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 Оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму: "Снег лежит не так долго, как это необходимо"

Марионетки Кремля уверяют, что в Крыму нет возможности сделать горнолыжный курорт наподобие сочинского из-за климата полуострова.

Об этом заявил оккупационный "министр" курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Несмотря на нынешнюю зиму, снег в Крыму лежит не так долго, как это необходимо для полноценного развития горнолыжного курорта. А, во-вторых, нет запасов тех ресурсов, которые обеспечивали бы искусственный снег, как это делается в том же Сочи. И это не мое мнение, а мнение специалистов", - отметил Стрельбицкий.

По его словам, несмотря на это, Крыму необходимо иметь определенную базу, на которой туристы могли бы кататься на лыжах с гор.

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Ну да , в Сочи для зимней олимпиады было самое то .
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Та давайте без снега - хули там природа. Главное боярышник, а там море по колено.
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И от моста скоро откажутся - та сколько там того пролива.
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Весь кримський сніг слід збирати у резервуари. Де там кримський троль Фео Пронт? Федю, сподіваюся, ти знаєш що треба збирати ЖОВТИЙ сніг?
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Это первый шаг к возвращению полуострова Украине. Примерно так россиянам и объяснят: зачем нам этот Крым, там даже снега нету!
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