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 Политика Украины
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Все про:газ (8581) газохранилище (138) отопление (506) Укртрансгаз (158) отопительный сезон (40)

 Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января - 533,38 млн куб. м (в среднем - 66,67 млн куб. м/сутки). В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

При этом Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января - 89,65 млн куб. м. Таким образом, с учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января и сохранения текущих объемов импорта и внутренней добычи газа, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад - 8 января 2016 года - составил 109,58 млн куб. м при запасах 12 млрд 998,24 млн куб. м, а два года назад - 8 января 2015 года - 92,37 млн куб. м при запасах 10 млрд 792,46 млн куб. м.

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По состоянию на 8 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 48,312 млн куб. м (Словакия - 40,583 млн куб. м, Венгрия - 3,534 млн куб. м, Польша - 4,195 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.

Добыча газа в Украине 8 января составила 56,615 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,729 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,390 млн куб. м, другие компании - 12,496 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Текущих запасов газа достаточно для прохождения зимы без поставок от "Газпрома" в 1 квартале 2017 года, - Коболев

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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Щас кацапы вой подымут: "У-у-у! Хохлы замёрзнут без нашего газа".
И так третью зиму подряд.
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ГШ и МО настоятельно просит,прислушайтесь
Большая просьба НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ в сеть фотографии техники НАТО в Украине, подождите до завершения операции.
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Меня три рабыни греют, мне газ как-то пофиг
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Уменьшил потребление газа на 60% : днём - камин + газовый котёл ; ночью - эл. конвекторы (двух тариф. счетчик) + газовый котёл .
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вам то зачем?? а рабыни?... вы же газом не пользуетесь
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За соотечественников душа болит, прийдут ещё и рабынь отнимут
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какой вы не равнодушный, я в восхищении, смотрите, в тепле а про других думает,
ну как же так , придут и отнимут, разве вы не доверяете соотечественникам у которых рабов нет? хотя у вас же три, уже куркуль, оставьте себе одно самую жирненькую и гарячую других отдайте нуждающимся соотечественникам ...
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Вы наверное не знаете, рабыни есть в Украине у всех,просто у меня самые отборные красотки,правда есть проблема, на приказ сварить борщ ,вечером обязательно будут кислые щи на столе
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Мы 300 лет учим, только наша украинская Кубань борщи варит,остальные по прежнему варят щи
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можно полностью отказаться от комм. отопления и газа , тогда будет льготный тариф на электричество + многотарифн . эл. счетчик .
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что-то вы не то... как многоэтажные дома перейдут на индивидуальное отопление, если начнут вырезаться, ну несколько поставят котлы другие по подъезду от центрального, могут быть пробки и куча других проблем, это если ещё разрешение дадут, а что это за "льготный тариф на электричество + многотарифн . эл. счетчик" можно подробнее.
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( не очень там понятно, не знаю сосед ставил электрический котёл пару лет назад это было, тоже чтобы экономить ночью что-то ещё, доказывал что будет выгодно, в итоге перешёл опять на газовый, потому что суммы ахеренные получались за свет, а сейчас что за газ что за свет всё дорого, вот насчёт вообще и холодильник тоже ж ведь всё время работает и ночью, что это за счётчики и как их установить, ведь они сами облэнерго меняли, что для этого надо..надо будет парня что квитанции носит расспросить с пристрастием как это
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По двухзонным тарифам
- 0,7 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
- полный тариф в другие часы суток;
По трехзонным тарифам
- 1.5 тарифа в часы максимальной нагрузки сетей облэнерго (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 до 8 часов, с 11 до 20 часов, с 22 до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки сетей облэнерго (с 23 до 7 часов);
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Это не реально, у нас управляющий на вопрос почему так дома холодно отвечает женщинам , мужья у вас есть, грейтесь, и писты он уже получал и прочее было... , бабки ему видать важней и "крыша" есть во власти,ничего не поменялось, кроме барыг воров..
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винторогий иди дома своего плешивого педофила посмотри.
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Нам о этом ведомо, и мы потиху над этой проблемой работаем...
Тебе для забот фото яхты Сечина скинуть или сам в сети найдешь?
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у вас еще революция впереди, если НАТО не сотрет вас с лица земли.
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Саня Мантула - ну допустим я с рашки (раз тебе так хочется).., ну допустим НАТО сотрет.., ну допустим ты не порохобот - так что будем с картинкой делать? Заспамим, да?
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Ты не заговаривайся, если осознал шо раб - не считай таковыми других априори..
И мир не смеется а помогает, как может. Если б умел думать, то сообразил бы, что бороться с беззаконием законотворцев - длительное и хлопотное дело, и злословил бы поменее...
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Стопор - неа, именно смеется уже..., и не злословлю , а сам охреневаю от всего... И о какой длительной борьбе идет речь, если с каждым днем все больше ада... И чхал я на твои потуги обидеть меня - понимаю работа у тебя такая по клавам стучать... - не очень получается, но может товарищи от Минстеца под натаскают со временем....
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я понимаю что кацапы теперь живёт в шоколаде, не так ли руцкие ( обращаюс к тем кто тут посутса) но ведь рекорд рекордом, вы хоть представляите (по сравнению с сегодняшним шоколадом) как будите жить без рекордов, а ведь Европа стремительно идёт на демонополизацию поставщиков, ну какие перспективы кацапы, и я о том - сегодняшние трудности и пистец завтра детским лепетом вам покажетса.
Глава "Газпрома" рассказал об историческом рекорде экспорта газа

В 2016 году "Газпром" установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер на оперативном совещании 9 января, говорится в материалах пресс-службы компании.

вот так вот, пока вы не в жо-е а в шоколаде оказываетса.
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Импорт-в суточном режиме 48,312 млн куб., собственный- составила 56,615 млн куб. м итого 104,927. Расход- 8 января отбор составил 86,33 млн. 18,597 должно пойти в хранилища, а мы отбираем с хранилищ. Или я ошибся.
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вовчик, ты за потребление-то забыл... Жгут, паразиты, газок-то. Не дают тебе задачку для 4-га класса сложить...
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Ошибся. Отбор из хранилищ 86млн, это то чего не хватает в балансе страны в сутки. В сутки зимой мы потребляем около 200млн.
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И шо. Хранилища для того и нужны дабы их зимой выкачивать. Только и зима уже на экваторе. Ну еще поднимут 4 млрд или 5. І весна прийде, весна вгамує))))) Нехай рашка за свои города подумает, газобензоколонка епть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м
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