним, полиция не исключает, что взрыв газа в жилом доме в Сумах умышленно устроил 26-летний парень.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Ривне" это на каком языке? Українською- Рівне. На рузке- Ровно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Названия городов не склоняются.Ровно этот город назывался и по-украински во времена совка, а в начале 90-х его переименовали в Ривне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему это не склоняются? Герб міста Рівного, Прапор міста Рівного. Открываем википедию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Назви міст не відмінюються? З яких це пір?
Тобто, якби вибух відбувся, скажімо, у Парижі (бачите, уже назва міста відмінюється), то хіба речення звучало б так, - "у приміщенні магазину в Париж прогримів вибух"?
Не відмінюються іменники, які закінчуються на літеру "о".
От, наприклад, місто Мукачеве, коли воно було ще Мукачево, не відмінювалося б. А тепер, з назвою Мукачеве, відмінюється. У Мукачеві, з Мукачева і т.д.
От, якщо взяти столицю Норвегії місто Осло. То дивно було б чути таку фразу, - "Минулого року я був у Ослі".


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацап, українською - Рівне, на усрюзьком піджині - "Ривне".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дааа ! Дела лучше бы он в АТО подорвал свою гранату, да с собой забрал кровавых бандитов террористов, и оккупантов шакалов опричников )(уйла. Гляди и добрым словом помянули, а так....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ помещении магазина в Ривном прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик взрыв военнослужащие выборы Госпогранслужба ГСЧС дипломатия Донбасс задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел оккупация погода пограничники Россия санкции Сирия суд Сумы США теракт хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти