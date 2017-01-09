 Процесс возвращения "скифского золота" может затянуться на год, но точку невозврата мы уже прошли, - Нищук

Министр культуры Евгений Нищук в программе "Взгляд" на "5 канале" рассказал о состоянии дел с возвращением в украину "Скифского золота", передает Цензор.НЕТ.
"Я, конечно, с одной стороны, верил очень и доверял своему первому заместителю Светлане Фоменко, которую я, кстати, с боями ввел в министерство, если вспоминать начало. Но я знал, что это специалист высокого класса, международник и собственно ее практически постоянные поездки в Нидерланды привели к успехам. Мы должны благодарить тех, кто именно непосредственно делал практически эту работу. Представителей Минюста, МИД, я всех благодарю. Это наша совместная работа была. Так же, как Эмине Джапаров из Мининформполитики, которая ездила первый раз и очень сильно помогла, потому что она является представительницей Крыма. У нее замечательная английская, она очень хорошо подала суть дела. И уже 15 декабря мы получили это известие. Вопрос сейчас в том, насколько затянется момент того, когда мы сможем представить эту коллекцию вниманию зрителей, в историческом музее. А это произойдет сразу, как только приедет эта коллекция. Это будет зависеть от того, примет ли сейчас во внимание суд апелляцию российской стороны. Это не секрет, что там было большое давление. И то, как сейчас поведет себя суд - примет ли во внимание эту апелляцию, если не примет, то буквально может быть три месяца на завершение всех процессов, на сбор всего и транспортацию сюда. Если примут и будет время для апелляции - это три месяца плюс еще какие-то моменты. То есть это может затянуться практически на год, но я думаю, что точку невозврата мы уже прошли. Там были принципиальные основополагающие вещи. Крымский музей был признан и принят во Всемирную организацию ЮНЕСКО от украинского государства. Все его экспонаты являются фондом мирового наследия украинского государства. И это главный момент", - пояснил министр.
"Нам выставили цену, которую государство должно выплатить - 111 000 евро, я думаю, что это совсем несоразмерны вещи, чем оценочная стоимость экспонатов. И государство Украина может различными способами компенсировать эти вещи. Там также есть вариант, когда это еще и не наша сторона может выплачивать. Но мы на этом не настаиваем, я думаю, что 111 000 евро компенсации за эту коллекцию государство способно заплатить. Я уже говорил, и здесь нет никаких даже сомнений в этом", - добавил Нищук о выплате компенсации за хранение экспонатов в музее в Нидерландах.
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Нехило так сократили добычу...
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