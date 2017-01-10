 Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за "свержение" Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что верховный суд также указал на то, что законодательный орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции.
Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.
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пинг-понг!!! а там есть еще другие судебные инстанции???
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Петя дорвався до корита і забув про все ,із-за чого пролились ріки крові на Майдані.
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Это же как снятие депутатской неприкосновенности - козырная карта предвыборных обицялок - кто красивше пообещал - тот и победил!
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