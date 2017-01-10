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Все про:Венесуэла (99) импичмент (295)

 Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Парламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку

"Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за "свержение" Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный суд также указал на то, что законодательный орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.
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хахаххахаха
пинг-понг!!! а там есть еще другие судебные инстанции???
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да, как и в любой стране - Высший суд Линча и потом суд Божий..
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В нас,доречі теж так і немаємнормального закону про імпічмент.
Петя дорвався до корита і забув про все ,із-за чого пролились ріки крові на Майдані.
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А потом на следующих выборах шо обещать?
Это же как снятие депутатской неприкосновенности - козырная карта предвыборных обицялок - кто красивше пообещал - тот и победил!
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Обычно, это одноразовые обещания. Повторно не срабатывают.
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пора венесуэльцам выносить дебила мадуру вперед ногами
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он же легитимный-2! Поедет в Ростов к другу.
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Налицо противоречие между судебной и законодательной ветвями власти! Остаётся Майдан на Plaza Venezuela!
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противоречие между судебной и законодательной ветвями власти легко разрулит ХУНТА !
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пещерские суды во всех странах керуются с кремля, с одной целью - голод, горы трупов и людоедство..... но зато рутский миръ. Так и на Кубе, и в Сев. Корее и везде куда залезла сатанинкая московская свинья и поставила на владу своих шпионов
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Стрелялки будут, как на Ближнем Востоке ?
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А как - же без них . Еще раися там поможет навести порядок.
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И как пить дать появятся российские венесуэльские братья местные "буряты" и очередной бездарь останется у власти ((( и опять начнут топить НАРОД в море крови
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У Цензора закончились отечественные новости о ДТП, драках, пожарах и взрывах. Теперь пошли новости от Интерфакса и Газеты.ру - шо там в Венесуэле?
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Походу Хуйло уже третий фронт будет открывать... Ждемс песню Киселева: Венесуелла исконно рузькая земля... поддержим рузькоязычных угнетаемых венесуельцев... Готовтесь касабы и крысчаны грузиться на пароход Кузю, в Венесуеллу воевать. Далековато конечно трупы оттуда возить назад будет. Думаю в герметичных ведрах или бочках как солонина дамой приезжать будете.
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Зачем в бочках? Там крокодиловые фермы есть. Не пропадать же корму!
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конкуренты уже появились, поэтому рекламу запускают
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Теперь их будет колбасить. Пятый угол искать. Закончились нефте доллары. Это им за коммунизм расплата. И так будет с каждым.
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это им просто не повезло и их, возможно, выбрали новой ареной
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Что им не повезло. У них все на нефте держалось. Она рухнула и все.
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им не повезло когда они стали обниматся с москвой и по приказам москвы лаять на Запад. А кто заключает союз с сатаной тот всегда получает одну награду - смерть. Сколько уже было таких - кто поддавался на сатанинкие московские обещания - Куба, Сев. Корея, Вьетнам, еще десятки стран, да и Украина в 1920 - и везде получали только реки крови и горы трупов до неба. РОССИЯ ЭТО ПРЕСТОЛ САТАНЫ НА ЗЕМЛЕ
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Вероятно вы правы. Я помню, как они еще пять лет назад издевались. Даже над Украиной, в паре с Лукашенко.
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нам до латиносов далеко. мы в африке. ЭТО АФРИКА . НЕГОРО
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Huilo poverili i polutshili vse to shto hoteli? Teper tak: deneg net no vy derzhites!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВерховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро
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