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Материалы по теме:
Все про:коррупция (6534) Онищенко Александр (371) Хербст (24) Приватбанк (118) электронное декларирование (378)

 Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"

Дело нардепа Онищенко несмотря на, как кажется, слабую доказательную базу обвинений со стороны нардепа-беглеца в адрес президента Украины, в дальнейшем будет довлеть над Украиной, ведь подкрепляется убеждением многих граждан, что коррупция остается проблемой на всех уровнях общества.

Об этом пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст на сайте аналитического центра "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Хербст отмечает, что скандал вокруг Онищенко отвлекает внимание от ряда важных шагов Украины на пути борьбы с коррупцией. Следовательно, если обвинения со стороны Онищенко будет развенчаны это может стать позитивным фактором для борцов с коррупцией, чья работа якобы не получает должного признания со стороны украинцев.

"... Многие украинцы до сих пор убеждены, что коррупция остается ведущей проблемой на всех уровнях. В этом есть определенная ирония...потому что Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции в течение последних двух месяцев, а президент и премьер-министр заслуживают признания за оба эти шаги", - заявил экс-дипломат, говоря о внедрении электронных деклараций и национализации "Приватбанка".

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"Вероятно ведущей помехой направленным против коррупции усилиям в Украине есть тесные контакты между крупным бизнесом и чиновниками. Считается, что каждый на определенном этапе принимал участие в сомнительных сделках; власть не желает преследовать коррумпированных бизнесменов, потому что те могут рассказать о нарушениях со стороны власти. Это и пытался сделать Онищенко. Если он не сможет, это может поощрить тех, кто борется против коррупции", - пишет Хербст.
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🇺🇦HauptMann 🇺🇦 ‏@ZloyHauptMann 8 янв.
Американцы заставили укр чиновников хоть в малой доле указать в е-декларациях украденное, надеялись народ возмутится. Обломались) Норм.


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как возмутится? Майдан что ли?. так люди и знали все это, только цифры разные говорили. но суть то одна - ворюги.
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Он не курит. Просто новости для СМИ пишут в Минстеце.
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Я боюсь, что в день начала реальной борьбы с коррупцией по протестующим начнут работать пулеметы. Это будет борьба против агентов Кремля.
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А біда нашої країни в тому, що отакі "псевдопатріотичні експерти" встигли налаштувати багатьох прихильників простих рішень в необхідності такого шляху, забувши розповісти їм, що в кінці на них чекає голодомор/холодомор в малоросії. І завдання кожного, кому не байдужа доля своєї країни, не просто усунутись від проблеми ворожої пропаганди і її впливу на інших, а хоча б щось робити, щоб цей вплив зменшити.
При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
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Не пойму в чему ПриватБанк, который продолжают чмырить?
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кто продолжает чмырить приват
и в чём это выражается ?
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Сокращают 30% работников Привата, понимали им премии, была там забастовка и премии вернули...Идет к тому, что этот банк все равно развалится, хоть и влили за счет бюджета более 100 млрд гривень.
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Это, безусловно, успех. Самая настоящая реформа. Когда в 2014 году Яценюк выступил по телевизору с просьбой поднять тарифы и говорил, что это необходимо для реформ - я понимаю, что именно это он имел в виду. Победа. Самая настоящая победа, даже не может быть никаких сомнений. Это те реформы, о которых каждый украинец мечтал с самого детства. Я предлагаю ежегодно праздновать день публикации деклараций.
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Позорnый Xeрбс пытаeтся оправдывать позорnого Обаму.....
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а вот и наши валютные проститутки - завидуй страна, визжи от счастья такого приобретения пидоРашка!...)
https://www.youtube.com/watch?v=6XaeX0zK3N0
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картинка появилась впервые на кацапском сайте 24.10.2016 г
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паРашист ее и выставил..
При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
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Как вы все уже надоели со своей коррупцией. Чем больше вы делаете вид, что с этим боретесь, тем хуже становится! Верните всё как было, сволочи!
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Так же и было, потому что " на манеже -все те же", поменялись только вывески.
А возвращать кто должен, Хорбс?
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янукович наше все!? НЕ НАДО НИЧЕГО возвращать, а надо этих гандонов перевешать.
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Уточните год , куда вернуть. А то с нашими "реформаторами" и в 1937-м можно оказаться запросто.
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Если причина в крупных бизнесменах и чиновниках то провести им реформы и будет им счастье.
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Получается некоторые чиновники,ранее имевшие коррупционные связи с бизнесом,теперь успешно борются с коррупцией ?
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скажу проще, чтобы понятнее было - одни коррупционеры борются с другими коррупционерами, в этом вся ирония
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После революции они все осознали и стали на сторону народа. Такое бывает.
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Други мои , смешно читать, что Хербс виноват , в том кого МЫ,выбрали, и что мы позволяем над собой проделывать , уж бороться то с коррупцией должны мы , а не Хорбс , мы можем сотрясать кулаками....сами на себя, если честно.
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Итоги правления Порошенко:

- Космические тарифы - это борьба с коррупцией
- Миллионные декларации чиновников - тоже борьба с коррупцией
- Завалили Приват, 140 млрд кредитов МВФ выкачали в оффшоры - и это борьба с коррупцией
Все кому не нравится - агенты Путина.
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не зрозумів, яким боком поняття корупція до Приватбанку ?
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така норма в кримінальному кодексі відсутня, як і у визначенні поняття - корупція
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У него есть основания это утверждать,скорее всего деолигархизация будет проходить без лишнего шума.
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Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции:
"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."(с)
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Звонить нужно президенту кыргыстана, он он уже гидранту перезвонит.
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а что там с делом януковоща? Уже всё заглохло? Показывают спектакли для дураков, одна история веселей другой.
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Останніх беркутовців збираються випускати на волю.
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иными словами, справедливость по шоколадному восторжествовала.
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УРА!!!! и салют такой ПИУ-ПИУууу, ТЫЩЬ-ТЫДЫЩЬ....
Теперь херня осталась, - стать свидетелем хоть какого-то толку от этого...
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що Хербст хтів) сказати?!
з англійської переклад)))- на українську, а потім на ізик)))
деякі деталі (про приватбанк))) були втрачені
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у пидаРашек продолжается падёж и мор-

В Афинах умер консул России

В рассейском посольстве в Греции подтвердили смерть консула в Афинах Андрюши Малананина. Как сообщают греческие СМИ, он был найден мертвым и голым с дилдо в очке в своей квартире

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/09/01/2017/5873dad29a79471ba9f9b142?from=main
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Ніхто так не розуміється в Зраді, як ольгінці й адепти секти Юлії Володимирівни!
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Втомився. Порохоботствувати- то не легка справа. Завтра буду зрадофільнічать. А шо?- Тут тобі і купа вишиватників в друзях, і ольгінці не чіпають, бо ти з ними на одной волнє...
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А тебе лепила,шо методички раньше не хватило
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А что толку что мы "стали свидетелями" е-декларирования ? Какой от этого толк?
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У нас районне відділення привату як не робило ні хріна, так і не робить.
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Забыл про самый важный шаг -- повышение налоговой нагрузки на малый бизнес более чем в два раза.
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И не разорвала дипотношения, продолжает посталять воду в ордло, шастают в Крым...
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Ты сам во всем виноват,так глаголят порохоботы,убери подьезд,помой руки когда посрал,а потом говори про коррупцию


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"
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