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Все про:Кабмин (9570) пенсия (1483) Яценюк (7613) реформы (2330) минимальная зарплата (71) Розенко (375)

 Украина уже прошла самую низшую точку своего падения, - Розенко

Самые болезненные этапы реформирования, которые пришлись на время правительства Арсения Яценюка и на первые месяцы правительства Владимира Гройсмана, уже прошли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио "Свобода".

"И я могу сказать, что в социальной сфере мы уже сегодня не говорим о том, что нужно иметь какие-то пенсионные программы или урезать какие-то социальные проекты. Все-таки мы уже прошли самую низшую точку своего падения", - сказал он.

По словам вице-премьера, повышение заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень - это первый позитивный сигнал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основное достижение в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко

Розенко также выразил надежду, что единство "президент-парламент-правительство" будет длиться и в 2017 году, что даст возможность, по словам вице-премьера, говорить о росте социальных стандартов и экономики.

Напомним, 27 декабря Гройсман пригрозил бизнесу стотысячными штрафами за отказ от выплаты своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.
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Звичайnо, аджe" вeсь цивіліоваnий світ" рукоплeскав успішnим рeформам.Завдаnnям рeформ було зробити 40 млn жeбраків.Я проти такиx "друзів" і такиx рeформ!
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да-да-да, "40 миллионов жебракив"... тут по продажам БМВ обошли жопорожцы, а оно про "40 миллионов жебракив" херню несёт
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Это так пишут СМИ Украины, в действительности с этой бандой уже никто не хочет иметь дела.
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Є. Руцькое дно.
Хотя, кацапи і дно проб'ють.
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Ты тоже хочешь его попробовать?

Ну, так пробуй!
Разговор идёт о нас!
Ты без кацапов и минуты прожить не можешь, всё по ним ровняешься.
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ТЫкать Вас в сколково учат или в ольгино?

Объясню на вашем языке: Если Мы, будем идти таким же безразлично-хамским курсом, то догоним пидорашку в скорости падения. Плюс, наш бич, это быдло-вата среди НАС. Многим таким утыркам роисся, как сладострастное вожделение, все мечтают, что прийдет путлер и наведен порядок.
Только на праздник с тестем ругался. Достали восславлять свое место службы 40 лет назад. О смотреть на все реальными глазами не желают, как не доказывай. Все им Порошенко виноват со своими заводами...

ТАКШа, давайте оставаться людьми и возрождать Неньку, очищая её от всяких быдляков и утырков а-ля ЯРУЦЬКИЙСЦУКОБЛЯ....
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а шо там у пидорашки со скоростью падения?....наверняка что-то ужасное...прям вот-вот уже распадется?...поведай, тока не забрызгай...
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Путлер Фуйло и вяликая АлеппоРАБссия вытащили Украину,а вы думали снайпер Яценюк?
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летом "Страна" отыскала особняк за городом, который в 2009 году был оформлен на Валентину Розенко, маму высокопоставленного чиновника. Об этом свидетельствует выписка из реестра прав на недвижимое имущество. Дом в 20 км от столицы в поселке Погребы (Броварской район). На территории около 12 соток также расположен гараж на два авто и гостевой домик из сруба. Такие поместья в селе стоят порядка 5 млн. грн. (по крайней мере такие цены мы нашли по объявлениям в этом районе).


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Доход министров и их семей, согласно налоговым декларациям за 2015 год:
1. Арсен Аваков, министр внутренних дел - 4 095 567 грн
2. Павел Петренко, министр юстиции - 3 807 974 грн
3. Владимир Гройсман, премьер-министр - 2 940 667 грн.
4. Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов - 2 239 711 грн
5. Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ - 2 025 993 грн
6. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - 1 697 969 грн
7. Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности - 1 628 000 грн
8. Владимир Омельян, министр инфраструктуры - 1 480 186 грн
9. Павел Климкин, министр иностранных дел - 980 230 грн
10. Степан Полторак, министр обороны - 856 319 грн
11. Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - 483 249 грн
12. Степан Кубив, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития - 439 489 тыс. грн
13. Евгений Нищук, министр культуры - 409 388 грн
14. Игорь Жданов, министр молодежи и спорта - 383 286 грн
15. Юрий Стець, министр информационной политики - 295 155 грн
16. Владимир Кистион, вице-премьер-министр - 256 408 грн
17. Андрей Рева, министр социальной политики - 255 770 грн
18. Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр - 242 582 грн
19. Лилия Гриневич, министр образования - 215 946 грн
20. Александр Данилюк, министр финансов - 177 985 грн
21. Павел Розенко, вице-премьер-министр - 159 520 грн
22. Александр Саенко, министр Кабинета министров - 144 540 грн
23. Тарас Кутовой, министр аграрной политики - 80 717 грн
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Сведущие люди на РАБссии кажуть шо упавший в море Ту вёз 2 миллиарда долларов наличкой Асаду и РАБссиянскому суперкораблю Кузя и ИГилю..,зарплата не в конвертах..
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Як ті брюки на них ще тримаються ?
Черево треба менше мати.
А в того крайнього взагалі, по-моєму, якась проблема з застібкою.
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Красавцы как на подбор. Вот, граждане, теперь вы должны понять, какие ряхи нужно иметь, чтобы попасть во власть. Пока такой комок нервов выше пояса не откормите, никаких мест вам во власти не светит.
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Интересно, есть ли хоть один блиндаж куда они могут протиснуться?
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у каждага украинскага чинуши должна быть достойная зарплата,ну хотя бы 5 млн.гришелей в год..Эх зааживёём примут в ЕС и НАТО на следующий же день...
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Для хоч якоїсь переконливості своїх заяв - багатьом керманичам держави не завадило б кардинально знизити власну вагу..
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Коли я приїджаю додому, то мені люди кажуть: ой, Боже, а ми думали, у нас криза. А виходить, шо то в Канаді.
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Нам 2 года назад уже говорили, что мы достигли дна...

А мы всё ниже и ниже!
У нас, видимо, дно двойное!
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Этож какая должна быть низшая точка падения шобы ты падло похудел хоть на 100 грамм?!
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51 год назад я уходил в сцуветскую армию с весом 80 кг,сейчас вес 81 кг.... нажравши пузо пузатое это полное счастье быть Рабом пуза своего..тьфу..,какой позор...
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да сдохни уже, не мучайся - и тебе легче, и нам твои бредни не читать...
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Если вдуматься, то фраза "прошли самую низшую точку своего падения" абсолютно бессмысленна.
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Он погорячился, кажись. Щас 1000 гривен банкнота выпрыгнет... и поглядим- шо оно и как.
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я с месяц говорил тут.минималку наоборот надо уменьшить в 2 раза,сделать 800 гривен..цены упадут мгновенно
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Ну, да... а им же налоги надо содрать, да поболее. Ох, дела...
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З такими віце ,і не тільки віце, прем`єрами піднятися вище плінтуса навряд чи вийде.
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ми зараз як отi краби,ледве по дну дригаемось...як казав один барига,якщо я буду платить велика зарплатню своiм робiтникам,то я тодi буду великi налоги платить....а це неподобство.....до тодi карман його пуст...буде??мальдiви та казiно...ну розумiемо шановнi...
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Вот 3.14дор, и где оно увидело реформы ??? Коррупция и взяточничество процветает как никогда, разгул беззакония и безнаказанности, такого еще не было.
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Да неужели?
Украина должна выплатить по долгам $2,6 млрд в 2017 году (http://finance.liga.net/economics/2016/11/29/news/50788.htm).
Где деньги, Зин? (С)
Или у нас экономика уже заработала? Или барыги, которые засветили миллиарды по результатам е-декларирования, решили скинуться?
Как обычно, выдают желаемое за действительное...
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Хуже! Тут нет "желаемое". Тут есть иное; ему по хрену! Лишь бы шо-то ляпнуть.
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то есть он признает, что с их "триединством" мы падаем.
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блин, а порохоботня утверждает, что мы уже 2,5 года как возносимся, а тут такое.
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у меня Пенсия 10 000 у Розенки зарплата миллион,а на двоих у нас выходит в среднем 500 000 тыщ.. с мелочью..крутая Арыхметика пришла из дохлого сссра...средняя типа вяличина заплаты и пенсии..
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не, ну прикиньте, то есть вот это розенко прямо сейчас признает и заявлят, что после януковоча Украина только и делала, что падала и вот уже что-то делает в районе дна. Это розенко в штабе рыга бойко работает?
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не может быть нищей страна у которой 45 миллиардеров,минус трошки тех ДАУНбассОвцев шо удрали на РАБссию в 2014 году
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первый советский миллиардер был скромный бухгалтер, товарищ Корейко,которого честно ограбил на миллион, товарищ Остап Ибрагимович и его бандосы Балаганов энд Паниковский
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина уже прошла самую низшую точку своего падения, - Розенко
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