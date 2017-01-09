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Все про:Израиль (795) Нетаньяху (30) теракт (1947) военнослужащие (3071)

 Премьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сформулировать инструкцию, обязывающую чиновников посещать похороны погибших в боях и террористических актах солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля в Facebook.

Также читайте: Водитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил сегодня вечером секретарю правительства Цахи Браверману сформулировать инструкцию, обязывающую министров правительства и их заместителей посещать похороны солдат ЦАХАЛа, погибших в боях и террористических актах", - говорится в сообщении.

Также, Нетаньяху посетил клинику "Хадасса Эйн-Керем", где навестил раненых в теракте, совершённом арабским террористом в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. "Я считаю, что важнее всего понять, что мы сталкиваемся с новой разновидностью атак - нападениями террористов-одиночек, которые принимают внезапное решение совершить теракт, в данном случае - теракт-наезд", - заявил Нетаньяху.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщалось ранее, 9 января араб из района Джебель Мукабер Фади Кунбар въехал на грузовике в группу военных и граждан, выходивших из автобуса. В результате теракта погибли четверо израильских солдат, 13 человек получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.. Нападавший был застрелен солдатами на месте до прибытия полиции.
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В Греции двинул кони консул РФ 55 лет. Парад алле не заканчивается никогда. Цирк вечен
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третий рашкин дипломат за месяц . Не считая самолетов.
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Не совсем так . Это уважение власти к защитникам своего государства . В Америке посмотрите как это происходит.
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их в США кто то обязывает? или они сами идёт отдать честь погибшим воинам - вот и вся разница.
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Патриотизм это когда простые люди приходят по зову сердца , а это прямая обязанность госслужб , вон на рашке на отпевание хора пришло меньше чем погибло , зато в сетях ого го , посмотрите как прощались в Киеве с Проводенком .
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и я о том же - а тут жэ биби обязал - дал указание или приказал
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так и в штатах не хоронят солдат без военных чиновников.
это у нас Народ на Коленях провожает...
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Сначала из под палки на похороны, потом по разнарядке плакать и рыдать.... Не ново..
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это солдаты, которые погибли на поле боя.
а не сосед алкоголик с перепою.
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С теми кто при власти по-другому нельзя.
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Светлана Черкассы - должны быть (мудрое решение) - смотреть в глаза родственникам убитых и отвечать на вопросы как это случилось. Тогда и ответственности прибавится в планировании и проведении операций и за свою шкуру будет страшновато. В Украине это тоже необходимо ...и срочно. Мы же помним еще всяких Литвинов, Назаркиных и Геллетеев??? Сбитые самолеты и котлы...
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Наша шоколадная кодла это считает для себя унизительным . Не барское это дело гоев оплакивать. Правда Пэдя ?
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Вони бояться незручних запитань від родичів загиблих !
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А от этого такие вопросы не исчезнут.Все равно придется отвечать.
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То ж вони і роблять все , аби не довелося ...
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совок какой то, сами министры естественно не ходят, какое им дело до павших солдат. гнойсман со своими опричниками, когда на похоронах солдат был?
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возможно . но сомневаюсь что он это делает искренне . как обычно показуха
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Прогиб засчитан. Когда он был на похоронах какого-нибудь рядового бойца в последний раз? он боится туда идти и правильно делает.
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в этом что то есть , помню где то читал что во время ВМВ (по крайней мере в начальный период ) у немцев командир подразделения обязан был отчитаться по каждому погибшему . с обязательным захоронением ( само собой в отдельной могиле а не в братской яме как в совке ) и предъявлением жетона . поэтому офицер сто раз подумает прежде чем будет отправлять солдата на верную смерть . как сильно это отличалось от Красной армии где всем на всех было наплевать
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ВСУ высылает кацапов на тот свет - Это круто?
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Да что толку. ВУЗы отказываются вешать портреты погибших у себя. По государственным !!! инстанциям рассказывают "мы вас туда не посылали". Нас не надо посылать, мы сами приходим. Пусть лучше на оборонку правительство работает, чем по нескольку выездов в день осуществляет. НА ОБОРОНКУ. Не себе в карман. Инструкция Кличку, видишь чиновника - в бубен ему сразу и говоришь "на оборонку, на оборонку, на оборонку".
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Закон не запрещает Порошенко иметь бизнес, закон запрещает им управлять. Владеть и Управлять имеют разные значения. Ватны - хватит людям мозги пудрить.
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Из за вашего тона поудаляли целую ветку текстов.
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Не участвуйте в дискуссиях со мной, делов-то.
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Нетаньяху - красавец. Повод для государственного служащего высокого ранга подумать - а что еще можно сделать, чтоб не умирали граждане твоей страны .
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Биби - кадровый офицер "Сайерет маткаль", т.е. солдат до мозга костей.
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игорек, в Израиле перманентная война. и уже давно. ты не в курсе?
и это богатая страна. несмотря на войну.
в армию идут все. и дети прокуроров тоже.
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Чиновники, тем паче ответственные за военное дело, должны присутствовать на похоронах. Если считают это своим долгом.
Если же их по сути заставляют - то нахрен не нужны их недовольные лощёные рыла.
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Вот то ж то и оно, с последним предложением согласен полностью.
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"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сформулировать инструкцию, обязывающую чиновников посещать похороны погибших в боях и террористических актах солдат", - а говорить на похоронах неискренние соболезнования, считая секунды до встречи в ресторане с любовницей (помним скандал) не обязал?
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Редактор, давай уже новостюху про Мадуро! Тут уже столько веселой копипасты насобиралось)
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По какой причине отключили комментарии к предыдущей новости на Цензоре?

Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора


Если Цензор разместил эту новость, значит должен быть открытым форум для пользователей.


Может, на этот ресурс тоже поступило указание из Киева "не мочить мудака"?
Надеюсь, что есть другие объяснения...

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Израиля Нетаньяху поручил обязать министров и их замов посещать похороны солдат, погибших в боях и терактах
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