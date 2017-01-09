 Власти Германии серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг, - представитель правительства ФРГ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Мы очень серьезно воспринимаем опасность кибератак", - заявил в понедельник, 9 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, Берлин изучает доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что российский президент Владимир Путин лично распорядился провести кампанию кибератак с целью повлиять на результаты президентских выборов в США. "Эта проверка еще не закончена", - отметил Зайберт.
В то же время правительство ФРГ осознает, возможность попыток Москвы оказать влияние на общественное мнение какой-либо из соседних стран. Поэтому власти Германии работают над улучшением средств борьбы против подобных нападений.
5 января американские спецслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки. По их данным, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников. Обама, в свою очередь, предупредил о возможном вторжении российских хакеров в системы тех европейских стран, в которых в скором времени предстоят выборы. В Германии осенью 2017 года пройдут выборы в бундестаг.
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"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - Песков о кибератаках США(137)
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"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп(2)
Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама(86)
"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов(324)
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