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Все про:задержание (4769) стрельба (2082) Харьков (3968)

 Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове

Четверо парней, которые стреляли из окна квартиры по прохожим, задержаны в многоэтажном доме по улице Золочевской в Холодногорском районе Харькова.

Об этом рассказала начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Во время дневного патрулирования полицейские получили сообщение о том, что с 8-го этажа жилого дома по улице Золочевской неизвестные стреляют по прохожим из пневматического оружия. Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы и позвонили в дверь квартиры, однако дверь никто не открыл. За некоторое время патрульным удалось уговорить открыть дверь. Во время переговоров с полицейскими, как установлено, граждане выбросили из окна пневматическую винтовку", - отметила Борисова.

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По ее словам, в квартире было обнаружено четверо парней в возрасте от 20 до 25 лет с явными признаками алкогольного опьянения.

"Полицейские задержали парней. Также в квартире обнаружены патроны", - добавила Борисова.

По ее словам, на место для выяснения обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа: "Решается вопрос о квалификации происшествия".
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Идиотов протрезвить и в армию отправить, там у них охота пострелять по беззащитным пропадет.
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Я извиняюсь, а ЗАЧЕМ они такие в армии нужны???
Нормальная Армия - не детский сад.
Это совковая армия зачастую была сборищем дегенератов с разными погонами. Такая "армия" никому не нужна!
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тоді окопи рити, треба ж кудись дурну енергію дівати
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Вот так и Гитлер начинал - в детстве крылья бабочкам отрывал и когда вырос стал людей в газовых камерах убивать и сжигать в печах !
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тепер заставити хай стріляють один в одного
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С 1996 по 2003 годы число преступлений с применением насилия выросло в Англии на 88 процентов; число вооруженных ограблений - на 101 процент; число изнасилований - на 105 процентов и убийств - на 24 процента.
Показательно, что 53% английских ограблений происходят, когда кто-либо находится дома (в США, где грабители признаются в боязни вооруженных домовладельцев больше, чем полиции, таких только 13%).
Отчет ООН в 2002 поместил Англию и Уэльс в верхние строки таблиц криминальности среди 18 развитых стран. Через 5 лет после всеобщих запретов на огнестрельное оружие преступность с его применением удвоилась.
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Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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Всього? -Браво. Залізний аргумент. Задля мрії без страху вийти на вулицю, ти готовий пожертвувати життями 1000 з гаком українців?
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Тебе что до Штатов , спрашиваю? Или у доктора-психиатра проблемы с пониманием прочитанного? Кстати, в США в автомобильных авариях погибает около 35000 в год... И продолжают ездить. Прикинь?
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Я тебе запитав, ради примарної надії що тебе не щимитимуть старші хлопці (які волини теж швиденько покупують)- ти готовий пожертвувати життями 1000 з гаком українців?
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И еще. В среднем 7000 украинцев гибнут в автоавариях... И тоже не прекращают пользоваться автомобилями.
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Ага. Ще 1000- 1500 застрелених- фігня. Зате мама купить тобі цяцьку.
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Канечно фигня... 7000 в авариях-это же фигня, я же правильно тебя понял?
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Зачем??? Ага. Ще 1000- 1500 застрелених- фігня. Про маму и цяцьку опускаем. Мама мне уже ничего не купит....
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Що ж... Сподіваюся в ті 1000-1500 потрапить хтось із твоїх рідних. А ти щоб те бачив.
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Как там? Дурень думкою багатіє? Продолжай богатеть.
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С чего ты взял? Полезные человеки, даешь денег-получаешь бумагу, идешь в ментовку-получаешь зеленку, идешь в оружейный магазин-покупаешь ствол. А так пришлось бы изображать нормального долбойопа...
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Да причем тут без страха выйти на улице. Ты пойми, те кто разрабатывал вторую поправку конституции США меньше всего думали об этом. Они обосновывали её тем, что оружие нужно гражданам страны в случае противостояния с диктаторским правительством. Все диктаторские и авторитарные режимы первым делом запрещали своим гражданам владеть оружием, чтобы они не имели возможность оказать сопротивление тирании. Чтобы тебя уважали начни уважать себя сам и тогда не придется сидеть здесь по двадцать четыре часа и плакаться на плохое правительство.
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Не для протистояння з диктаторською владою, а для захисту від індіанців. Снікерсуй!
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І не тобі. А всім українцям. А за легалізацію короткоствола поки що ратують в основному сопливі школярі з сайтику УАВЗ.
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Вот как раз и я в том числе и буду решать... Шоб ты и не сомневался.
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А что, при досижении пенсионного возраста нужно получать какой-то новый паспорт?
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О, в 60 років на всю церебросклероз. Можеш психіатра не пройти. Покладеш отак волину біля дитсадка на лавці і почимчикуєш бозна-куди. Так, що рідні через міліцію шукатимуть.
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От мені ці пенсіонери. В одній темі скаржаться що пенсія 1200 гривень і її навіть на циннаризин не вистачає, а в іншій темі у них уже бабла купа.
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Левко Чорний

А что, при досижении пенсионного возраста нужно получать какой-то новый паспорт?09.01.2017 21:24
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Ну а флобером тим я тепер сусідських собак шугаю. Аби цяцька мені не сподобалася- придурок той довго б ще шкодував що мушку не спиляв.
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То есть этот вопрос сразу предполагает, что я УЖЕ пенсионэр??? А про флобер и собак здесь уже все знают. И напомни всем, что тачка у тебя таки ГОВНО...
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Яка є. А от від останніх твоїх слів таки школою повіяло. Чи справді школяр, чи то старечий маразм... Важко сказати. Треба ще поспілкуватися.
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В больничке общайся, там у тебя почитателей должно быть в избытке... Да, и психиатр из тебя на букву ху... Не пишу конкретно, ты ж побежишь к модеру стучать...
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Попий гідазепамчику.
І у мене не тачка. Не той уже вік. У мене автомобіль. До речі, випущений в Україні і повністю відреставрований власними руками.
А ти ганяй на заниженій пріорі.
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Вообще-то разрешено . Запрещен короткоствол . На руках наверное пару лямов разрешенного нарезного и гладкоствола. Так что успокойся пацифист . Вопрос о идиотах с огнестрелом скорее к докторам выдающим справки .
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З рушницею в бар не сходиш, та й за кермом не поїздиш.
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Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.
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обычная жвачка в шарик скатать тоже супер
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а потом вы выросли и вам стало стыдно что были такими придурками или нет?
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Стыдно было бы если бы такими же придурками и остались, а так норм
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хуже когда в школе все отличники а потом дамбас и путенвведи
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В армию говнюков, окопы рыть и дрова рубить.
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винтарь с мушкой? Ок, теперь можно устраивать забаву для этих недоносков.
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- Доктор я постоянно кашляю!
- А травки не пробовали?
- Пробовала , хихикаю , но всё равно кашляю !!!
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то есть воздушкв ч окно выбросили а патроны от несуществующего ствола оставили. Шоб полиции было за что зацепиться. Ага. фсе так и было.
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А почему они при задержании случайно не выпали из окна ? Все четверо !!!
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Нормальный я вам скажу ,метод.И прокуратура не докопается.У них было типа "угрызение совести ".Или аффект.
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Так они с такой формулировкой кого угодно начнут в окна выбрасывать..
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Они-таки случайно выпали из того окна , но оказались лехче воздуха... фсе четверо!
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Срочно разрешить короткоствол, а то мощность не та да и ружьё громоздкое, вон поцаны мучаются.
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Ну да.Атак их просто на хер полиция пристрелила,чтоб не мучились.
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Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.
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это вряд ли, эти ...андоны останутся, а тот кто в них выстрелит сядет в тюрягу надолго.
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Да, конечно. После легализации такие вот начнут стрелять из БОЕВОГО. Вы готовы к жертвам? Ах да, любители легалайза думают, что уж их-то точно не коснется.
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жертвы будут...
пока общество не положит в землю всех кто считает что он выше общества и закона
ТОЧКА!!!
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и да...
когда в тебя будут стрелять не за х===! просто так....как в скота ходячего....
ты предпочтешь наличие беретты за поясом?
или с протянутой рукой будешь вещать о мире и справедливости?
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Про травмат, але в точку.

В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.

Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.

Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.

Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Похоже,что пожелав стране гореть огнём,Евгеша горит огнём изнутри сам....
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Странно, что написали что пневматика. Жаль, хорошо было бы написать - четыре упыря с ружжом задержаны доблестной полицией без применения оружия
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Ну что, Cтарий Кінь и Alexx Lexton, что я вам говорил 10-ть мин назад? Вот вам пример. А если бы у них была не пневматика?
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Точно так же бы уроды промахнулись.А прохожие что,могли разглядеть то,из чего эти полудурки пьяные стреляют?!Они и думали,что стреляют боевыми.
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сторонники легализации должны написать что-нибудь в защиту стрелявших
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А вони й пишуть.

Герхард Шрёдер

Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.

sv_bombardier

Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.

Левко Чорний

Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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У меня сосед- тварь собаченку маленькую из пневматики застрелил, а у двух других пули застрявшие в теле при осмотре нашли, доказательств нет, но я знаю, что это он. Я бы тварей таких в резервации собирала, нельзя им в обществе жить. Хотя сейчас мой Донецк и есть резервация.
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Николай Второй очень любил собак и котов и прочих животных... Убивать.(15 фото)

Из Дневника Николая II за 1905 год.

"8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова,
кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились
с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался."

Источник: http://fishki.net/1929309-nikolaj-vtoroj-ochen-ljubil-sobak-i-kotov-i-prochih-zhivotnyh-ubivat.html © Fishki.net
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В Харькове старая пятиэтажка 1961года постройки бывший заводской дом живут 95% приезжих из глубинок кацапии , дети, внуки и правнуки родились в Украине , но если разговор заходит до того что параша агрессор, то ответ один параша хорошая , а Украина плохая. Кацапов не переделать и если они временно могут затаиться, то потом себя проявят. Верить нельзя.
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мальчики любят пострелять? надо их на перевоспитание, могу позаниматься, надо закрытое помещение и мне ружжо, обещаю промазывать ниже пояса сантиметра на два не более, если канечно не будут сильно быстро из угла в угол бегать , тогда не уверена что промахнус..
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Статья 296. Хулиганство Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные группой лиц, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Применение или попытка применить при совершении хулиганских действий огнестрельное оружие, любые ножи, кастеты или иную холодное оружие, а также другие предметы, специально приспособленные для причинения телесных повреждений, является основанием для квалификации преступления по ч. 4 ст. 296 УК не только в тех случаях, когда виновный с их помощью причинил или пытался причинить телесные повреждения, но и тогда, когда использование указанных предметов при хулиганских действий создавало реальную угрозу для жизни или здоровья граждан

от 3 до 7
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове
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