 Риск межгосударственных конфликтов возрастает, - разведка США

Этот вывод содержится в докладе американской разведки, который был опубликован в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Эти тенденции сольются с беспрецедентной скоростью, усложняя управление государствами и сотрудничество между ними, а также меняя природу власти и фундаментальным образом перекраивая мировой прогресс", - говорится в документе под названием "Глобальные тенденции: парадокс прогресса" - шестом докладе из серии исследований, которые раз в четыре года готовит Совет по национальной разведке.
В докладе, опубликованном менее чем за две недели до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, выделены факторы, из-за которых ближайшее будущее будет "темным и сложным". Среди них: все более напористое поведение России и Китая, региональные конфликты, терроризм, растущее имущественное неравенства, изменение климата и вялый рост экономики.
В докладе подчеркиваются комплексные проблемы, которыми необходимо будет заняться Трампу для выполнения своих обещаний - улучшить отношения с Россией, уравнять экономические условия с Китаем, вернуть в США рабочие места и победить терроризм.
В Совет по национальной разведке входят высокопоставленные специалисты по разведывательному анализу. Совет отвечает за составление национальных разведывательных сводок, которые зачастую составляются на основе работы всех 17 разведывательных ведомств и являются самым комплексным аналитическим продуктом американской разведки.
В исследовании отмечается, что угроза терроризма в ближайшие десятилетия будут расти, по мере того, как малые группы и отдельные лица осваивают "новые технологии, идеи и отношения".
Неопределенность по поводу будущего США наряду с сосредоточенностью Запада на внутренних проблемах, а также с размыванием стандартов в сфере прав человека и предотвращения конфликтов, подтолкнут Китай и Россию бросить вызов влиянию США, добавляют авторы доклада.
По их мнению, эти проблемы не вырастут до масштабов полномасштабной войны, но принесут "серьезные риски просчетов". "Излишняя уверенность в том, что материальная сила способна справиться с эскалацией повысит риски межгосударственных конфликтов до уровней, невиданных со времен "холодной войны"".
И хотя "горячей войны", возможно, удастся избежать, различия ценностей и интересов между государствами и стремление к региональному господству "приведут к тому, что мир разделится на сферы влияния".
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Помимо ху№ла и Мордора, Северной Кореи, ИГИЛ и т.д., есть ещё одна проблема. Как ограничить доступ Трампа по ночам к твиттеру? А то мало ли, что рыжему в голову взбредёт написать.
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Вот так правильней.
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Человечеству очень повезёт, если оно вообще выживет...
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что сейчас на Земле наступило самое страшное время. По его мнению, это вызвано разрывом между элитой и остальные слоями население.
Ситуацию с социальным разрывом усиливает интернет и онлайн-платформы, которые позволяют небольшим и закрытым группам людей получать огромные прибыли, не давая при этом работу остальным.
"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это разрушает общество", - объяснил ученый.
Хокинг считает прогрессом новейшие технологи, однако сообщает, что для социума это разрушительно.
А также заявил, что Brexit и результаты президентских выборов в США были обусловлены именно тем, что элиты общества слишком далеко отстранились от других слоев населения.Единственным выходом из этой ситуации физик-теоретик считает объединение всех стран и слоев населения.
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в общем то он прав
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Трамп будет?
или вмф строить)) важнее?
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