 Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января - 533,38 млн куб. м (в среднем - 66,67 млн куб. м/сутки). В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).
При этом Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января - 89,65 млн куб. м. Таким образом, с учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января и сохранения текущих объемов импорта и внутренней добычи газа, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м.
Отбор газа из хранилищ год назад - 8 января 2016 года - составил 109,58 млн куб. м при запасах 12 млрд 998,24 млн куб. м, а два года назад - 8 января 2015 года - 92,37 млн куб. м при запасах 10 млрд 792,46 млн куб. м.
По состоянию на 8 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 48,312 млн куб. м (Словакия - 40,583 млн куб. м, Венгрия - 3,534 млн куб. м, Польша - 4,195 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.
Добыча газа в Украине 8 января составила 56,615 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,729 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,390 млн куб. м, другие компании - 12,496 млн куб. м).
Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.
Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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И так третью зиму подряд.
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Большая просьба НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ в сеть фотографии техники НАТО в Украине, подождите до завершения операции.
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ну как же так , придут и отнимут, разве вы не доверяете соотечественникам у которых рабов нет? хотя у вас же три, уже куркуль, оставьте себе одно самую жирненькую и гарячую других отдайте нуждающимся соотечественникам ...
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- 0,7 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
- полный тариф в другие часы суток;
По трехзонным тарифам
- 1.5 тарифа в часы максимальной нагрузки сетей облэнерго (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 до 8 часов, с 11 до 20 часов, с 22 до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
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Compare 2 parking places: Left- in front of Danish Parliament Right- in front of Ukrainian Parl. via @newsdaily_ukr
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Тебе для забот фото яхты Сечина скинуть или сам в сети найдешь?
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И мир не смеется а помогает, как может. Если б умел думать, то сообразил бы, что бороться с беззаконием законотворцев - длительное и хлопотное дело, и злословил бы поменее...
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Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа
В 2016 году "Газпром" установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер на оперативном совещании 9 января, говорится в материалах пресс-службы компании.
вот так вот, пока вы не в жо-е а в шоколаде оказываетса.
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