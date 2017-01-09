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 Оккупанты искусственно создали очереди на админгранице с Крымом

В воскресенье, 8 января, во второй половине дня российские пограничники искусственно создали очередь из машин на выезде из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова

"К российскому КПП мы подъехали на автомобиле около 15.30, - рассказал Виктор, возвращавшийся от родителей из Крыма. - Российские пограничники сообщили, что украинская сторона машины не пропускает, поэтому придется стоять".

"У меня был билет на поезд из Новоалексеевки до Киева, поэтому, прождав около часа в автомобиле, я стал в очередь для прохождения границы в пешем порядке. Более часа стоял на ветру и морозе", - рассказывает собеседник Крым.Реалии.

Когда Виктор и другие граждане, стояли в очереди уже перед украинским КПП, там пропал свет. В результате, около 40 человек опоздали на поезд в Новоалексеевку. "Когда, наконец, приехали на железнодорожную станцию, поезд уже минут 15, как ушел. Таких как я набралось около 40 человек. Потом добирались перекладными до Запорожья, а оттуда уже поездом в Киев. Билетов не было, и мне лично пришлось ехать стоя, хорошо что проводники согласились", - делится впечатлениями Виктор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин распространил план действий по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Как сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока, российские пограничники создают искусственные очереди на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.

8 января граждане возвращались с материковой части Украины и вынуждены были несколько часов провести в автомобилях на морозе. Создав искусственно очередь из 60 автомобилей, российские пограничники только после этого начали пропускать транспортные
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Ну нельзя же так, ей Богу. Накинулись сразу. Сепар, имеет право поехать в крыматорий и там попасть на подвал.
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Оккупанты на админгранице...
Кто хочет в "российский крым"?...
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Русские - это исторически находящиеся в состоянии адского угара дикие угро-монгольские орды, небрежно замаскированные под белых людей…
© В.В.Жириновский
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я то ж так считаю, рассказ бессмысленный - и без этого известно, что рАсеяне сказочные скоты
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На войне все средства хороши но чем ближе к поражению тем глупее становятся средства.
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Как там на админгранице с "российским донбассом", нет очередей, все в порядке?...
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Странное у нас государство... Заводы у главнокомандующего во вражеской стране,
очереди на границе с оккупированной территорией... ?!
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Еще не давно - "Блокаду оккупантам!!!", а сейчас "Оккупанты создали очередь!!!" Так помогите оккупантам организовать движение - может помочь чем нужно...
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Па Степ - нет, в смысле полную блокаду Крыму... , ну так обычно другие страны делают во время войны, когда убивают их граждан и оккупируют их территории ....
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всі без виключення крім України...
навіть занюхані африканські племена виходять стінкою коли є загроза їх хижинам. зліпленим з коровячого посліду...
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09.01.17Сотни американских танков для защиты Европы от «российской агрессии»: видеозаписи с места выгрузки в Германии.

В Сети опубликованы видеозаписи, демонстрирующие выгрузку сотен танков из США в германском морском порту Бремерхафен.
Общее количество единиц военной техники, доставленной из Америки для защиты европейских союзников от "российской агрессии" (так звучит официальная формулировка), составляет 2800 единиц.
Русская служба "Би-би-си" назвала эту акцию крупнейшей переброской американских военных бронетанковых сил в Европу после окончания Холодной войны.

Видео: http://newsader.com/32263-sotni-amerikanskikh-tankov-dlya-zashhity/
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Ну и чего такого? Наши танки, где хотим там и ставим.
Мы же не указываем где вам рояли ставить.
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То что должны делать мы ,делают кацапы.Нужно чтоб еще перекрыли торговлю любую и заводы отобрали у кого там есть.
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Директор КП "Киевблагоустройство" Иван Клипа имеет российский паспорт...
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Необязательно диверсант , но что ему делать на госслужбе с лаптеносным гражданством .
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мэр Одессы Гена Труханов его перегнал. К паспорту гражданина РФ он имеет и греческий паспорт как Озопулос
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ну, то что Труханов еще тот залупус - факт известный
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Когда уже будет закрыта граница с Россией? Как можно держать открытой границу с оккупантом?
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Только не с этой властью барыг сплачивающих налоги стране - врагу.
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Это будет одной из причин, почему их больше не изберут.
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Они сами себя изберут.
Как уже неоднократно происходило.
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нічого не дасть блокада а росми перекрутить для Европи ніби хунта морить голодом і холодом громадян
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Все больше убеждаюсь что окупанты больше полезного делают чем наша продажная власть.
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Как три "мр-зи из Украины колядовали для российских спецслужб и военных": Лобода, Гросу и Лорак на Рождество пели в Сочи . dialog.ua/news/107606_1483875498 … .
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Микола Устюжин-*на морозе люди с детьми ( более 100чел.) *_слезу вышибаешь???

если бы они были с распятыми детьми на морозе,прошли бы без очереди.
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Пристрелить пару-тройку человек и больше прорывать посты желания не будет.Попробовали бы рыпнуться на польском,румынском посту.
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Ну что Вы клевещете?
Какие кресты-доски объявлений!
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Питарасы ватные ездили в окупированный крым на праздники, теперь обратно в Украину за пенсиями и зарплатами.
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с такой машиной хватит разве что на использованную туалетную бумагу путина
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А именно за этот трупак и копейка-очень дорого.
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только еще надо самоубийцу готового взяться за это найти....да и всех двойников путина переловить та еще задача, потому как путин уже не человек, а система
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а та ботоксная тварь и туалетной бумаги не стоит, даже использованной...
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Так блокада оккупированных территорий или "очереди на административной границе"? Давайте определяться...
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Так как Крым является частью Украины, то граница администраивная.
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О каких постах на въезд в крым может вообще идти речь? Колючая проволока сплошная и пулеметные точки. А кто хочет туда прогуляться милости просим... Чернигов - пункт пропуска «Сеньковка» - потом галопом до Ростова на паром... Обратно.. тем же маршрутом, только в Чернигове через СБУ...
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Я не представляю во времена Гитлера-Сталина пропускных пунктов между противниками и бойкую торговлю, а также выплату пособий оккупированным территориям. Петин маразм переходит все пределы. На Западе еще немного посмотрят на этот цирк и пошлют Украину подальше, чего Путин и добивается. Все это на грани идиотизма или предательства.
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это не идиотизм, это хуже - шоколадный цех.
кудрявый безальтернативец еще и с поставок газа и электрики на крысм гешефт имеет.
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а чё ж прокси исконноруский не выставишь, царь запретил?
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болезный, все что вы могли плохого для себя сделать - уже больше никто не сделает
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ну давай, расскажи мне очередную сказку про райскую жизнь в феодосии
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