 Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова

"Мое жизненное кредо - это дружба народов. Хочу, чтобы все жили дружно и мирно, чтобы было единство, потому что в этом - сила Украины", - отмечает Гульнара Бекирова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Для меня главное сейчас - сохранение Украины как целостного и неделимого государства. В составе ее должны быть и Автономная Республика Крым и все восточные области", - говорит Гульнара Бекирова.
В сферу ее ответственности на посту замглавы Генической райгосадминистрации входит большой круг вопросов и объем работы. Это и гумманитарная сфера, вопросы образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, защиты прав детей.
"У нас приграничный, очень сложный район: есть переселенцы и с Востока Украины, и из Крыма, базируются воинские части, админграница, летом - курортный сезон. На протяжении дня приходится решать вопросы и с жильем, и с документами, с детьми, которые хотят получить документы об образовании украинского образца, крымчанами, которые хотят получить украинские свидетельства о регистрации брака, и так далее", - говорит она.
По мнению Гульнары Бекировой, непосредственно возле самой админграницы должны быть созданы условия, дабы люди могли с легкостью приехать, сделать документы украинского образца, получить необходимые консультации.
"Это же наши патриоты! Сегодня не так просто жить в Крыму и говорить об Украине. Это те люди, которые верят в возвращение Крыма", - подчеркивает Бекирова.
В Меджлисе крымскотатарского народа она представляет Херсонскую область.
"Последние два года все мероприятия по крымскотатарской тематике стараемся проводить на высоком уровне. Каждое наше мероприятие, проводимое совместно с Меджлисом крымскотатарского народа, - это еще один шаг к деоккупации Крыма. Признание Меджлиса, Курултая представительным органами крымских татар, а их самих - коренным народом Крыма, признание их права на национально-культурную автономию в составе Украины - это все шаги к деоккупации Крыма. Все, что мы делаем для тех людей, которые находятся в Крыму, чтоб они понимали, что мы хотим помочь им вернуться", - замечает Бекирова.
Будущее Крымского полуострова она усматривает в неразделимом единстве с остальной территорией Украины: "То, что Крым должен вернуться в состав Украины, - неизбежно. Мы каждое утро встаем и вечером ложимся с одной мыслью: чтобы крымскотатарский народ вернулся на родину. Уверена, что так и будет. Народ, помнящий свою историю, свой язык, свои обычаи и традиции, никогда не исчезнет и не пропадет. Народ, воспитывающий подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к своей родине, к своему народу и уважающий патриотические чувства других народов мира, будет жить вечно. Мы вернемся в Крым".
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А відповіді то нема.
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а потом до конца их поганой, мержкой жизни, платить контрибуции Украине и крымским татарам!...
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Рашка столько потеряла и еще потеряет финансово на Крыме, что проще его было купить у Украины. Не было бы ни санкций, ни потерянного имиджа, ни тотального разрушения украинско-российских отношений и т.д. Про человеческие жизни со стороны Раши молчу-это никогда не было там особой ценностью.
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