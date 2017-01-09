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Все про:Германия (2571) киберпреступление (196) Россия (64574) хакер (518)

 Власти Германии серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг, - представитель правительства ФРГ

В Берлине вызывает беспокойство угроза хакерских атак в ходе предвыборной кампании в Германии, подобных тем, которым подверглись США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Мы очень серьезно воспринимаем опасность кибератак", - заявил в понедельник, 9 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Берлин изучает доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что российский президент Владимир Путин лично распорядился провести кампанию кибератак с целью повлиять на результаты президентских выборов в США. "Эта проверка еще не закончена", - отметил Зайберт.

В то же время правительство ФРГ осознает, возможность попыток Москвы оказать влияние на общественное мнение какой-либо из соседних стран. Поэтому власти Германии работают над улучшением средств борьбы против подобных нападений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Франции усилит защиту от кибератак: Есть реальная опасность

5 января американские спецслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки. По их данным, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников. Обама, в свою очередь, предупредил о возможном вторжении российских хакеров в системы тех европейских стран, в которых в скором времени предстоят выборы. В Германии осенью 2017 года пройдут выборы в бундестаг.

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У кого же смелости хватит навесить им по сусалам?
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кроме как другим нагадить - это единственное, что ей удается
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Сейчас Вова изберёт им "Единую Россию" в бундестаг..
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умиляет их обеспокоенность))думаю когда русня высадит им десант с вежлевыми котоее%ами они выразят глкубокую озабоченность. лохи((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Германии серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг, - представитель правительства ФРГ
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