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Все про:заложник (1019) плен (1644) Савченко (2373) СБУ (12955) Тандит (245)

 В СБУ объяснили Савченко, почему нельзя публиковать списки пленных, - Тандит

Советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал о переговорах с нардепом Надеждой Савченко о нецелесообразности обнародования списка пленных украинцев на Донбассе

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Когда появилась эта информация, мы сразу связались с Надеждой Савченко и попросили ее, чтобы пока она это не делала (не обнародовала списки пленных, - Ред.). По крайней мере, у нас есть опыт, что этого не надо делать, ведь есть законы, которые ограничивают информацию по персональным данным граждан Украины", - рассказал Тандит.

Советник главы СБУ рассказал Савченко, что нельзя обнародовать списки пленных, потому что от этого могут пострадать их близкие и родные, на которых могут наживаться не чистые на руку мошенники. Он рассказал, что "думает, что Савченко согласилась с этим".

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Тандит заявил, что в отношении Савченко, СБУ будет действовать в рамках законодательства. "Мы не можем влиять на действия народных депутатов, но имеем контакт с Савченко и будем убеждать, что этого делать не надо", - рассказал Тандит.

Напомним, 6 января народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что в ближайшее время покажет списки украинских заложников на Донбассе. 7 января стало известно, что СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, которых удерживают на оккупированных территориях и в России, ведь это может навредить этим людям.
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сколько кацапских ублюдков найдется, эти воспользоваться.
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В СБУ, как принято, во все сосательные и пихательные обьяснили, где место гади в петушатнике.
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Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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На сколько меньше было бы проблем, если бы эта шмара просто здохла от "боярышника"...
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трындит и гадя, сладкая парочка Твикс.
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Та просто настукати тре було Гаді чобітом по голівці..А ще краще пательнею...😕
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цікаво, а що сказала надюха, на цей інструктаж)))?!
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вона)) ж депутанша, може б мандат свій показала й все?
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Сказала шо воны(захерка и плотний) тоже люди , и с ними треба говорить !
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СМИ: «Народный фронт» Марин Ле Пен заявил о попытках хакерских атак на свой сайт с серверов из РФ.
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Хуйло бросает повсюду "обманки", отвлекая от своих истинных целей и возможностей
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Личная охрана твоего хозяина?
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А, ти тільки подивися які харі в мордоворотів твоєї хазяйки!

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Съешь канхвету, успокойся)

«Изготовитель, место изготовления: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»

http://racurs.ua/599-poroshenko-konfety
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Это не козёл. На фото троянская кобыла хуйла.
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Сколько ещё с этим шпионом мы будем в пасочки играть?!Надоела уже эта эпопея с сявченко этой!
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Людям с ограниченными умственными способностями надо все терпеливо объяснять...
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Да, дела. А ранее, такая беседа имела четкое название: "профилактирован КГБ СССР". Ну и фсё... дальнейшая судьба- понятна.

Типо- Отдел Кадров.

-Здравствуйте, я Савченко.
-Знаем. До свиданья Савченко. БОМЖуй далее...
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То, что нельзя разглашать личные данные Савченко не знала? Ну и депутат
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а чи не простіще би було зранку прокинутися і прочитати новину- в результаті дтп загинула народний депутат України Сравченко?
Не вмієте .СБУ?? Не вірю!!
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Это вопрос не личных данных,а общественно значимое событие, сам по себе "обмен" вызывает очень много вопросов в плане юриспруденции, где всё гораздо "мутнее" и незаконнее, чем такая формальность "о личных данных". Шоколадным властям есть что скрывать и чего опасаться - общественного резонанса, когда люди начнут разбираться кого и какого обменивают.
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а как это может навредить этим людям? усиленно бить начнут. если здесь узнают . что наш парень в плену. а не безвести. или кормить перестанут.
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да никак эта информация навредить не может, родные не знают живы или нет, а так если списки обнародуют, то наоборот потом уже сложно кого то убить, так как на момент публикации списка они был живы. Просто пленные стали разменной монетой и каждая партия хочет как можно больше вернуть их своими усилиями, чтобы очки перед выборами заработать.
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+ облік втрат . Загиблі , ті хто пропав без вісті і т.д ...
Чи може бути так , що людину оголосили загиблою , або пропалою , а вона в полоні опинилась ?
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вы уже забыли, как наживались на близких: мы вам поможем, но дайте денег. В 2014 году было много таких помощников. И сейчас появятся. А родные пойдут на уловки этих ублюдков, потому как сердце болит... Вспомните, как савченко в начале лета организовывала акции под АП с родными заручників - только для своего пиара, ведь освободили для нее только двух женщин, которые не входили ни в какие списки (одна из них б.у. любовница боевика)
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Обе конченые ватницы и коллаборантки, вот тут про них много и подробно:
http://fakeoff.org/politics/savchenko-prishla-podmoga
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Все буквы не осилил?
Советник главы СБУ рассказал Савченко, что нельзя обнародовать списки пленных, потому что от этого могут пострадать их близкие и родные, на которых могут наживаться не чистые на руку мошенники. Источник: http://censor.net.ua/n422605
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" что СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, которых удерживают на оккупированных территориях и в России, ведь это может навредить этим людям.Источник: http://censor.net.ua/n422605".

просто дочитал до конца.
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Сколько вони из-за одной дуры. Но она дымовая завеса и только. Вот Педро-однотуровый молчит и обходит постоянно острые и актуальные темы. Только медальки раздает. Скажите, в Украине есть президент или нет? Идет война, гибнут патриоты, а ему как соловью. В воюющей стране у главнокомандующего на территории врага бизнес. Это пипец какой-то!
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А ещё в Крыму два заводика - два пипец , а ещё - офшорики ! Одно туровый - пипец ! Страна - рошен !
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интересно, а в каком звании агент Савченко (Исаева) у себя на родине-мордоре?
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Народ, кто эту депутутку выбирал?... может уже и отозвать пора?
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Это наверно был бы беспрецедентный случай. Тут так не принято, они всегда "дослуживают" народу до конца срока, если не выезжают за границу.
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ну когда-то надо и начать! власть - народу, как говорится...
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А как Вы это себе представляете?Ведь голосовавшие за партию Юльки и других партий даже представления не имеют кто в списках этих партий.Для того чтоб отозвать хоть одного человека надо отзывать всю партию а это утопия.Хитро гады народ обебывают и болваны те кто вообще пришел на выборы,а я об этом предупреждал.Пока выбираем партию даже не зная кто депутат то и отзывать некого будет.
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Ее никто никуда не выбрал, потому чтотак называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты. Народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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А вы кто такие ? Вы ... кто превозносил Савченко до небес , кто дал ей героя Украины , а сейчас мокающие её в грязь ? Кто вы ?
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Мы? Мы люди... ЛЮДИ! Которые сочувствовали, переживали, когда она была в хуйлостанских застенках, поддерживали всяческие акции в её поддержку. НО!!!

Потом она вернулась. Открыла рот и понесла пургу. Мы - люди мыслящие. Послушали её высказывания. Посмотрели на её действия. И закономерно ( так как мы люди думающие) послали её нах.

Ещё вопросы?
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Вам так легко тут судить людей . Вот я и спрашиваю , а судьи кто ?
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Я не вижу в глазах уродов-убийц захера и плоти усталости и человечности, как та, кого я сужу после её высказываний и действий.
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Мож я не всё слушал ( каюсь ), но она ТАМ никогда не говорила, что захер и плотва это тоже украинцы и они устали от войны, и нужно мириться, договариваться и т.д.
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Ми УКРАЇНЦІ, Валдісе. Ми промиляємося при виборі Президентів, але потім скидаємо продажних політиків. Ми воюємо (не ховаємося за чужими спинами) з однією з найсильніших армій світу і заміть - зупинили її (як кажуть - чєво дай Бог Вам уже в найближчий час).Ми боремося і визволяємо своїх полонених воїнів всіма силами і засобами, але коли вони виявляються перевербованими зрадниками - ми їх СКАРАЄМО. Ми помиляємося, Валдісе, але ми ВИПРАВЛЯЄМО СВОЇ ПОМИЛКИ своїми жилами і кров"ю і МИ ВЧИМОСЯ. А Ви, мабуть, ніколи не помиляєтесь, Валдісе? У Вашій історії, мабуть були лише прогрес і процвітання? І жодних помилок і розчарувань, га, Валдісе? Чи пригадати?
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после Надиных "перлов", ее не мешало бы на "карандаш" взять, а не допускать к серьезным делам........
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Тс-с-с.... Не дай бог Тандит узнает, что список уже опубликован.....
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Просмотрела список-а публикует кто,заметили?Вести!!!!одного поля ягоды...
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Конверт c изображением Надии Савченко который уже никто не купит...


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Кому пояснювати? Воно ж неадекватне продажне курвисько
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Сколько ета тупая и продажная подстилка Сравченко попадать в нашу прессу? Выгоните ее на Рашку и забудем ету пропитую Тварь как плохой сон. А лучше обменять ее на нескольких наших в разейском плену, посмотрим сколько ее кореш с *грустными глазами* Сашка захарченко даст за нее пленных.
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Правильно говорять,- що краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти.
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ну, вот и чудненько. Иногда нужно поведение корректировать, а то уж больно Савченко прямолинейна.
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МОЖЕТ ЕЩЁ ЕЙ ПО ПОПЕ НАДАВАТЬ И В УГОЛ ПОСТАВИТЬ?
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Может ей объяснить, что надо пользоваться бумажкой, когда какает
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Та гАДЕ хоть кол на голове теши, как подорванная прёт против всех законов природы и логики.
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По крайней мере, у нас есть опыт, что этого не надо делать, ведь есть законы, которые ограничивают информацию по персональным данным граждан Украины", - рассказал Тандит.Источник: http://censor.net.ua/n422605
А геращенко об этом законе знает? или он с сайтом миротворец под него не подходит?
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Списки пленных нельзя публиковать, а то сепары узнают!
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Надеюсь что этой курве,объяснили ногами по голове.Ну так что б доступней было!
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Я надеюсь этой чуме доходчиво, телефонным справочником по голове рассказывали. А то там кость такая толстая, что по людски вряд ли поймет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ объяснили Савченко, почему нельзя публиковать списки пленных, - Тандит
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