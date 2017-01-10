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 За прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб

За прошедшие сутки 9 января 2017 г. в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО

Также сообщается, что на луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке оккупанты применяли ПТУР. По Троицкому огонь вел снайпер.

"За минувшие сутки произошло 46 обстрелов. Пятеро наших военных ранены", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 января миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины.

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от тварюки кацапи,все в них дупа сверлить.... здохнiть падли,расiянсько-фашиськi окупанти!!!!маю все ж надiю,шо нашi хлопцi дають гiдну вiдсiч !!!! смерть ворогам Украiни!!!!
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Знову багато. Аби хоч не важко.
Які новини про тих трьох хлопців, що не повернулися в частину ?
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Про вогонь у відповідь тиша.. І від нашої влади - також тиша..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб
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