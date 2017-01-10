 В помещении магазина в Ривном прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала спикер ГУ Нацполиции в Ривненской области Галина Серновка в прямом эфире "112 Украина".
По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната.
Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ривного, ранее судимый за имущественные преступления.
По данным портала "Чаривне" граната взорвалась у мужчины в руках.
Напомним, полиция не исключает, что взрыв газа в жилом доме в Сумах умышленно устроил 26-летний парень.
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Тобто, якби вибух відбувся, скажімо, у Парижі (бачите, уже назва міста відмінюється), то хіба речення звучало б так, - "у приміщенні магазину в Париж прогримів вибух"?
Не відмінюються іменники, які закінчуються на літеру "о".
От, наприклад, місто Мукачеве, коли воно було ще Мукачево, не відмінювалося б. А тепер, з назвою Мукачеве, відмінюється. У Мукачеві, з Мукачева і т.д.
От, якщо взяти столицю Норвегії місто Осло. То дивно було б чути таку фразу, - "Минулого року я був у Ослі".
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