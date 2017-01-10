 За минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Для организации безопасных и комфортных условий движения пешеходов в столице 59 бригад с ручной уборки в составе 389 человек и 264 единицы снегоуборочной техники в течение дня 9 января выполняли работы по очистке от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации "Киевавтодор", - говорится в сообщении.
"Также активно выполнялись работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Так, в течение суток вывезено почти 2000 тонн снега", - отметили в коммунальной корпорации.
262 39
От переохлаждения на Одесчине погиб пограничник(0)
За минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы(31)
В четырех областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за снегопада(3)
На Закарпатье на дорогу сошла лавина: жертв и травмированных нет, - ГСЧС(19)
Курьезы Киева. Арка Дружбы народов(0)
На некоторых автодорогах сняты ограничения движения(9)
24 населенных пункта остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А наш раціоналізатор ще думає.
Хочу побачити, що напише.
Ответить
Ответить
Завтра ж на роботу (в Україні вже сьогодні).
Ну, вирішила людина поділитися своїм ... Повеселити нас.
Уран, де Ви там ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить