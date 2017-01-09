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 От переохлаждения на Одесчине погиб пограничник

От переохлаждения в Одесской области погиб житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 1995 года рождения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Печальная новость... От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна ещё 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полутора км от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. Родным и близким выражаем соболезнования", - рассказал он.

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Также данную информации "Бессарабии INFORM" подтвердили в пограничном отряде, уточнив, что погибший не находился на службе.

Отец мужчины сообщил о пропаже сына его коллегам и полицейскими, после чего были организованы поиски, но найти парня удалось только сегодня.

Это уже вторая жертва снежной стихии, обрушившейся на Одесскую область, а особенно на ее южную часть.

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Вчера стало известно о смерти сотрудника Службы автомобильных дорог жителя Измаила Александра Г, который участвовал в расчистке трассы Одесса-Рени. Сперва сообщалось, что причиной трагедии стало переохлаждение, но позже в САД уточнили, что предположительно мужчина умер из-за проблем с сердцем.
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