EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  821  22
Материалы по теме:
Все про:ЦРУ (109) Трамп (413)

 Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль и важность разведывательного сообщества страны, что может поставить под угрозу Соединенные Штаты.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

Также читайте: Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу

"Новая администрация - и любой президент - должна понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы", - заявил Бреннан.

Он добавил, что любой президент или его администрация, которые не понимают этого, ставят под угрозу интересы страны в области безопасности.

Говоря об отчете о якобы вмешательстве России в выборы в США, который американская разведка представила Трампу в пятницу, 6 января, Бреннан заявил, что абсолютно уверен в правильности выводов и понимании происходящего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы Маккейн и Грэм призвали Трампа согласиться с выводами американской разведки о вмешательстве РФ в ход выборов

Ранее помощник Трампа сообщил, что избранный президент США согласился с выводами доклада американских спецслужб о действиях "российских хакеров".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы сперва Трампу обьясните что такое разведка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это когда читаешь какой то текст и понимаешь намерения пишущего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда жена по карманам шарит, это разведка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если просто шарит, то это пинг, а вот если найдет че - то это уже хакер-атака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разведка - это когда она по бутикам шарится с тем что нашарила в карманах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так он же сам разведчик , причём работающий под прикрытием ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит, так, мы с вами уже на Донбассе,в Мариуполе, вашу мать! Твиттер написал - мы высадились, мать вашу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Росія втручається у виборчий процес у Сполучених Штатах.

Что это значит всем ясно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это Ляшко его к себе пригласил,теперь он таким всегда будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти ребята из ЦРУ, ФБР и пр. доживают последние дни в своих должностях. Вот и плетут, что не лень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
их много.уйдут эти придут еще жестче. навперде никуда не уйти от расплаты. и она будет жестокая. много русни издохнет от своих же сородичей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой ли
ИМХО, Трамп уже наговорил на импичмент. Так что вопрос стоит так: кто вылетит первым?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, не знаю. Я не претендую на эксклюзивное право на истину, но скажу, как это видится лично мне. То, что происходит сейчас в России, да и не только в России, напоминает массовый психоз. Если представить Россию, например, в виде раковины. Правительство России умудрилось перегрызться со всеми. Если раковина захлопнется от внешнего мира, это пипец. Там начнутся неконтролируемые, непредсказуемые и очень опасные процессы. Если Трамп продолжит свою политику - это не даст раковине захлопнуться окончательно.
При этом Трамп не будет, естественно, любить Россию больше, чем Америку. И он прекрасно понимает, что он - всего лишь один из институтов власти.
Вот как-то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Он добавил, что любой президент или его администрация, которые не понимают этого, ставят под угрозу интересы страны в области безопасности." - походу с Трампом все, ЦРУ не шутит..
А надо было то ему всего навсего разбомбить рашку к е-ням....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, ЦРУ перетряхнут здорово. Но, думаю, правительство России и само прекрасно понимает, что к чему. С чем бы это сравнить... ну, в какой-то момент поздно будет поднимать стержни. И это понимают все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай Трамп кончай уже паРашку,надоела она нам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу пора в ЦРУ руцких разведчиков набирать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представляете - Трамп всандалит россии санкции и скажет вова, я же тебя уважаю как ты мог обо мне такое подумать? Потом Трам скажет конгрессу давайте дадим украинцам оружие и когда путин начнет визжать что Трамп делает зраду - Трамп скажет - Я всегда знал что путин умный парень
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция взрыв военнослужащие Госпогранслужба ГСЧС Донбасс задержание Израиль Киев Крым морозы Нацполиция обстрел пограничники ранение Россия смерть снегопад Сумы США теракт Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти