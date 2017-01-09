 США включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"

Об этом объявило Министерство финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.
Также США распространили санкции на депутата Госдумы Андрея Лугового, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.
Бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в Великобритании называют исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер в Великобритании в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.
Бастрыкина США считают причастным к смерти Магнитского, пишет NYT.
Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. При этом бывшие коллеги и адвокаты Магнитского утверждают, что перед смертью Магнитского избили и оставили без медицинской помощи.
"Акт Магнитского" был принят в США в конце 2012 года. Он предусматривает использование санкций против российских должностных лиц, виновных, по мнению американских властей, в нарушении прав человека.
Сооснователь Hermitage Capital Уилльям Браудер в конце 2015 года заявил, что личную ответственность за смерть Магнитского несет генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Весной 2016 года Бастрыкин поручил проверить информацию из обращения бывшего следователя по делу Магнитского Павла Карпова, который накануне попросил завести уголовное дело на основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Карпов обратился в СК после сюжета телеканала "Россия 1", в котором говорилось о причастности к убийству Магнитского Браудера и других лиц, в том числе сотрудника британской разведки.
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8 хвилин томуза оставшиеся 10 дней Конгресс может принять Закон, запрещающий Президентам контакты с Путиным и пусть дольше "дружит", сколько сможет...
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сегодня сша перестали парашникам выдавать визы. без обьяснений причин.
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55-летний дипломат скончался в своей квартире. Тревогу забили, когда консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.
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"Смерть Маланина наступила в его квартире в центре Афин по естественным причинам", - сообщили в посольстве.Мрут как мухи...
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По сообщения местных средств массовой информации, 55-летний глава консульской службы россии в Греции Андрей Маланин был найден мертвым в собственной квартире в центре греческой столицы
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