 Украина уже прошла самую низшую точку своего падения, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио "Свобода".
"И я могу сказать, что в социальной сфере мы уже сегодня не говорим о том, что нужно иметь какие-то пенсионные программы или урезать какие-то социальные проекты. Все-таки мы уже прошли самую низшую точку своего падения", - сказал он.
По словам вице-премьера, повышение заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень - это первый позитивный сигнал.
Розенко также выразил надежду, что единство "президент-парламент-правительство" будет длиться и в 2017 году, что даст возможность, по словам вице-премьера, говорить о росте социальных стандартов и экономики.
Напомним, 27 декабря Гройсман пригрозил бизнесу стотысячными штрафами за отказ от выплаты своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.
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Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(161)
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Хотя, кацапи і дно проб'ють.
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Ну, так пробуй!
Разговор идёт о нас!
Ты без кацапов и минуты прожить не можешь, всё по ним ровняешься.
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Объясню на вашем языке: Если Мы, будем идти таким же безразлично-хамским курсом, то догоним пидорашку в скорости падения. Плюс, наш бич, это быдло-вата среди НАС. Многим таким утыркам роисся, как сладострастное вожделение, все мечтают, что прийдет путлер и наведен порядок.
Только на праздник с тестем ругался. Достали восславлять свое место службы 40 лет назад. О смотреть на все реальными глазами не желают, как не доказывай. Все им Порошенко виноват со своими заводами...
ТАКШа, давайте оставаться людьми и возрождать Неньку, очищая её от всяких быдляков и утырков а-ля ЯРУЦЬКИЙСЦУКОБЛЯ....
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1. Арсен Аваков, министр внутренних дел - 4 095 567 грн
2. Павел Петренко, министр юстиции - 3 807 974 грн
3. Владимир Гройсман, премьер-министр - 2 940 667 грн.
4. Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов - 2 239 711 грн
5. Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ - 2 025 993 грн
6. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - 1 697 969 грн
7. Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности - 1 628 000 грн
8. Владимир Омельян, министр инфраструктуры - 1 480 186 грн
9. Павел Климкин, министр иностранных дел - 980 230 грн
10. Степан Полторак, министр обороны - 856 319 грн
11. Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - 483 249 грн
12. Степан Кубив, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития - 439 489 тыс. грн
13. Евгений Нищук, министр культуры - 409 388 грн
14. Игорь Жданов, министр молодежи и спорта - 383 286 грн
15. Юрий Стець, министр информационной политики - 295 155 грн
16. Владимир Кистион, вице-премьер-министр - 256 408 грн
17. Андрей Рева, министр социальной политики - 255 770 грн
18. Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр - 242 582 грн
19. Лилия Гриневич, министр образования - 215 946 грн
20. Александр Данилюк, министр финансов - 177 985 грн
21. Павел Розенко, вице-премьер-министр - 159 520 грн
22. Александр Саенко, министр Кабинета министров - 144 540 грн
23. Тарас Кутовой, министр аграрной политики - 80 717 грн
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Черево треба менше мати.
А в того крайнього взагалі, по-моєму, якась проблема з застібкою.
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А мы всё ниже и ниже!
У нас, видимо, дно двойное!
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Але використовують.
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Украина должна выплатить по долгам $2,6 млрд в 2017 году (http://finance.liga.net/economics/2016/11/29/news/50788.htm).
Где деньги, Зин? (С)
Или у нас экономика уже заработала? Или барыги, которые засветили миллиарды по результатам е-декларирования, решили скинуться?
Как обычно, выдают желаемое за действительное...
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