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 Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят во вторник в Конгрессе США законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России из-за ее роли в кибератаках на избирательную систему страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Вашингтон 29 декабря 2016 года из-за причастности Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве причастность к кибератакам неоднократно отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции являются проявлением агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов

Напомним, 9 января 2017 года правительство США расширило список граждан РФ, в отношении которых действуют санкции в рамках "закона Магнитского". В список добавились глава СК РФ Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

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Грізлі й надалі буде неквапливо гвалтувати кацапського мішу.. Це добре..
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и боком,и с подскоком,и в какашнике,и без какашника,и под "калинку-малинку"))))
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любишь фаллические пупырчатые игрушки?...
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фантазии - это кацапам капилляры маникюрным пинцетом вытаскивать и глазки пилочкой для ногтей выковыривать.. А это так.. Пожелание казламордым доброго утра)))
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Забавная позиция штатов. Если к тебе во двор течёт канализация от соседа, проще заткнуть и забетонировать трубу, а не долго и нудно воспитывать его домочадцев. Вырубайте интернет козломордым и кончатся хакерские атаки.
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кому вырубать...?
всему миру?
заниматься хакерством можно с любой страны...!
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Интернет - единственная возможность получать альтернативные точки зрения и, таким образом, разрушать зацементированную уверенность в правоте действий хуйла! Отключение интернета для рашкованом - будет невероятным подарком для правящего класса, поскольку они начнут с удвоенными усилиями промывать аборигенам мозги через телевидение и газеты
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Оце і буде для Конгреса своєрідний тест на можливість протистояти Росії.............
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Rozdestvo zhe tolko shto bylo, podarki prigotovili no poka ese ne uspeli peredavat, Rossia sovsem protsvetat budet! (sanktsia zhe polezhno im)
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На спині вже живого місця нема од ножів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ
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