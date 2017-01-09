 Массовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Минобороны Алексей Липириди.
"Вчера ночью в составе самообороны катались вместе с копами по району. Приехали на очередной вызов - семейная ссора. Пока пара патрульных полицейских пошли заглаживать конфликт, мы втроем стояли на улице. Внезапно в одном из ближайших заведений начался конфликт. Народ человек 15 высыпал на улицу и пошла стенка на стенку. А случилось вот что: группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22 и конфликт перерос в драку. Мы побежали к месту и начали успокаивать людей. У них там было все - и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка и газовые балончики, а мы только вставали между дерущимися и разводили их. Потом подошли полицейские. Потом подъехала полиция охраны. По некоторым признакам мы поняли, что старшие парни - военные. Я набрал коменданта Киева и попросил о патруле", - написал он.
"Но случилось неожиданное - за военных заступились копчики и попросили отменить патруль. Мол, с кем не бывает. Ок, отменили. После долгих препирательств офицеры вроде вняли уговорам и пошли восвояси. Полицейские разъехались. Мы же остались еще на месте, и не зря. Военные вернулись. И опять сработала "тревожная кнопка", и опять приехала полиция охраны, и опять, уже ДСОшники попросили не вызывать комендатуру. Мол, дайте парням второй шанс, не губите их. И опять мы согласились и дали уже третий шанс", - добавил Липириди.
"Хотел бы обратиться к военнослужащим. Вы - наша армия. Армия сейчас пользуется громадной народной поддержкой и имеет высокие рейтинги народного доверия. Вот такие случаи - это пятно. Прошу вас, будьте достойны нашей армии, и берегите свою и ее честь. Наконец-то доплывшие до своих казарм молодые офицеры были сразу на входе проучены своими сослуживцами", - резюмировал Липириди.
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Уже не те времена, когда стенка на стенку могла разбираться мазута с фанерой, или керза с нациками или ментами, по-дружески, с медными бляхами на ремнях. Щас есть где пар спускать, и уж точно не с гражданскими.
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Злословием вы женщин окружили!
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...Хотел бы обратиться к военнослужащим. Вы - наша армия. Армия сейчас пользуется громадной народной поддержкой и имеет высокие рейтинги народного доверия. Вот такие случаи - это пятно. Прошу вас, будьте достойны нашей армии, и берегите свою и ее честь...
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А що за самооборона? Копів, ДСО і ВСП не вистачає?
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посвящается драчунам
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Все зло от вас, и клевета от вас.
Злословием вы женщин окружили!
Женщины это кто?Те кто по обрыгаловкам водку жрут ?
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