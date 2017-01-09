 В СБУ объяснили Савченко, почему нельзя публиковать списки пленных, - Тандит

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда появилась эта информация, мы сразу связались с Надеждой Савченко и попросили ее, чтобы пока она это не делала (не обнародовала списки пленных, - Ред.). По крайней мере, у нас есть опыт, что этого не надо делать, ведь есть законы, которые ограничивают информацию по персональным данным граждан Украины", - рассказал Тандит.
Советник главы СБУ рассказал Савченко, что нельзя обнародовать списки пленных, потому что от этого могут пострадать их близкие и родные, на которых могут наживаться не чистые на руку мошенники. Он рассказал, что "думает, что Савченко согласилась с этим".
Тандит заявил, что в отношении Савченко, СБУ будет действовать в рамках законодательства. "Мы не можем влиять на действия народных депутатов, но имеем контакт с Савченко и будем убеждать, что этого делать не надо", - рассказал Тандит.
Напомним, 6 января народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что в ближайшее время покажет списки украинских заложников на Донбассе. 7 января стало известно, что СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, которых удерживают на оккупированных территориях и в России, ведь это может навредить этим людям.
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усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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тсвій показала й все?
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«Изготовитель, место изготовления: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»
http://racurs.ua/599-poroshenko-konfety
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Типо- Отдел Кадров.
-Здравствуйте, я Савченко.
-Знаем. До свиданья Савченко. БОМЖуй далее...
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Не вмієте .СБУ?? Не вірю!!
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Чи може бути так , що людину оголосили загиблою , або пропалою , а вона в полоні опинилась ?
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http://fakeoff.org/politics/savchenko-prishla-podmoga
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Советник главы СБУ рассказал Савченко, что нельзя обнародовать списки пленных, потому что от этого могут пострадать их близкие и родные, на которых могут наживаться не чистые на руку мошенники. Источник: http://censor.net.ua/n422605
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просто дочитал до конца.
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народные депутаты. Народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Потом она вернулась. Открыла рот и понесла пургу. Мы - люди мыслящие. Послушали её высказывания. Посмотрели на её действия. И закономерно ( так как мы люди думающие) послали её нах.
Ещё вопросы?
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Список давно есть:
http://vesti-ukr.com/donbass/69257-opublikovali-spisok-plennyh-ukrainskih-soldat
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А геращенко об этом законе знает? или он с сайтом миротворец под него не подходит?
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