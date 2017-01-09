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Все про:убийство (4540) Грабовский Юрий (48)

 Я не доверяю следствию, - сестра убитого адвоката Грабовского

Сестра убитого адвоката Юрия Грабовского считает, что та позиция, которую предоставила прокуратура, версия бытового убийства по корыстным мотивам, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

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Отвечая на вопрос, доверяет ли она следствию, Ольга Грабовская заявила, что "честно говоря, нет".

"Я не сомневаюсь в причастности задержанных к этому преступлению, но мне кажется, что далеко не все раскрыто. Та позиция, которую мне предоставила прокуратура, - это версия бытового убийства по корыстным мотивам, то есть с целью ограбить. В следствии заявлено о пропаже 13 тысяч долларов из его офиса и каких-то документов", - сообщила сестра Грабовского.

"Меня смущает позиция одного из адвокатов, господина Панченко, который намекает на абсурдную версию личных мотивов. Бытовая версия, возможно, имела бы место быть, но настолько бьет в глаза версия того, что мой брат пострадал из-за своей профессиональной деятельности. Одна запись, где он под явным принуждением и насилием отказывается от защиты своего подзащитного, от дела, бьет в глаза. Почему дело ведет военная прокуратура? Мой брат не являлся военным, обвиняемые не являются военными. Следствие ведут те люди, которые курировали процесс про ГРУшникам", - подчеркнула Грабовская.

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Также она сообщила, что "мы с моими адвокатами просили о частичном закрытии дела".

"Те части, которые будут касаться личной жизни, мы бы попросили закрыть, но в остальном мы бы хотели, чтобы дело рассматривалось на открытых судебных заседаниях в присутствии прессы", - отметила Ольга Грабовская.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, весной 2016 Юрий Грабовский защищал бойца ГРУ РФ Александра Александрова, которого обвиняли в ведении агрессивной войны против Украины, участии в теракте, в результате которого погиб украинский военный.

В марте 2016 Грабовский исчез, позже его тело было найдено закопанным недалеко от Жашкова Черкасской области.

Главная военная прокуратура задержала двоих подозреваемых - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.

Также было обнародовано видео , на котором Юрий Грабовский отказывается от дела Александра Александрова, которое было записано, когда адвокат уже исчез.
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"Убили они..но по другим причинам..." решила покойного перекрасить в политического пострадальца? Ему уже все равно. А сестричке нафиг?
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Да, это не так, его убили, потому что он предатель и иуда, покрывал в защищал врагов Украины, а ссылаться на свою "профессиональную" деятельность в принципиальных вопросах некорректно, он понёс заслуженную ответственность за свой выбор, как надеюсь понесут и другие предатели и изменники, особенно высокопоставленные (и очень даже не бедные).
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Нанимай частное расследование и не сри на массу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не доверяю следствию, - сестра убитого адвоката Грабовского
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