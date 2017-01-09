 С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 9 января 2017 года.
"На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП противника. На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному", - сказано в сводке.
"На Луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозвановке. По Троицкому огонь вел снайпер", - добавили в штабе АТО.
По состоянию на 18.00 произошли 27 обстрелов.
"Двое наших военнослужащих ранены", - отметили в штабе.
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Мене цікавить факт: - який там гумновой останній прибув до лугандонців, щоб паплюжить матінку Неньку?
Тролі, ви тута? А-ну відпишіться, впершу чергу, що Я сколково-ольгінський чмо, а потім здрисніть звідси...
Панове (боти так не вміють), Дай Бог нам наснаги витримати цей пресс гівна, льющого з паРасії.
Будьмо, шановнії!!!
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