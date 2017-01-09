 От переохлаждения на Одесчине погиб пограничник

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Печальная новость... От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна ещё 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полутора км от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. Родным и близким выражаем соболезнования", - рассказал он.
Также данную информации "Бессарабии INFORM" подтвердили в пограничном отряде, уточнив, что погибший не находился на службе.
Отец мужчины сообщил о пропаже сына его коллегам и полицейскими, после чего были организованы поиски, но найти парня удалось только сегодня.
Это уже вторая жертва снежной стихии, обрушившейся на Одесскую область, а особенно на ее южную часть.
Вчера стало известно о смерти сотрудника Службы автомобильных дорог жителя Измаила Александра Г, который участвовал в расчистке трассы Одесса-Рени. Сперва сообщалось, что причиной трагедии стало переохлаждение, но позже в САД уточнили, что предположительно мужчина умер из-за проблем с сердцем.
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