 Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове

Об этом рассказала начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время дневного патрулирования полицейские получили сообщение о том, что с 8-го этажа жилого дома по улице Золочевской неизвестные стреляют по прохожим из пневматического оружия. Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы и позвонили в дверь квартиры, однако дверь никто не открыл. За некоторое время патрульным удалось уговорить открыть дверь. Во время переговоров с полицейскими, как установлено, граждане выбросили из окна пневматическую винтовку", - отметила Борисова.
По ее словам, в квартире было обнаружено четверо парней в возрасте от 20 до 25 лет с явными признаками алкогольного опьянения.
"Полицейские задержали парней. Также в квартире обнаружены патроны", - добавила Борисова.
По ее словам, на место для выяснения обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа: "Решается вопрос о квалификации происшествия".
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Нормальная Армия - не детский сад.
Это совковая армия зачастую была сборищем дегенератов с разными погонами. Такая "армия" никому не нужна!
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Показательно, что 53% английских ограблений происходят, когда кто-либо находится дома (в США, где грабители признаются в боязни вооруженных домовладельцев больше, чем полиции, таких только 13%).
Отчет ООН в 2002 поместил Англию и Уэльс в верхние строки таблиц криминальности среди 18 развитых стран. Через 5 лет после всеобщих запретов на огнестрельное оружие преступность с его применением удвоилась.
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А что, при досижении пенсионного возраста нужно получать какой-то новый паспорт?09.01.2017 21:24
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Ну а флобером тим я тепер сусідських собак шугаю. Аби цяцька мені не сподобалася- придурок той довго б ще шкодував що мушку не спиляв.
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І у мене не тачка. Не той уже вік. У мене автомобіль. До речі, випущений в Україні і повністю відреставрований власними руками.
А ти ганяй на заниженій пріорі.
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- А травки не пробовали?
- Пробовала , хихикаю , но всё равно кашляю !!!
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пока общество не положит в землю всех кто считает что он выше общества и закона
ТОЧКА!!!
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когда в тебя будут стрелять не за х===! просто так....как в скота ходячего....
ты предпочтешь наличие беретты за поясом?
или с протянутой рукой будешь вещать о мире и справедливости?
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В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.
Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.
Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.
Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Герхард Шрёдер
Обычные хулиганы, с таким же успехом могли шариками металлическими из рогатки стрелять, даже из рогатки хуже бы было для прохожих.
sv_bombardier
Мы в детстве ластик заряжали вместо пулек. Тоже неприятно, когда в ляжку, но не смертельно. Шарик с водой намного круче.
Левко Чорний
Это всего 0,0033% от количества населения... Тебе то что до Штатов, болезный? Ты же не там живешь?
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Святейший я Вам скажу был человек!
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Из Дневника Николая II за 1905 год.
"8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова,
кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились
с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался."
Источник: http://fishki.net/1929309-nikolaj-vtoroj-ochen-ljubil-sobak-i-kotov-i-prochih-zhivotnyh-ubivat.html © Fishki.net
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1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные группой лиц, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
Применение или попытка применить при совершении хулиганских действий огнестрельное оружие, любые ножи, кастеты или иную холодное оружие, а также другие предметы, специально приспособленные для причинения телесных повреждений, является основанием для квалификации преступления по ч. 4 ст. 296 УК не только в тех случаях, когда виновный с их помощью причинил или пытался причинить телесные повреждения, но и тогда, когда использование указанных предметов при хулиганских действий создавало реальную угрозу для жизни или здоровья граждан
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