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 Риск межгосударственных конфликтов возрастает, - разведка США

Риск внутренних и внешних конфликтов возрастет в ближайшие пять лет до уровней, невиданных со времен "холодной войны", – по мере того, как рост мировой экономики замедляется, послевоенный порядок меняется, а антиглобализационные настроения питают национализм.

Этот вывод содержится в докладе американской разведки, который был опубликован в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Эти тенденции сольются с беспрецедентной скоростью, усложняя управление государствами и сотрудничество между ними, а также меняя природу власти и фундаментальным образом перекраивая мировой прогресс", - говорится в документе под названием "Глобальные тенденции: парадокс прогресса" - шестом докладе из серии исследований, которые раз в четыре года готовит Совет по национальной разведке.

В докладе, опубликованном менее чем за две недели до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, выделены факторы, из-за которых ближайшее будущее будет "темным и сложным". Среди них: все более напористое поведение России и Китая, региональные конфликты, терроризм, растущее имущественное неравенства, изменение климата и вялый рост экономики.

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В докладе подчеркиваются комплексные проблемы, которыми необходимо будет заняться Трампу для выполнения своих обещаний - улучшить отношения с Россией, уравнять экономические условия с Китаем, вернуть в США рабочие места и победить терроризм.

В Совет по национальной разведке входят высокопоставленные специалисты по разведывательному анализу. Совет отвечает за составление национальных разведывательных сводок, которые зачастую составляются на основе работы всех 17 разведывательных ведомств и являются самым комплексным аналитическим продуктом американской разведки.

В исследовании отмечается, что угроза терроризма в ближайшие десятилетия будут расти, по мере того, как малые группы и отдельные лица осваивают "новые технологии, идеи и отношения".

Неопределенность по поводу будущего США наряду с сосредоточенностью Запада на внутренних проблемах, а также с размыванием стандартов в сфере прав человека и предотвращения конфликтов, подтолкнут Китай и Россию бросить вызов влиянию США, добавляют авторы доклада.

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По их мнению, эти проблемы не вырастут до масштабов полномасштабной войны, но принесут "серьезные риски просчетов". "Излишняя уверенность в том, что материальная сила способна справиться с эскалацией повысит риски межгосударственных конфликтов до уровней, невиданных со времен "холодной войны"".

И хотя "горячей войны", возможно, удастся избежать, различия ценностей и интересов между государствами и стремление к региональному господству "приведут к тому, что мир разделится на сферы влияния".
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На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, - 5-річна дівчинка звернулась до ворогів України https://www.youtube.com/watch?v=3c8EqhqE4b0
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Я всё больше прихоже к выводу, что железный занавес был самым продуктивным элементом политикой Запада в 20-м веке. Черчиль всё-таки гениальный мужик был!
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Черчіль ще в 45-му пропонував бомбу атомну на мацкфу скинути. Не послухали зарази американські...
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а антиглобализационные настроения питают национализм Источник: http://censor.net.ua/n422607
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Все существующие на планете террористические организации рождены и вскормлены ПиДаРашкой, управляются и финансируются ФСБ, все их руководители учились в московии в Патриса Лумумбы.
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Кстати, в 1989 году усама бин ладен, уже находясь в международном интерполовском розыске, как международный террорист, совершенно спокойно отмечал в москве очередную годовщину окончания хифмака этого самого "университета" им. патриса лумумбы и никто его не задерживал. Могут ли быть сомнения на кого он "работал"???
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Колсь,ще десь 1977 році в одній пивнухі,на Колхозной площі в Москві,ціх різноколерових офіцерів було неміряно)))
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"Риск внутренних и внешних конфликтов возрастет в ближайшие пять лет до уровней, невиданных со времен "холодной войны""

Помимо ху№ла и Мордора, Северной Кореи, ИГИЛ и т.д., есть ещё одна проблема. Как ограничить доступ Трампа по ночам к твиттеру? А то мало ли, что рыжему в голову взбредёт написать.
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А може як Авакова його на фейсбук присадити )))Чи яка ху.. різниця )))
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У України є лише один шлях ,подалавши корупцію ,розбудовувати власну потужну,незалежну державу!! І ніхто в світі за нас цього не зробить ))))
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Це лише термін,а сенс в наполеглевій і марудній праці )))))
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Замочите кремлядского выродка и напряжение спадет.
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Якби все булоб в його особистості,він не останній з магікан,тобто москалів))))
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Може воно і так, але для нас його смерть була б святом.
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Свято то так,але нажаль не вирішує проблему докорінно)) Лише розбудова власної потужної держави гарантує українцям вирішення іх проблем,гарантує іх права і свободи )))
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За ту зарплату и бюджет, на котором они сидят - это всё, что могут сказать их аналитики? Я об этом писал ещё два года назад (причём абсолютно бесплатно). Разведка и секретные операции - это самое халявное бюджетное бабло, на которое содержится целая армия трутней, бездельников и тунеядцев (потому что отчитываться особо не перед кем).
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Это тот "разнополярный мир" который нужен кацапам, потому что ничего кроме оружия делать не умеют.
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Оптимисты однако. Или такой прием. Отодвинуть проблему в будущее время, что бы её не замечали. Типа она уже в наличии.
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Прийшов час розплати за ігнорування жити по законах Божих!
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Тут такие вызовы,а Трамп устроил словесные баталии с оскароносной актрисой Мерил Стрип. Неужели это его уровень...
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Неужели это уровень Мерил Стрип.
Вот так правильней.
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Так ему же уже поставил диагноз - самовлюблённый дурак.
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Так Захарова своими словами про Обаму уже объявила
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И шо? Разведка не знает, что риски и угрозы нужно блокировать? Разведка не определила основной источник угроз для мирового сообщества? Кто плодит эти угрозы, кто является их спонсором, организатором, подстрекателем и финансистом? Ребята из ФБР_ЦРУ! АУ! Отключите парашке свифт, тормозните на полгода (хотя бы) все финансовые потоки в парашку и оттуда, в том числе и через посредников, вышлите кацапов из США, арестуйте их недвижимость и через полгода вы забудете об угрозах терроризма. А для легализации всего этого нужно признать то, что уже и так всем известно - признать парашку террористом.
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Ящик Пандоры открыт. И уже давно.И уже не раз. Продолжайте сопли на кулак наматывать.
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суета сует и всяческая суета...и это все пройдет
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Слишком дорого мы платим за эту суету сует... которая фиг знает когда закончится.
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это потому,что когда дешевле было-никто вообще платить не хотел.хотели нахаляву.
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Это потому, что кому то жала железная занавеска.
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Это будет продолжаться до тех пор, пока национальные интересы одних стран будут распространяться на территории других стран. Пусть каждых будет иметь свои интересы на своей территории, тогда будет мир. Это касается всех стран.
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ждем падения котировок нефти. Китай говорите? выводим деньги и запрещаем новые технологии поставлять в Китай. что скажете господа узкоглазые правители мира? Горобцов гонять ваш удел.
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Сила у того кого ключ от сейфов и у того кто имеет технологии. а численность населения при современном оружии массового поражения роли не играют. все думают, если их миллиард то они победят, не смеши, горят как чурбаки, только подкидывай. Китаю дают старые технологии. при Обаме Китай покинули многие бизнесмены. расценки на раб. силу выросли и им лучше дома создавать рабочие места при таких расценках. что Китай создал? порох? Китай это дрочь, перепуганные узкоглазые насекомые. как тараканы, множатся и жрут, серут и жрут и множатся. воля запада позволила им стать на ноги. но это не надолго, Трампушка им укажет где их место. там у власти тупорылые коммуняки. которые не понимают, что Свобода главная технология.
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хорошо америке, сидит на отдельном континенте и в ус не дует
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для нормальной войны еще какое, а ракетами перекидываться это уже не война а массовый суицид
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А чому в тебе американський IP? Хочеш, я скажу?
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хочешь стать капитаном очевидность ? флаг в руки, но это не отменяет того что сша удобно сидят на далеком от основных проблем континенте, туда даже беженцы не доплывают, далеко
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Розумнику. ти сам бував у США? Ти був гостем американських сімей? Зі скількома американцями ти спілкуєшся щомісяця? Ото сиди і не (3,14)зди, кацапотроль. Ти, як біженець, не допливеш навіть до України.
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после первой мировой войны в 1918 мало кто думал что будет вторая мировая....
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Я вас таки умоляю! Перед самой Второй Мировой мир был полон беспечных болванов, не видящих дальше своих носа и сегодня... Как и сейчас, кстати, евромещане не желают ничего видеть и знать. Расплата за беспечность и сознательную близорукость будет ужасной.
Человечеству очень повезёт, если оно вообще выживет...
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Они правы но суть проблемы сосем в другом, Хокинг рассказал, почему в США победил Трамп, а в Англии произошел Брексит
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что сейчас на Земле наступило самое страшное время. По его мнению, это вызвано разрывом между элитой и остальные слоями население.
Ситуацию с социальным разрывом усиливает интернет и онлайн-платформы, которые позволяют небольшим и закрытым группам людей получать огромные прибыли, не давая при этом работу остальным.
"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого количества людей. Это неизбежно, это прогресс, но это разрушает общество", - объяснил ученый.
Хокинг считает прогрессом новейшие технологи, однако сообщает, что для социума это разрушительно.
А также заявил, что Brexit и результаты президентских выборов в США были обусловлены именно тем, что элиты общества слишком далеко отстранились от других слоев населения.Единственным выходом из этой ситуации физик-теоретик считает объединение всех стран и слоев населения.
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Автоматизация делает ненужным труд 90% населения для остальных 10%, которые владеют всеми ресурсами на земле? у тех 90% пока остается лишь политическое влияние право голоса, но и это будет до поры до времени, а тем временем их условия жизни будут только ухудшаться в следствии их бесполезности...
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Маркс ещё даже не мог предвидеть развитие общества, в котором большая его часть будет бесполезна, по сути не нужности своего существования...
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Ты бы еще индуское летоисчисление вспомнил. И в связи с ним эпоху калиюга. Самое неблагоприятное время.
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Конечно нет. Как он может быть прав. У него одна клетка из всего организма работает.
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Так в чем конкретно ты в этом суждении с ним не соглашаешься?
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Перспектива следующая, или будет объединение, или 90% населения вымрут, как когда то индейцы в резервации, в следствие своей ненадобности и единственное право которое им оставят 10% богатого "нужного" населения, право умереть.
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Хуйло слетит с катушек и 90 процентов вымрут , не успев проверить гипотезу Хокинга .
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Ну и пусть. Не надо было рожать идиотов. Природа все равно все выровнит. И не угрожай мне, что вас больше. Вы никто без меня. Потому что я умный. И без вас проживу. А вы без меня нет.
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Вы там это , выздоравливайте , может таблеточку какую примете .
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что то на эту новость только желтые как лимоны источники показываются в поиске
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вообще то в этой статье ни слова ни о трампе, ни о социальных проблемах, тут об окружающей среде и проблеме перенаселения и связанных с нею проблемах загрязнения окружающей среды и о том что мы все должны вместе работать над защитой планеты

в общем то он прав
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А ведь на самом деле эта ситуация сложилась, из-за ослабления США. Почувствовали образовавшуюся пустоту и спешат её заполнить. А ведь в Библии написано. Не подпускать ни кого к власти. И держать её. Тогда будет порядок.
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а шо там с финансированием разведки?!
Трамп будет?
или вмф строить)) важнее?
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по моему мир идет по пути глобализации отдельно умных и отдельно дураков.умные бегут к умным,а оставшихся еще и оболванивают.
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янукевич пусть будет президентом на рассее.
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Як хусейна повісити то швиденько впорались, а як х@йлу роги обломити то ,,мір тазделітся на сфери вліянія,, Вирішили відсидітись? Такого не буває.
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"горячей войны", возможно, удастся избежать, различия ценностей и интересов между государствами и стремление к региональному господству "приведут к тому, что мир разделится на сферы влияния".Источник: http://censor.net.ua/n422607 Горячей войны возможно избежать не притиркой к мировому хуйлу,а объединением множественных кулаков для нанесения тумаков кровавому убийце и загону его в Гаагу;ну а сферы влияния останутся без безумно-маниакального передела.
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А США подлила масла в огонь избрав презом шоумена, с протекающей крышей.
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А ни хера не решает ,решает Конгрес !,там през так для понту !
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США вовсю готовятся к 3-й мировой войне (Инсайдерская информация)... Только Трампу, готовому дружить с путинской Россией, об этом еще не доложили.
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