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Все про:Киев (15785) непогода (185) Киевавтодор (54) снегопад (576)

 За минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"

Улично-дорожную сеть Киева с целью полной очистки дорог от последствий снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" убирают в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

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"Для организации безопасных и комфортных условий движения пешеходов в столице 59 бригад с ручной уборки в составе 389 человек и 264 единицы снегоуборочной техники в течение дня 9 января выполняли работы по очистке от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

"Также активно выполнялись работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Так, в течение суток вывезено почти 2000 тонн снега", - отметили в коммунальной корпорации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА

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200000000000000000 тонн снега, бюджет освоили, не верите? Поехали прокажу где он лежит)
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Nelzja v reku s ulici sneg, on s solju, ximija raznaja i drugaja drjan, tak mozno zagadit okanchatelno Днепр.
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Уже давно можно было бы придумать передвигающийся транспорт оборудованный тепловым устройством для растапливания снега. Или я первый в этой идее?
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А наш раціоналізатор ще думає.
Хочу побачити, що напише.
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Не думаю.

Завтра ж на роботу (в Україні вже сьогодні).
Ну, вирішила людина поділитися своїм ... Повеселити нас.

Уран, де Ви там ?
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Ну, добре. А то я вже подумала, що втекли, бо ми тут напосілися на Вас.
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Правильно. У доброму товаристві - весело і гарно.
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можете представить, что он наработает завтра\сегодня с такими идеями) доброго времени суток)
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да кацапам тряпку дать пусть вымакивают.
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Так я спати - щось я вже не те пишу хоча кажуть космічну ракету з Гагарыним придумав полтавець в книжці я забув її назву... Нагадайте будь ласка.
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После полуночи минстець помирает и про Петю "враги" уже не пишут, они ведь тоже тролли и спать хотят , ну и хрен с этим тернетом, зачем платить им больше когда про Него уже не читают, ведь Украина тут причем ,когда весь минстець оплачен для Него ? такого позора как Рошенко Украина ещё не знала,хотя все они хороши, как конфетки в Петиной коробке...Мой НАРОД не раб,запомните иуды обманувшие НАС !!!
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педроцап твой бабушка...или дедушка... или как там твой хозяин говорил.
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Гниль ты мордовская secret secret_too, оскорблять вы кацапы научились,и всё, это я удалил комменты,не бахвались своим хамством уродец, с такими как ты говориь неочем,вы даунбасские ...додумай.
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400 миллионов с липецкой фабрики на АТО - ну кто бы мог подумать такое... Порошенко человечище - не то что некоторые которым в этом году было в падлу воинов АТО поздравить с Рождеством и Новым Годом и завтра эти псевдопатриоты начнут рассказывать что любят Украину и думают про украинцев - позорище.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"
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