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Все про:Крым (17902) Царев (466)

 Царев ждет денег от российского правительства на строительство птицефабрики в оккупированном Крыму и ностальгирует по Украине, - журналист

Олег Царев руководит санаторием в Ялте и собирается построить птицефабрику в Крыму.

Журналист телеканала "Дождь" Сергей Ерженков рассказал о том, как записывал интервью с депутатом Верховной Рады Украины 7 созыва Олегом Царевым для расследования "Криминальная Новороссия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо"

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"Мне кажется, что он сейчас ностальгирует. Он приблизительно все понял о российской политике, о том, что это такой большой симулякр. Олег Царев отказался, по его словам, войти в КПРФ, "Справедливую Россию". Он сказал, что это не настоящая политическая борьба. Он говорил, что в Украине была настоящая политика, люди готовы были убивать друг друга за убеждения. Когда он узнал, что я еду в Киев, сказал, что завидует, что ему хотелось бы прогуляться про Крещатику", - рассказал Сергей Ерженков.

По словам журналиста, разговор записывали в квартире Олега Царева в центре Москвы.

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"Большую часть времени он проводит в Крыму. Здесь у него квартира, которую он купил после 2014 года. Я так понимаю, что здесь живут его дети. Сейчас он руководит санаторием, который находится в Крыму, в Ялте, который Олег купил до 2014 года. Он подал заявку на грант, собирается строить птицефабрику в Крыму. Это грант от правительства России. Часть средств, затраченных на постройку птицефабрики, покрывает бюджет Российской Федерации", - добавил журналист.

Напомним, Олег Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя.

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4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Олега Царева. 25 марта 2016 года обвинительный акт был утвержден и отправлен в суд.
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Без ностальгии у них никак- все-таки сытно жрали, по заграницам в рабочее время разъезжали, грабили Украину так, что из пасти вываливалось, а теперь они в раше никто, стоят себе на обочине, а жизнь пролетает мимо, нет дармовых денег и понтов нет, вот только у бывших рыгов какая-то наклонность к животноводству:помниться вадик колесниченко рассказывал, что будет коз разводить, это собрался с курами жизнь связать, а кто из них по свинству будет главный?
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Птичий грипп быстро сожрёт крым не ВОНИЗМОМ
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Олежка на свою наваросию уже болт положил :D

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охринеть!
между народами дамбаса и лугандона есть граница!
они же обое кормильцы.
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лугандонии не нужны нахлебники из дАМбасса, а дАМбасс не хочет слышать лугандон.
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напомнило последний mad max: едет фура из Угольтауна в Металоломинск, чтобы заплатить за акваколу и световольты из Украины)))
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пусть сначала хотябы построит этот курятник.. Оно в жизни ничего делать не научилось, кроме как воровать.))
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не не не... оставляйте это "добро" себе... Вот пусть на мацкве и живёт.. Адепты рюзьге мира должны и проживать в рюзьге мире.. Нехер этой прооперированой дворняге делать в Украине.
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или оперируйте его обратно, а потом возвращайте ...
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Почему нечего делать,эта рыговская тварь пропускает вечерние прогулки в Лукяновском СИЗО.
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Вы тут с него смеётесь, а смешного тут мало - его или убьют или посадят - времени осталось максимум 1.5 года
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нам шо, плакать? заслуженная награда за предательство, по-моему
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Вы тут с него смеётесь, а смешного тут мало - его или убьют или посадят (с)

Ну,так и чего не повеселиться?
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хотелось бы побольше свидетелей на процессе "Нюрнберг-2"

а без этого процесса не будет легитимной депицизации,

а если её не будет, то опять, лет через 50 они снимут фильм "Брат"
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Да нет, вы интересно живете. Вот в москве уже есть застреленные новоросом и еще будут. Интересно!
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о , так это Захарченко если сможет удрать из Донецка считай пристроен , опыт работы с окорочками у него есть . только в Крыму опасно , рано или поздно придут бандеровцы и плакали ваши денежки
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Царёв ностальгирут по Украине... :D
Зачем я перед сном этого дегенерата глянул поржать... Теперь не засну
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Теперь этот Царев гражданин вашего союзного государства. Все отходы текут к вам.
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Хотя... это ничтожество вызывает лишь отвращение, даже не злорадствую, сам он себя наказал, то что оно спивается , говорит, что свой грандиозный провал и то что его использовали как и всю эту биомассу днр-лнр, он понял.
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Крымские пенсионеры . Айфончик им уже усьо популярно объяснил ...
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выведет двухголовых цыплят мутантов аля москальский герб и будет продавать в Расейке под брендом Царева курица такая скрепная еда будет пользоваться спросом
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Ага,петухов двухголовых будет лепить из дерьма и тихо ностальгировать в тряпочку. Птицевод хренов.
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ему хотелось бы прогуляться про Крещатику

Источник: http://censor.net.ua/n422619


Приезжай,сучонок.
Встретим.
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Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.
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Ничего ! Не отчаивайтесь !!! Делайте свое дело и всё образумится !!! Знаете , в конце концов , истинное предназначение человека , состоит совсем не в том , чтобы "век прожить и машину купить" ... За всё всем воздастся по заслугам !!!
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Нафига Царёву куры? Кацапы не закусывают.
ООО Научно-Производственная Компания "Этанол-Ком" выпускает основное технологическое оборудование для производства незамерзающей жидкости («незамерзайка»), парфюмерии (лосьон «Боярышник» и т.д.).

Спиртзавод
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Ну да... Как гласит руцкая пословица: свято место, пусто не бывает... Производство руцкой "марсалы" занято достойными людями расеи и при первой заяве Шарикова на конкуренцию -ему отобьют его и без того дурную голову.
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неужели эти придурки ему дадут денег ? он-же патологический дебил и алкоголик
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Вряд ли.
Хоть хуйло и мудак конченый,но вряд ли позволит повторно одному и тому же персонажу сделать из себя лоха:
Царев украл у Кремля 40 миллионов долларов - Путин в ярости
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А как же участие в Комитете спасения Украиньі?!
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Заведующий кафедрой квантовой теории поля будет выращивать кур!
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Он подал заявку на грант, собирается строить птицефабрику в Крыму. Это грант от правительства России. Часть средств, затраченных на постройку птицефабрики, покрывает бюджет Российской Федерации", - добавил журналист.

так вот как Россия расплачивается со своими шлюхами.
Источник: http://censor.net.ua/n422619
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Какой сюр.... Петух будет воспроизводить себе подобных....
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Крымчане, вы там лечите его от ностальгии...

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Я бы еще поверил в какое то будущее Царева в РФ если бы он хотя бы МФТИ им. Баумана закончил. Пусть и не с отличием. Просто имел образование. А так кто он там? Предатель, чертило и имеет по сути самый низкий статус человека в мире - "эмигрант". Все что у него есть с приставкой - "экс"...
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Бля,сЦарёв-птицефабрику возглавляет.Почему не "отдел очистки"? Все коты в ахуе будут.Моя вот уже офанарела.

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Для тех, кто называет Царева дурнем. Он не дурак, его можно во многом обвинить и заслужено, но не во глупости - у него своя квартира, руководит санаторием, строит птицефабрику...человек заработал и себе, и своей семье. Был бы идиотом, его бы на митингах использовали как горлопана, и платили мизер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦарев ждет денег от российского правительства на строительство птицефабрики в оккупированном Крыму и ностальгирует по Украине, - журналист
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