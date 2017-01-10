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Все про:Венесуэла (98) отставка (2190) Президент (4380)

 Парламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку

Венесуэльский парламент признал президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Парламент обвинил Мадуро в том, что он допустил экономический кризис в стране. За то, чтобы глава государства оставил свой пост, выступили 106 парламентариев, еще трое воздержались. Кроме того, они призвали назначить дату новых президентских выборов в стране.

Согласно статье 233 конституции Венесуэлы, парламент страны, или Национальная ассамблея, имеет право признать отказ от должности президента страны, однако не может объявить ему импичмент.

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Верховный суд Венесуэлы также постановил, что парламент страны "не имеет полномочий", чтобы отправить президента в отставку.

Ранее Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы на случай своей отставки.

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Теперь они больше не выберут презиком, тушку с подобной фамилией
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Был Мадуро, теперь будет Мадуров. Не большая разница.
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Эрзяне забывают свой язык под воздействием руссификации, это печально на самом деле
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Я слышал этот язык от тех, кто еще не забыл его. Потрясающе, да и люди другие. А как забыли и выучили неродной - русский, то сразу быдлом становятся.
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Мне эта песня нравится)

https://www.youtube.com/watch?v=yNKBr9DR3L8

Вообще эрзяне еще не убиты как нация, их относительно много и есть целые районы с почти 100% эрзянским населением, и даже свои националисты имеются) так что имхо у них есть шанс сохраниться как нация со своими культурой и языком. Они как живое напоминание угро-финского происхождения россиян, по крайней мере россиян, живущих воле Оки и Волги.
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Возле Оки и Волги больше тюркюты живут, а эти ближе к Уралу.
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Тюрки (булгары) ниже по течению, угры (мордва, марий-эл) - выше.
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Не совсем, на этой карте видно, что эрзя живут как раз на правом берегу Волги. А вот мокша - на запад от эрзи, западный ареал обитания мокши вообще заканчивается недалеко от Москвы. Хотя вообще мордва (эрзя и мокша) довольно широко расселены по Раше, есть и на Урале немало предстаителей этих народов. Ученые утверждают, что раньше эрзя и мокша, а также такие ныне ассимилированные финские племена как мещера и меря, населяли обширнейшие районы нынешней РФ, в т. ч. и там где сейчас Москва, Тула, и т. д. Есть даже гипотеза, что название города Рязань - искаженное "эрзянь", а реки "Москва" - искаженное "Мокша". И название рки Ока - не что иное как древнефинское "Joki" - река.

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я так понял эрзянский иван-дурак пошел гулять, угостил бабая лепешками, а бабай его орешками, все закончилось климаксом и дрыщакой.
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Смысла нет, против Пороха сейчас реально может выйти пару тысяч, а они погоды не сделают
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Утверждение правильное. Причины бы озвучили... Большая часть моих знакомых считает: хотелось бы гораздо больше, но и так неплохо получается. А главное - потихоньку начинают не давать взяток, говорить ФЭ местным ворюгам типа жековских/районных и т.д. и т.п.

Так что все усилия зрадофилов и провокаторов ольгинских напрасны - петя уйдёт только через плановые выборы президента в 2019 году. Людей он не раздражает, говорит правильно и довольно часто даже делает что-то правильно.
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"и довольно часто даже делает что-то правильно."(с) - супер! Зашибись,)) какой комплимент для президента.
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Вот почему у национальной гвардии самое лучшее обмундирования, вооружения, зарплата, а не в АТО, это потому что петя людей не раздражает, Передай пети, те кто в опоках рано или поздно прийдут за ним, не поможет ему национальная гвардия!
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Тысячелетняя украинская церковь учила нас Православных добру и терпению ,они учили нас подставлять щечки когда нас бьют, и терпеть зло творимое против нас, это привело к трагедии для нас украинцев, хватит,натерпелись мы, и добряки наши по всей Земле лежат в могилах от рук имперцев, пора нам прекратить за нашу Украину умирать,пора всех их тварей за нашу Родину уже убивать,Слава нашим защитникам - украинским солдатам,Слава нашей Родине Украине ,смерть врагам !!!
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Как у них все просто и без заморочек . И у президента - нищеброда не было в Липецке,Виннице шоколадной фабрики,автозавода "Богдан,дворца в царском селе под Киевом,земли в заповедной зоне Киева и еще 107 объекта!
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но почему-то они дотерпели до полной, а точнее худой жопы.
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Почему у нас по решению парламента нельзя отправлять президента в отставку, а в казалось какой то забитой Венесуэле легко можно???
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ну просто так отправить в отставку, да еще и большинством...это дает поле для политических игрищ--например победила оппозиция на парламентских выборах---придымала отмазку и убрала президента...наша процедура импичмента она лучше, там нужно подтверждение со стороны верховного суда и 3/4 голосов депутатов
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Наша процедура импичмента вообще не рабочая - ибо необходимо 3 голосования Верховной Рады (>50%, >66%, >75%), а между ними - санкции генпрокурора и Верховного Суда.
А тк генпрокурора выдвигает именно Президент и выдвигает в нашей стране не кого-нибудь, а своего кореша - то процедуры импичмента в Украине по сути нет. Это прекрасно показал 2014-й год.
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У нас, начиная с Кучмы, президент владеет, минимум, половиной парламента.
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блин нету нормальных новостей и обсуждать нечего. Просто напишу какие кацапы свиньи и ублюдки конченные и пойду спать
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І най вам насниться рожеве слоненятко , яке топче москалів .
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Как по мне, самый крутой, правдивый и актуальный пост!
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Там ватников уму разуму учат - к стати имеются уже и вылеченные.
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Не спеши , пусть хуйлуша порезвиться за счет народа еще трошки .
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У вас-то как с этим? Новый-то вроде бы, ещё больше оттягивается, чем старый.
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Не сказал бы , обое рябое , просто янык еще и прямой бандит был .
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канешна, вам, из педорашии, гораздо лучше видно, что новый хужее старого. Об этом вам каждый день из телевизора же говорят. А вона, Хазин, вообще договорился до необходимости массовых убийств пары-тройки миллионов украинцев, не согласных с русификацией, в случае ежели захватывать всю Украину...
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По логике сейчас Мадуро скажет, что состоялся государственный переворот, ну и начнется гражданская война, где кацапы будут активно помогать Мадуро бомбить города Венесуєлы
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логика есть. тем долее что венесуэла нефтедобывающая страна.
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Минобороны РФ уже выслал борт за ним или еще нет?
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Отличная новость. Нефть на два бакса вннниз уезала
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Вот оно как, петя! Пора!
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Шось я не понимаю... Чего это кацапы пецю нашого так стали в ростов зазывать?!? Невже в ростовщине янучарин так разбушевався, что для сохранения популяции норковых шапок потребовался петя?!?
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Завтра басманный суд напишет в методичках ,,госпереворот,,Скоро к янеку и мадуре в сочи асад подтянется.Хорошие такие друзья у педофильного царька.
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Даже в Венесуэле преза можно отсиавить. Только расейские царьки обычно сидят на троне до того как перекинутся... Обожаемые своим биомусором.
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Та не, когда царьок в педорачщине сильно быковать начинает и строить не только холопов, но и царедвоцев, быстро находится Зубов и табакерочка...
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Оля , зайдите на украинскую версию , там можно оставить комментарий .
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кінець фуйлізма-чавесізма...
отакочки і вставаніє с калєн
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ОТо вибрали венесуельці на свою голову придурка водія автобуса.

Він умудрився влаштувати в багатій на нафту країні дефіцит і гіперінфляцію. Комуняка... Це тільки совєти ще так могли
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Читал я как в Венесуэле нет продуктов питания и промтоваров...Вспомнил ссср и вечный дефицит. Связалась Венесуэла с россией и получила геморрой.
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мало того, там в декабре изъяли сотенные купюры боливаров, якобы ими пользуется мафия, точно как на закате совка
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ввести - это не конфисковать, разные вещи, подобные реформы регулярно проводились в совке, северной корее и вот в венесуэле
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Если путин соберет всех бывших президентов со всего мира. Свершится его мечта, он будет руководить всем миром.
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То есть, ему мало того факта, что он всю жизнь в "Детском Мире" одевается, он теперь хочет ним руководить?...
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Президенты государств - не высшая ценность.
(Высшая конституционная ценность - это человек, его права и свободы)
От избранных на эту должность индивидов,
неспособнвых выполнять свои конституционные обязанности,
надо избавляться вовремя,
чтобы они не тормозили развитие страны.
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Ты это Украинцам глаголешь? Ресурс не попутал?
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мда, ну физики обявив что противоположеные полюси притягиваетса явно поспешили, ведь всё мировое говнецо спешат в рассею, но ведь там уже говна навалом.
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Евгений Рехтер ‏@evgenyrekhterВот такой парламент. Не Госдура.
Для него хозяин - свой народ.
И тогда, хоть будь ты сам Мадуро,
Нет табу. У нас - наоборот... :D

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Интересно, подчинится воле парламента или начнёт гражданскую войну ?

Венесуэла - нефтедобывающая страна. Нестабильность в ней толкнёт цены вверх (путяре выгодно). В то же время режим Чавеса-Мадуро - друзья путяры. Если его отправили отдыхать и он это съест, то новое правительство Венесуэлы, глядишь, да и отзовёт признание Южной Осетии с Абхазией, разорвёт контрактик с Роснефтью и т.д. А это уже путяре невыгодно. Но Кузю с самолётами туда не пошлёшь - слишком близко от США, можно и звиздюлей получить от американцев, как за ракеты на Кубе.

Короче, интересный сюжет подкинули ребята.
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А как же решение Верховного суда?

Верховный суд Венесуэлы также постановил, что парламент страны "не имеет полномочий", чтобы отправить президента в отставку. Источник: http://censor.net.ua/n422625
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Вот так,дружбана-Ху#ла очередного-в утиль отправляют.Весело,правда?
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Так должно быть со всеми, у кого народ живет в нищете и бедности, а верхушка жирует и пирует...
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Высокопосадовых падлюк попробуй потом вышвырнуть из кабинетов. когда они туда влезут!
Будут сидеть до последнего и воровать.
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в Атенах знайшли дохлого рассіського консула
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Поїхав, значить іноземний громадянин в Ростов, щоби звідти гнати "Бояришника" до Челябінстька.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку
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