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Все про:Россия (64574) политзаключенные (521) Мосийчук (189) Клых (161) Карпюк (151)

 Украинского политзаключенного Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, - Мосийчук

Украинского политзаключенного Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, местонахождение Николая Карпюка пока неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

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"Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем не повинный украинец должен отбывать 20-летнее заключение", - написал нардеп.

"В то же время политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения. Его место нахождения пока не известно", - подчеркнул Мосийчук.

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Напомним, 19 мая суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, в частности в боях в районе площади "Минутка" и у Президентского дворца.

Об обстоятельствах задержания Карпюка точной информации нет. По данным его соратников, в 20-х числах марта 2014 года (предположительно 21 марта) его похитили сотрудники ФСБ и вывезли в Россию. Последний раз Елена Карпюк видела мужа 17 марта 2014 года, он сказал, что едет в командировку в Черниговскую область. После этого связь с ним прервалась.
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Феерические дебилы вернулись с прогулки в палату и принялись за спасение Пидароссии. https://lenta.ru/news/2017/01/09/sigarets/ …


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На днях увидел видео, в котором кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед Светлана Жарникова на полном серьезе рассказывает, что британцы произошли от русских. Оказывается, как поведала член Российского географического общества, у русских была традиция изгонять древних хулиганов куда подальше. Этим «куда подальше» оказались британские острова. «Ученая» дама разъясняет, что тогда Битания была под ледником, а традицию изгонять правонарушителей англичане сохранили, заселив своими хулиганами Австралию. Еще я услышал, что перед тем как ссылать, русским хулиганам брили голову, «срезали оселедец» (!), отсюда и произошло слово бриты.
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Человек болен, ну разве люди могут такое творить. Нелюди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского политзаключенного Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, - Мосийчук
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