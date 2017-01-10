 Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.
"Новая администрация - и любой президент - должна понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы", - заявил Бреннан.
Он добавил, что любой президент или его администрация, которые не понимают этого, ставят под угрозу интересы страны в области безопасности.
Говоря об отчете о якобы вмешательстве России в выборы в США, который американская разведка представила Трампу в пятницу, 6 января, Бреннан заявил, что абсолютно уверен в правильности выводов и понимании происходящего.
Ранее помощник Трампа сообщил, что избранный президент США согласился с выводами доклада американских спецслужб о действиях "российских хакеров".
821 22
Материалы по теме: Президент Трамп
Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу(225)
В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы(218)
Будущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов(181)
"Путин понимает только силу", - Маккейн о возможном "плане Киссинджера" по Донбассу(188)
Порошенко зарабатывает на ставках на бои, которые устроил у себя дома - эксперт(0)
Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн(90)
В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ(232)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что это значит всем ясно?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ИМХО, Трамп уже наговорил на импичмент. Так что вопрос стоит так: кто вылетит первым?)
Ответить
При этом Трамп не будет, естественно, любить Россию больше, чем Америку. И он прекрасно понимает, что он - всего лишь один из институтов власти.
Вот как-то так.
Ответить
А надо было то ему всего навсего разбомбить рашку к е-ням....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить