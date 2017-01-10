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 В помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция

Вчера 9 января в Ривне по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении изуродованное взрывом тело.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала спикер ГУ Нацполиции в Ровенской области Галина Серновка в прямом эфире "112 Украина".

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната.

Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах произошел взрыв в квартире, три человека пострадали

По данным портала "Чаривне" граната взорвалась у мужчины в руках.

Напомним, полиция не исключает, что взрыв газа в жилом доме в Сумах умышленно устроил 26-летний парень.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ помещении магазина в Ривне прогремел взрыв, есть погибший, - Нацполиция
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