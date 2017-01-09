 Премьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля в Facebook.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил сегодня вечером секретарю правительства Цахи Браверману сформулировать инструкцию, обязывающую министров правительства и их заместителей посещать похороны солдат ЦАХАЛа, погибших в боях и террористических актах", - говорится в сообщении.
Также, Нетаньяху посетил клинику "Хадасса Эйн-Керем", где навестил раненых в теракте, совершённом арабским террористом в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. "Я считаю, что важнее всего понять, что мы сталкиваемся с новой разновидностью атак - нападениями террористов-одиночек, которые принимают внезапное решение совершить теракт, в данном случае - теракт-наезд", - заявил Нетаньяху.
Как сообщалось ранее, 9 января араб из района Джебель Мукабер Фади Кунбар въехал на грузовике в группу военных и граждан, выходивших из автобуса. В результате теракта погибли четверо израильских солдат, 13 человек получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.. Нападавший был застрелен солдатами на месте до прибытия полиции.
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это у нас Народ на Коленях провожает...
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а не сосед алкоголик с перепою.
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и это богатая страна. несмотря на войну.
в армию идут все. и дети прокуроров тоже.
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Если же их по сути заставляют - то нахрен не нужны их недовольные лощёные рыла.
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Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора
Если Цензор разместил эту новость, значит должен быть открытым форум для пользователей.
Может, на этот ресурс тоже поступило указание из Киева "не мочить мудака"?
Надеюсь, что есть другие объяснения...
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