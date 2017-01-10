 Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Вашингтон 29 декабря 2016 года из-за причастности Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве причастность к кибератакам неоднократно отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции являются проявлением агрессии.
Напомним, 9 января 2017 года правительство США расширило список граждан РФ, в отношении которых действуют санкции в рамках "закона Магнитского". В список добавились глава СК РФ Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.
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всему миру?
заниматься хакерством можно с любой страны...!
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