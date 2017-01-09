 Премьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

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результате теракта погибли четверо израильских солдат , 13 человек получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.



