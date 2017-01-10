 Парламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Парламент обвинил Мадуро в том, что он допустил экономический кризис в стране. За то, чтобы глава государства оставил свой пост, выступили 106 парламентариев, еще трое воздержались. Кроме того, они призвали назначить дату новых президентских выборов в стране.
Согласно статье 233 конституции Венесуэлы, парламент страны, или Национальная ассамблея, имеет право признать отказ от должности президента страны, однако не может объявить ему импичмент.
Верховный суд Венесуэлы также постановил, что парламент страны "не имеет полномочий", чтобы отправить президента в отставку.
Ранее Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы на случай своей отставки.
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https://www.youtube.com/watch?v=yNKBr9DR3L8
Вообще эрзяне еще не убиты как нация, их относительно много и есть целые районы с почти 100% эрзянским населением, и даже свои националисты имеются) так что имхо у них есть шанс сохраниться как нация со своими культурой и языком. Они как живое напоминание угро-финского происхождения россиян, по крайней мере россиян, живущих воле Оки и Волги.
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Так что все усилия зрадофилов и провокаторов ольгинских напрасны - петя уйдёт только через плановые выборы президента в 2019 году. Людей он не раздражает, говорит правильно и довольно часто даже делает что-то правильно.
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А тк генпрокурора выдвигает именно Президент и выдвигает в нашей стране не кого-нибудь, а своего кореша - то процедуры импичмента в Украине по сути нет. Это прекрасно показал 2014-й год.
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отакочки і вставаніє с калєн
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придуркаводія автобуса.
Він умудрився влаштувати в багатій на нафту країні дефіцит і гіперінфляцію. Комуняка... Це тільки совєти ще так могли
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(Высшая конституционная ценность - это человек, его права и свободы)
От избранных на эту должность индивидов,
неспособнвых выполнять свои конституционные обязанности,
надо избавляться вовремя,
чтобы они не тормозили развитие страны.
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Для него хозяин - свой народ.
И тогда, хоть будь ты сам Мадуро,
Нет табу. У нас - наоборот... :D
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Венесуэла - нефтедобывающая страна. Нестабильность в ней толкнёт цены вверх (путяре выгодно). В то же время режим Чавеса-Мадуро - друзья путяры. Если его отправили отдыхать и он это съест, то новое правительство Венесуэлы, глядишь, да и отзовёт признание Южной Осетии с Абхазией, разорвёт контрактик с Роснефтью и т.д. А это уже путяре невыгодно. Но Кузю с самолётами туда не пошлёшь - слишком близко от США, можно и звиздюлей получить от американцев, как за ракеты на Кубе.
Короче, интересный сюжет подкинули ребята.
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Верховный суд Венесуэлы также постановил, что парламент страны "не имеет полномочий", чтобы отправить президента в отставку. Источник: http://censor.net.ua/n422625
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Будут сидеть до последнего и воровать.
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