 Суд над двумя крымскими дезертирами, задержанными на "Чонгаре", начнется на следующей неделе, - омбудсмен РФ

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"По моим данным от 16 до 19 числа начнется уже процесс над ними. Процесс будет в Киеве, обвиняют их в дезертирстве и измене родине", - рассказала Москалькова.
Баранов и Одинцов отказались от украинского гражданства, отметила она.
"Украинская сторона считает их гражданами Украины, а мы считаем и они сами считают себя гражданами России, потому что они подали заявление о выходе из гражданства Украины, они получили паспорт граждан России, сдали те паспорта", - добавила уполномоченный.
Она напомнила, что 26 декабря 2016 года посетила Баранова и Одинцова в следственном изоляторе Николаева. Дезертиры не высказывали претензий к условиям содержания, однако были обеспокоены тем, что предоставленные им адвокаты якобы не проявляют должной активности по их защите.
Как сообщалось ранее, Центральный районный суд Николаева арестовал 2 экс- военнослужащих, ранее задержанных СБУ на границе с Крымом, на 2 месяца.
Напомним, в Службе безопасности Украины заявляют о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию.
По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.
Ранее в российские СМИ сообщили, что в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.
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или для чего судить єто гуано?!
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а этих на обмен нада готовить!
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єто при сралине прокатило, а теперь шо?!
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расстрелять как бешеных собак!!!
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1. Хронология очередной лжи оккупантов, причём такую хронологию можно писать практически про любое обещание захватчиков. Сентябрь 2014: "Бахчисарай превратят в горнолыжный курорт, а Саки - в королевство грязи. Полуостров станет раем для туристов"; Ноябрь 2014: "На Ай-Петри хотят создать горнолыжный курорт. Проект уже вошёл в Федеральную целевую программу развития Крыма на 2015-2020 годы"; Март 2015: "Горнолыжные курорты Крыма будут конкурировать с сочинскими. Планируется создание нескольких горнолыжных курортов"; 9 января 2017: "Крым обойдется без горнолыжного курорта. Власти Крыма не видят необходимости в его создании на полуострове. Можно погулять в горах пешком". Ахахах)))) ахахах))) ахахах))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/818418050668097536 (скрин и 4 ссылки для ваты, которая "вывсёврёти").
2. Оккупанты в ТРЕТИЙ раз не смогли найти на конкурсе подрядчика для строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив - снова не подано ни одной заявки http://podpricelom.com.ua/read/transport/tender-na-stroytelstvo-zheleznoj-dorogy-k-kerchenskomu-mostu-provalyly-v-tretyj-raz.html
3. В Ялте пляж санатория "Черноморье" огородили высоким глухим забором. Теперь, проходя по пешеходной дорожке из Ливадийского до Массандровского парков, жители и гости Ялты не смогут увидеть море. Этот санаторий прибрала к рукам ФСБ ещё в начале оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/818460672094773249 (фото).
4. "Администрация" Симферополя попросит у "властей" Крыма дополнительные 100 млн на РЕМОНТ недавно ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ дорог. Ору))) http://podpricelom.com.ua/read/economy/vlasty-symferopolya-prosyat-dengy-na-povtornyj-remont-dorog.html
5. Две новости из Крыма: 1) У нас выпало много снега, и сейчас прямо валит; 2) Дорожники усердно кладут асфальт.
6. Подрядчик обвинил погоду в уродовании центра Симферополя, а замыкание проводки, которое едва не убило прохожих, оказывается, произошло из-за новогодней ёлки. С наступлением тепла зазоры в плитке будут просыпаны песком, что, по мнению подрядчика, решит проблему https://twitter.com/CrimeaUA1/status/818429014176047105 (фото и ссылка).
7. Преступнице Поклонской разрешили подать голос. Она попросила прокурора рф проверить качество реконструкции центра Симферополя. Говорит, что Гоблину очень тяжело всех контролировать. Курам на смех http://qha.com.ua/ru/politika/poklonskaya-grozit-prokuraturoi-krimskim-chinovnikam/169715/
8. Ирония судьбы: крымчане, которые "простили" украинским банкам свои долги, могут лишиться единственного жилья: "Правительство рф опубликовало законопроект, разрешающий изъятие единственного жилья гражданина за долги" http://regulation.gov.ru/projects#npa=59339
9. По новым тарифам севастопольцы будут платить за коммуналку на 30% больше. С 1 января 2017 года в Севастополе подорожали свет и газ, вода будет дорожать трижды за год. Пропагандисты резюмируют: "Напомним, что зарплатам, пенсиям и пособиям бюджетников, коих в Севастополе почти 60%, никакие повышения и индексации в этом году не грозят. Поэтому, если вы тратите на жизнь весь свой доход, ради коммуналки вам придется от чего-то отказаться. С Новым годом вас, севастопольцы. Вы держитесь тут". С новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке http://primechaniya.ru/home/news/january2017/kak_nas_udaryat_po_karmanu_novye_tarify_na_kommunalku/ . Стали известны и новые тарифы на воду в Керчи: 67,94 руб (31,53 грн) за куб м. Следующее подорожание 1 июля http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63039
10. В Симферополе возле ёлки оккупанты выставили защиту от "террористов" в виде бетонных блоков… Правда, выставили уже после праздников. Террористам давали время, но они не смогли https://twitter.com/CrimeaUA1/status/818454823007899657 (фото).
11. Севастополь. В 13:20 увидел первую снегоочистительную технику. А до этого - пять аварий, ибо нечего по работам с утра шляться!
12. А теперь коротко о ситуации на "новых" дорогах Крыма: ЯМА-ЯМА-ЯМА-ГОЛОЛЁД-ЯМА-ГОЛОЛЁД…
13. Симферополь купит еще две машины для борьбы с гололедом. С гололедом будут бороться Бентли и Инфинити))) А если серьёзно, то оккупанты обнаружили, что в Симферополе всего несколько машин для посыпки улиц. http://fresh.org.ua/novosti/127601/simferopol-kupit-eshche-dve-mashiny-dlya-borby-s-gololedom_2017-01-09 . Куда делась многократно показанная техника, "подаренная" россией в 2014, остаётся загадкой. Оккупанты ищут её с начала декабря 2016 года http://www.sobytiya.info/news/16/68718
14. Севастополь. В обычном жилом дворе на дом прицепили портрет путина. На первом этаже этого дома находится страховая компания "Московия". Может, портрет ботокса является гарантом стабильности её работы? Шутки шутками, но как же всё это мерзко https://twitter.com/CrimeaUA1/status/818490887193903105 (фото-шок).
15. Переехал на материковую Украину. Теперь наблюдаю за патологическими процессами в Крыму извне, потому что я исследователь, а не герой-мученик.
16. Одичалые в Ялте "скорбели" по "одесской хатыни", шо заведенные. Цветы таскали к чЛенину, лампадки. По Ницце тоже "скорбели", а по Ту-154 - нет.
17. Севастополь. Реже, значительно реже вижу колорадские ленты и аквафреши, повязанные на видных местах. Волнуюсь очень за душевное здоровье ваты!
P.S. Хотелось бы вернуться к первому пункту. Оккупанты три года обещали предателям несколько горнолыжных курортов в Крыму, которые будут конкурировать с Сочи. Теперь выяснилось, что у нас погода неправильная, поэтому предложили ходить в лес пешком, дышать свежим воздухом и радоваться жизни. Просто денег нет, ага. Не состоялись в Крыму ни игорные зоны, ни силиконовые долины - НИ-ЧЕ-ГО… Но вот ещё интересный момент, на который многие уже, наверняка, обратили внимание: в сентябре 2014 года оккупанты обещали превратить Саки в королевство грязи. И вот это у них получилось. Правда, в королевство грязи превратился весь Крым - как физически, так и духовно.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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так что лучше всего их обменять на тех кто задержан в России, потому что сейчас у них право подать в международный суд по правам человека. и наверняка в России это потом раздуют в СМИ
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