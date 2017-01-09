 Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции, - экс-посол США Хербст о е-декларациях и национализации "Приватбанка"

Об этом пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст на сайте аналитического центра "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Хербст отмечает, что скандал вокруг Онищенко отвлекает внимание от ряда важных шагов Украины на пути борьбы с коррупцией. Следовательно, если обвинения со стороны Онищенко будет развенчаны это может стать позитивным фактором для борцов с коррупцией, чья работа якобы не получает должного признания со стороны украинцев.
"... Многие украинцы до сих пор убеждены, что коррупция остается ведущей проблемой на всех уровнях. В этом есть определенная ирония...потому что Украина стала свидетелем двух важных шагов в борьбе против коррупции в течение последних двух месяцев, а президент и премьер-министр заслуживают признания за оба эти шаги", - заявил экс-дипломат, говоря о внедрении электронных деклараций и национализации "Приватбанка".
"Вероятно ведущей помехой направленным против коррупции усилиям в Украине есть тесные контакты между крупным бизнесом и чиновниками. Считается, что каждый на определенном этапе принимал участие в сомнительных сделках; власть не желает преследовать коррумпированных бизнесменов, потому что те могут рассказать о нарушениях со стороны власти. Это и пытался сделать Онищенко. Если он не сможет, это может поощрить тех, кто борется против коррупции", - пишет Хербст.
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🇺🇦HauptMann 🇺🇦 @ZloyHauptMann 8 янв.
Американцы заставили укр чиновников хоть в малой доле указать в е-декларациях украденное, надеялись народ возмутится. Обломались) Норм.
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При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
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и в чём это выражается ?
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https://www.youtube.com/watch?v=6XaeX0zK3N0
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При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
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А возвращать кто должен, Хорбс?
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Далі ще буде, барін куди там.
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- Космические тарифы - это борьба с коррупцией
- Миллионные декларации чиновников - тоже борьба с коррупцией
- Завалили Приват, 140 млрд кредитов МВФ выкачали в оффшоры - и это борьба с коррупцией
Все кому не нравится - агенты Путина.
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"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."(с)
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Теперь херня осталась, - стать свидетелем хоть какого-то толку от этого...
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з англійської переклад)))- на українську, а потім на ізик)))
деякі деталі (про приватбанк))) були втрачені
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В Афинах умер консул России
В рассейском посольстве в Греции подтвердили смерть консула в Афинах Андрюши Малананина. Как сообщают греческие СМИ, он был найден мертвым и голым с дилдо в очке в своей квартире
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/09/01/2017/5873dad29a79471ba9f9b142?from=main
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