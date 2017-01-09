 Я не доверяю следствию, - сестра убитого адвоката Грабовского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Отвечая на вопрос, доверяет ли она следствию, Ольга Грабовская заявила, что "честно говоря, нет".
"Я не сомневаюсь в причастности задержанных к этому преступлению, но мне кажется, что далеко не все раскрыто. Та позиция, которую мне предоставила прокуратура, - это версия бытового убийства по корыстным мотивам, то есть с целью ограбить. В следствии заявлено о пропаже 13 тысяч долларов из его офиса и каких-то документов", - сообщила сестра Грабовского.
"Меня смущает позиция одного из адвокатов, господина Панченко, который намекает на абсурдную версию личных мотивов. Бытовая версия, возможно, имела бы место быть, но настолько бьет в глаза версия того, что мой брат пострадал из-за своей профессиональной деятельности. Одна запись, где он под явным принуждением и насилием отказывается от защиты своего подзащитного, от дела, бьет в глаза. Почему дело ведет военная прокуратура? Мой брат не являлся военным, обвиняемые не являются военными. Следствие ведут те люди, которые курировали процесс про ГРУшникам", - подчеркнула Грабовская.
Также она сообщила, что "мы с моими адвокатами просили о частичном закрытии дела".
"Те части, которые будут касаться личной жизни, мы бы попросили закрыть, но в остальном мы бы хотели, чтобы дело рассматривалось на открытых судебных заседаниях в присутствии прессы", - отметила Ольга Грабовская.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, весной 2016 Юрий Грабовский защищал бойца ГРУ РФ Александра Александрова, которого обвиняли в ведении агрессивной войны против Украины, участии в теракте, в результате которого погиб украинский военный.
В марте 2016 Грабовский исчез, позже его тело было найдено закопанным недалеко от Жашкова Черкасской области.
Главная военная прокуратура задержала двоих подозреваемых - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.
Также было обнародовано видео , на котором Юрий Грабовский отказывается от дела Александра Александрова, которое было записано, когда адвокат уже исчез.
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