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Все про:Литвиненко (58) санкции (5765) США (11603) Следком РФ (115) Бастрыкин (18)

 США включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в расширенный санкционный "список Магнитского".

Об этом объявило Министерство финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Выводы суда по делу Литвиненко осложнят двусторонние отношения и повредят репутации РФ на международной арене, - МИД Великобритании

Также США распространили санкции на депутата Госдумы Андрея Лугового, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

Бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в Великобритании называют исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер в Великобритании в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

Бастрыкина США считают причастным к смерти Магнитского, пишет NYT.

Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. При этом бывшие коллеги и адвокаты Магнитского утверждают, что перед смертью Магнитского избили и оставили без медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факты из биографии Путина в британском докладе: педофилия, связь с Могилевичем и Тамбовской ОПГ, контроль над наркотрафиком

"Акт Магнитского" был принят в США в конце 2012 года. Он предусматривает использование санкций против российских должностных лиц, виновных, по мнению американских властей, в нарушении прав человека.

Сооснователь Hermitage Capital Уилльям Браудер в конце 2015 года заявил, что личную ответственность за смерть Магнитского несет генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Весной 2016 года Бастрыкин поручил проверить информацию из обращения бывшего следователя по делу Магнитского Павла Карпова, который накануне попросил завести уголовное дело на основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Карпов обратился в СК после сюжета телеканала "Россия 1", в котором говорилось о причастности к убийству Магнитского Браудера и других лиц, в том числе сотрудника британской разведки.
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Одногрупники ЛГУ Х#йло, Бастрыкин-(староста группы)

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Вот и ещё один ярый "любитель руской природы и отдыха в тихой рязанской глубинке" нарисовался, который будет всем с телепараши рассказывать, что он никагада не любил эти Мальдивы-шмальдивы и Маями-бичи с Манаками...
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сыновья прокуратора Чайки ведут крутой бизнес в Европе стоять, строять отели, бассейны,супермаркеты...на вопрос почему не на РАБссии строят,ответа нет...
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 8 хв.
8 хвилин томуза оставшиеся 10 дней Конгресс может принять Закон, запрещающий Президентам контакты с Путиным и пусть дольше "дружит", сколько сможет...
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Да никто такое не примет - это понятно. А Вы не воспринимайте всё так серъёзно.
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просто устал от бравурных сказок за последние три года. Хочется реальной инфы, которой крупицы. Хочется правды, для понимания куда движемся.
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так тебе и даём реальную инфу, ну да не на тарелочке, готовую, но реальную.
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что реального в том, что Конгресс запретит контакты Трампу с хуйлом? вы верите?
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Опять нож в спину ? Или вульгарный пинок ниже поясницы ? Педальный конь лафРОФ объясни мировую политику на текущий момент !
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Истерика администрации Обамы из-за проигрыша Клинтон. 146%
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А почему шоколадное Пэдро таких истерик не устраивает?
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Ой, какую ошибку делает США. Ведь Быстрикин - это полезный организатор беззакония, который успешно разваливает Россию.
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так они его в россиюшке и законсервировали, шобы не отвлекался на всякие Маями
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надеюсь их там скоро всех законсервируют.
сегодня сша перестали парашникам выдавать визы. без обьяснений причин.
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Омериканская фирма ТРАМПДОНАЛЬДС скупит весь мир,даже китайцев и РАБссиянцев..,Трамп биснессмэн крутой..
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Ага , мы видели как . Это за полчаса наносило , убирали круглосуточно .
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Вообще пипец , вы мне рассказываете какая у меня дома вчера была погода .
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Смерть адвоката Магнитского в кацаПсинской тюрьме обойдётся Путлерским шакалам в хорошую копейку..
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США включили Бастрыкина, Лугового и еще трех россиян в «список Магнитского» по жизнено дружить...и управлять
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дятишек крямлевских взяли бы и турнули накуй домой в срассию без права въезда а некоторых лошадиных и прочих гражданства лишить нехай с срассийским отечественным ходють но токо по мацкве.........
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СРОЧНО звизда. США включили Бастрыкина, Лугового и еще трех россиян в «список Магнитского»
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В греческом городе Афины нашли мертвым консула России.

55-летний дипломат скончался в своей квартире. Тревогу забили, когда консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.
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Никак понять не могу, как гэбня после убийства изнутри дверь закрывает
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Просто пошесть якась пішла на рашинських дипломатів !
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Как сообщили в посольстве, в смерти 55-летнего заведующего консульским отделом посольства России в греческих Афинах Андрея Маланина нет ничего криминального.
"Смерть Маланина наступила в его квартире в центре Афин по естественным причинам", - сообщили в посольстве.Мрут как мухи...
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То йому напевне на "новий год" валізу глоду прислали.
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российский консул cкоропостижно скончался в Афинах )))

По сообщения местных средств массовой информации, 55-летний глава консульской службы россии в Греции Андрей Маланин был найден мертвым в собственной квартире в центре греческой столицы
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Что то консулы начали дохнуть кацапские,видать ребята думали,что шпионить и беспределом можно заниматься свободно или наоборот на хуйла компромат нарыли))
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Мабуть новий різновид гриппу - свинособачий , косить кацапів
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ну список Магнитского всётаки санкцыоныи, так и хочетса спросить кацапам - вот не изменилис условия из за которых их ввели, то почему вы думаите что снимут нинешние, если не изменятса обстоятельства в пользу Украины.
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Весь мир, желает смерти Путину! С чего бы это? Может, потому что оригинала давно уже нету, а двойник неправильно себя ведёт.
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Дипломатопад на РАБссии продолжается.в своей квартире подох посол РАБссии в Греции..
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посол РАБссмии в Греции Андрей Маланин не пришел на работу и перстал отвечать на звонки..,это уже традиция...
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[Интерпол снял с розыска соратника Януковича Иванющенко • Портал «КОМПРОМАТ1»]: Посмотри! http://kompromat1.info/articles/49887-interpol_snjal_s_rozyska_soratnika_janukovicha_ivanjushchenko
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША включили главу Следкома РФ Бастрыкина в "список Магнитского"
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