 Царев ждет денег от российского правительства на строительство птицефабрики в оккупированном Крыму и ностальгирует по Украине, - журналист

Журналист телеканала "Дождь" Сергей Ерженков рассказал о том, как записывал интервью с депутатом Верховной Рады Украины 7 созыва Олегом Царевым для расследования "Криминальная Новороссия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо"
"Мне кажется, что он сейчас ностальгирует. Он приблизительно все понял о российской политике, о том, что это такой большой симулякр. Олег Царев отказался, по его словам, войти в КПРФ, "Справедливую Россию". Он сказал, что это не настоящая политическая борьба. Он говорил, что в Украине была настоящая политика, люди готовы были убивать друг друга за убеждения. Когда он узнал, что я еду в Киев, сказал, что завидует, что ему хотелось бы прогуляться про Крещатику", - рассказал Сергей Ерженков.
По словам журналиста, разговор записывали в квартире Олега Царева в центре Москвы.
"Большую часть времени он проводит в Крыму. Здесь у него квартира, которую он купил после 2014 года. Я так понимаю, что здесь живут его дети. Сейчас он руководит санаторием, который находится в Крыму, в Ялте, который Олег купил до 2014 года. Он подал заявку на грант, собирается строить птицефабрику в Крыму. Это грант от правительства России. Часть средств, затраченных на постройку птицефабрики, покрывает бюджет Российской Федерации", - добавил журналист.
Напомним, Олег Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя.
4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Олега Царева. 25 марта 2016 года обвинительный акт был утвержден и отправлен в суд.
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между народами дамбаса и лугандона есть граница!
они же обое кормильцы.
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Ну,так и чего не повеселиться?
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а без этого процесса не будет легитимной депицизации,
а если её не будет, то опять, лет через 50 они снимут фильм "Брат"
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Зачем я перед сном этого дегенерата глянул поржать... Теперь не засну
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выведет двухголовых цыплят мутантов аля москальский герб и будет продавать в Расейке под брендом Царева курица такая скрепная еда будет пользоваться спросом
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Источник: http://censor.net.ua/n422619
Приезжай,сучонок.
Встретим.
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https://pbs.twimg.com/media/C1wflBBWIAEqlqg.jpg
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Спиртзавод
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Хоть хуйло и мудак конченый,но вряд ли позволит повторно одному и тому же персонажу сделать из себя лоха:
Царев украл у Кремля 40 миллионов долларов - Путин в ярости
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https://www.youtube.com/watch?v=P24THf6ETIA
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так вот как Россия расплачивается со своими шлюхами.
Источник: http://censor.net.ua/n422619
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