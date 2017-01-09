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 Процесс возвращения "скифского золота" может затянуться на год, но точку невозврата мы уже прошли, - Нищук

Если суд не примет во внимание апелляцию российской стороны, то "скифское золото" вернется в Украину в ближайшие три месяца.

Министр культуры Евгений Нищук в программе "Взгляд" на "5 канале" рассказал о состоянии дел с возвращением в украину "Скифского золота", передает Цензор.НЕТ.

"Я, конечно, с одной стороны, верил очень и доверял своему первому заместителю Светлане Фоменко, которую я, кстати, с боями ввел в министерство, если вспоминать начало. Но я знал, что это специалист высокого класса, международник и собственно ее практически постоянные поездки в Нидерланды привели к успехам. Мы должны благодарить тех, кто именно непосредственно делал практически эту работу. Представителей Минюста, МИД, я всех благодарю. Это наша совместная работа была. Так же, как Эмине Джапаров из Мининформполитики, которая ездила первый раз и очень сильно помогла, потому что она является представительницей Крыма. У нее замечательная английская, она очень хорошо подала суть дела. И уже 15 декабря мы получили это известие. Вопрос сейчас в том, насколько затянется момент того, когда мы сможем представить эту коллекцию вниманию зрителей, в историческом музее. А это произойдет сразу, как только приедет эта коллекция. Это будет зависеть от того, примет ли сейчас во внимание суд апелляцию российской стороны. Это не секрет, что там было большое давление. И то, как сейчас поведет себя суд - примет ли во внимание эту апелляцию, если не примет, то буквально может быть три месяца на завершение всех процессов, на сбор всего и транспортацию сюда. Если примут и будет время для апелляции - это три месяца плюс еще какие-то моменты. То есть это может затянуться практически на год, но я думаю, что точку невозврата мы уже прошли. Там были принципиальные основополагающие вещи. Крымский музей был признан и принят во Всемирную организацию ЮНЕСКО от украинского государства. Все его экспонаты являются фондом мирового наследия украинского государства. И это главный момент", - пояснил министр.

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"Нам выставили цену, которую государство должно выплатить - 111 000 евро, я думаю, что это совсем несоразмерны вещи, чем оценочная стоимость экспонатов. И государство Украина может различными способами компенсировать эти вещи. Там также есть вариант, когда это еще и не наша сторона может выплачивать. Но мы на этом не настаиваем, я думаю, что 111 000 евро компенсации за эту коллекцию государство способно заплатить. Я уже говорил, и здесь нет никаких даже сомнений в этом", - добавил Нищук о выплате компенсации за хранение экспонатов в музее в Нидерландах.
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Вы этим нарикам за хранение миллионы заплатите, они на столетия нам выдачу растянут
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Тем временем бочка жижи Брэнт утром была 57.2
сейчас - 54.8
Нехило так сократили добычу...
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А её кто-то сокращал? Реально, а не в балабольстве?
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ОПЕК в декабре. Рашка тоже как бы. Но писали что выкачивает ещё в больших объемах.
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Так перед "сокращением" ОПЕК исключил из своего состава Индонезию, а её квоту распределил между собой. На эту квоту и "сократил" добычу. То есть остался при своих. Ну и Индонезия продолжает качать. Потому никакого сокращения физического не было.
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чем скорее вернут, тем быстрее состоится одна из побед на мордором!
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Тенденция цены на нефть радует, а тема "Скифского золота" вгоняет в депрессию. Мало того, что МЫ будем оплачивать хранение, так ещё не факт, что его получим мы, а не умыкнут рашистские аферисты. Ощущение такое, что все профессионалы растворились на просторах Европы и далее, а в Украине остались недоучки, недоумки, купившие себе места во властных кабинетах, совершенно не способные защитить интересы государства. Может, я преувеличиваю?
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Господи, 111 тыщ долларов для государства! Он еще рассуждает! Да практически у каждого из вас под подушкой на порядок больше (минимум)!
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Нищук. А что там с похищением ценных книг
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Львовская галерея, нищук, 95-ть старинных книг? Нищук?
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Я таки не понял, а почему платит не проигравшая сторона?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс возвращения "скифского золота" может затянуться на год, но точку невозврата мы уже прошли, - Нищук
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