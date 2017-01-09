 В Мариуполе задержали злоумышленника, избившего полицейского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области.
"Понимая, что натворил, дебошир скрылся с места происшествия и сразу уехал в другой район города, надеясь "пересидеть" у друзей и избежать наказания. Замысел - безнадежный, ведь пока злоумышленник определялся с местом пребывания, полицейские уже установили его личность, собрали информацию о его образе жизни и начали поиски. Подозреваемым оказался 27-летний безработный мариуполец. Он проживает с сожительницей и ее ребенком. По словам женщины, последние несколько дней злоупотреблял спиртными напитками и практически не появлялся дома", - говорится в сообщении.
Полицейские отработали круг общения мужчины и все места, где он может скрываться. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сегодня он был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанный признался, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому так агрессивно отреагировал на замечание правоохранителя. Его не остановило даже то, что полицейский находился в форменной одежде с опознавательными знаками.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что человек, совершивший нападение на полицейского в форме должен понести суровое наказание.
"Этот работник, как и каждый из 3,5 тысяч полицейских Донецкой области, последние 10 дней дежурил без выходных, чтобы обеспечить спокойствие жителей на новогодние праздники. Завтра в Кальмиусском суде г. Мариуполя в отношении задержанного будет избираться мера пресечения. Считаю, что человек, который проявил такую агрессию к представителю государства, должен содержаться под стражей. Посмотрим, насколько нас поддержит прокуратура и суд", - отметил Вячеслав Аброськин.
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