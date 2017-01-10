 За прошедшие сутки боевики 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро украинских бойцов ранены, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.
На донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.
Также сообщается, что на луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке оккупанты применяли ПТУР. По Троицкому огонь вел снайпер.
"За минувшие сутки произошло 46 обстрелов. Пятеро наших военных ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 6 января миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины.
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Які новини про тих трьох хлопців, що не повернулися в частину ?
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