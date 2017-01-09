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 Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова

Член Меджлиса крымскотатарского народа, замглавы Генической РГА Гульнара Бекирова считает, что главное сейчас – сохранение Украины как целостного и неделимого государства.

"Мое жизненное кредо - это дружба народов. Хочу, чтобы все жили дружно и мирно, чтобы было единство, потому что в этом - сила Украины", - отмечает Гульнара Бекирова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для меня главное сейчас - сохранение Украины как целостного и неделимого государства. В составе ее должны быть и Автономная Республика Крым и все восточные области", - говорит Гульнара Бекирова.

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В сферу ее ответственности на посту замглавы Генической райгосадминистрации входит большой круг вопросов и объем работы. Это и гумманитарная сфера, вопросы образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, защиты прав детей.

"У нас приграничный, очень сложный район: есть переселенцы и с Востока Украины, и из Крыма, базируются воинские части, админграница, летом - курортный сезон. На протяжении дня приходится решать вопросы и с жильем, и с документами, с детьми, которые хотят получить документы об образовании украинского образца, крымчанами, которые хотят получить украинские свидетельства о регистрации брака, и так далее", - говорит она.

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По мнению Гульнары Бекировой, непосредственно возле самой админграницы должны быть созданы условия, дабы люди могли с легкостью приехать, сделать документы украинского образца, получить необходимые консультации.

"Это же наши патриоты! Сегодня не так просто жить в Крыму и говорить об Украине. Это те люди, которые верят в возвращение Крыма", - подчеркивает Бекирова.

В Меджлисе крымскотатарского народа она представляет Херсонскую область.

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"Последние два года все мероприятия по крымскотатарской тематике стараемся проводить на высоком уровне. Каждое наше мероприятие, проводимое совместно с Меджлисом крымскотатарского народа, - это еще один шаг к деоккупации Крыма. Признание Меджлиса, Курултая представительным органами крымских татар, а их самих - коренным народом Крыма, признание их права на национально-культурную автономию в составе Украины - это все шаги к деоккупации Крыма. Все, что мы делаем для тех людей, которые находятся в Крыму, чтоб они понимали, что мы хотим помочь им вернуться", - замечает Бекирова.

Будущее Крымского полуострова она усматривает в неразделимом единстве с остальной территорией Украины: "То, что Крым должен вернуться в состав Украины, - неизбежно. Мы каждое утро встаем и вечером ложимся с одной мыслью: чтобы крымскотатарский народ вернулся на родину. Уверена, что так и будет. Народ, помнящий свою историю, свой язык, свои обычаи и традиции, никогда не исчезнет и не пропадет. Народ, воспитывающий подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к своей родине, к своему народу и уважающий патриотические чувства других народов мира, будет жить вечно. Мы вернемся в Крым".
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слишком размыто,ответ неудовлетворительный.
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Ти все і очолиш - за тобою підуть люди , як за Ж.Дарк ... А потім , як все закінчиться - спалять живцем і забудуть на довгі роки ...
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З тебе і таких , як ти - і цього цілком вистачить ..))
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Як я ї здогадувалась...Чого можна чекати від мильної бульбашки...
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"вы раньше умрете по естественным причинам, я ведь редко ошибаюсь." (с)
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І підступний. Збирає на мене компромат.Хоче війну влаштувати.)))
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не нужно так уж резко - крысчане должны "нажраться"...
а потом до конца их поганой, мержкой жизни, платить контрибуции Украине и крымским татарам!...
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А чому ніхто не цікавиться питанням - скільки кримчан втекло , від окупації , на материк ?
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а смысл: там хуйло,коррупция тут петрушка, корррупция. то же самое
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Так ото ж - зараз буде крамольна думка , увага - то про яке "звільнення" може бути мова ?!
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пока крысчане не выучат татарский - не брать назад
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В 2019-м нужно возвращать. Уже с мостом и 2-мя электростанциями. Хоть какая-то компенсация.
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Поскольку вернуть Крым военным путем Украина не в состоянии, то есть только один реальный вариант-развал России. Только при разрушении Российской империи это возможно.

Рашка столько потеряла и еще потеряет финансово на Крыме, что проще его было купить у Украины. Не было бы ни санкций, ни потерянного имиджа, ни тотального разрушения украинско-российских отношений и т.д. Про человеческие жизни со стороны Раши молчу-это никогда не было там особой ценностью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова
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