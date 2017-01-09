 Оккупанты искусственно создали очереди на админгранице с Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"К российскому КПП мы подъехали на автомобиле около 15.30, - рассказал Виктор, возвращавшийся от родителей из Крыма. - Российские пограничники сообщили, что украинская сторона машины не пропускает, поэтому придется стоять".
"У меня был билет на поезд из Новоалексеевки до Киева, поэтому, прождав около часа в автомобиле, я стал в очередь для прохождения границы в пешем порядке. Более часа стоял на ветру и морозе", - рассказывает собеседник Крым.Реалии.
Когда Виктор и другие граждане, стояли в очереди уже перед украинским КПП, там пропал свет. В результате, около 40 человек опоздали на поезд в Новоалексеевку. "Когда, наконец, приехали на железнодорожную станцию, поезд уже минут 15, как ушел. Таких как я набралось около 40 человек. Потом добирались перекладными до Запорожья, а оттуда уже поездом в Киев. Билетов не было, и мне лично пришлось ехать стоя, хорошо что проводники согласились", - делится впечатлениями Виктор.
Как сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока, российские пограничники создают искусственные очереди на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.
8 января граждане возвращались с материковой части Украины и вынуждены были несколько часов провести в автомобилях на морозе. Создав искусственно очередь из 60 автомобилей, российские пограничники только после этого начали пропускать транспортные
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Кто хочет в "российский крым"?...
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© В.В.Жириновский
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очереди на границе с оккупированной территорией... ?!
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навіть занюхані африканські племена виходять стінкою коли є загроза їх хижинам. зліпленим з коровячого посліду...
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В Сети опубликованы видеозаписи, демонстрирующие выгрузку сотен танков из США в германском морском порту Бремерхафен.
Общее количество единиц военной техники, доставленной из Америки для защиты европейских союзников от "российской агрессии" (так звучит официальная формулировка), составляет 2800 единиц.
Русская служба "Би-би-си" назвала эту акцию крупнейшей переброской американских военных бронетанковых сил в Европу после окончания Холодной войны.
Видео: http://newsader.com/32263-sotni-amerikanskikh-tankov-dlya-zashhity/
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Мы же не указываем где вам рояли ставить.
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Как уже неоднократно происходило.
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если бы они были с распятыми детьми на морозе,прошли бы без очереди.
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Какие кресты-доски объявлений!
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кудрявый безальтернативец еще и с поставок газа и электрики на крысм гешефт имеет.
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