 Оккупанты отказались от идеи постройки горнолыжного курорта в Крыму: "Снег лежит не так долго, как это необходимо"

Об этом заявил оккупационный "министр" курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Несмотря на нынешнюю зиму, снег в Крыму лежит не так долго, как это необходимо для полноценного развития горнолыжного курорта. А, во-вторых, нет запасов тех ресурсов, которые обеспечивали бы искусственный снег, как это делается в том же Сочи. И это не мое мнение, а мнение специалистов", - отметил Стрельбицкий.
По его словам, несмотря на это, Крыму необходимо иметь определенную базу, на которой туристы могли бы кататься на лыжах с гор.
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