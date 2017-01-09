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Все про:драка (1976) Киев (15784) военнослужащие (3070) Липириди (3)

 Массовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди

В ночь на 8 января в Киеве группа военнослужащих устроила в Киеве массовую драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Минобороны Алексей Липириди.

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"Вчера ночью в составе самообороны катались вместе с копами по району. Приехали на очередной вызов - семейная ссора. Пока пара патрульных полицейских пошли заглаживать конфликт, мы втроем стояли на улице. Внезапно в одном из ближайших заведений начался конфликт. Народ человек 15 высыпал на улицу и пошла стенка на стенку. А случилось вот что: группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22 и конфликт перерос в драку. Мы побежали к месту и начали успокаивать людей. У них там было все - и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка и газовые балончики, а мы только вставали между дерущимися и разводили их. Потом подошли полицейские. Потом подъехала полиция охраны. По некоторым признакам мы поняли, что старшие парни - военные. Я набрал коменданта Киева и попросил о патруле", - написал он.

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"Но случилось неожиданное - за военных заступились копчики и попросили отменить патруль. Мол, с кем не бывает. Ок, отменили. После долгих препирательств офицеры вроде вняли уговорам и пошли восвояси. Полицейские разъехались. Мы же остались еще на месте, и не зря. Военные вернулись. И опять сработала "тревожная кнопка", и опять приехала полиция охраны, и опять, уже ДСОшники попросили не вызывать комендатуру. Мол, дайте парням второй шанс, не губите их. И опять мы согласились и дали уже третий шанс", - добавил Липириди.

"Хотел бы обратиться к военнослужащим. Вы - наша армия. Армия сейчас пользуется громадной народной поддержкой и имеет высокие рейтинги народного доверия. Вот такие случаи - это пятно. Прошу вас, будьте достойны нашей армии, и берегите свою и ее честь. Наконец-то доплывшие до своих казарм молодые офицеры были сразу на входе проучены своими сослуживцами", - резюмировал Липириди.
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Скажите девушки подружке ваашеййй-что я ночей не сплю о ней мечтааяяя
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Будем надеяться, что в располаге выгребут основательно.
Уже не те времена, когда стенка на стенку могла разбираться мазута с фанерой, или керза с нациками или ментами, по-дружески, с медными бляхами на ремнях. Щас есть где пар спускать, и уж точно не с гражданскими.
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Звичайне діло, в кожному клубі таке буває.
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Ну праздник же ! Они достойны нашей армии . Хуже было бы , если бы они сражались в шахматах .
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ничего плохого и ничего хорошего, пустая новость от дуралея, которому больше написать нечего.
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гопота бухая, почему не задержали, перед законом все равны
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Все зло от вас, и клевета от вас.
Злословием вы женщин окружили!
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Тоже мне раздули проблему - военные и гражданские подрались... Вон у америкосов в фильмах про вояк это действо обязательно присутствует...- разные миры встретились в кабаке... . Мелочь...
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!!!
...Хотел бы обратиться к военнослужащим. Вы - наша армия. Армия сейчас пользуется громадной народной поддержкой и имеет высокие рейтинги народного доверия. Вот такие случаи - это пятно. Прошу вас, будьте достойны нашей армии, и берегите свою и ее честь...
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Та армия, что стоит в Киеве и охраняет шоко3ад- не армия.
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чо,за кацапню сразу заступаешься,а за армию нет желания?армия -это один организм,хоть в киеве,хоть на передовой,хоть во львове.или ты из тех гражданских?
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Сейчас ватно-риговые моралисты на сайт вылезут. Какая-то быдла "типа Киселя нагавкала" а здесь начнется хренотень разная.
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"Вчера ночью в составе самообороны катались вместе с копами по району".

А що за самооборона? Копів, ДСО і ВСП не вистачає?
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Перед курами выпендрется и показать свое петушиное достоинства - природа брачных боёв!
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Они офицеры до момента заливания водкой своего разума . И пока таких не начнут сажать на губу , дела не будет .
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драка как драка.радует то,что копы не стучат.значит чувствуют братское плечо.
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Не бухайте и не будет проблем,все просто.
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Скоріше всього то були не військові,а тітушня шоколадна.
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Хап Незабвенный
Все зло от вас, и клевета от вас.
Злословием вы женщин окружили!

Женщины это кто?Те кто по обрыгаловкам водку жрут ?
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Непонятно зачем из за мелочи раздувать этот срач,молодые парни,бабы,кулаки,так было всегда и так будет,обосрать военных таким изьящным способом описав в таких подробностях происшествия немножко получилось,а больше самому обделатся,копам и дсошникам респект
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди
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