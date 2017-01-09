 Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбук.
"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю лететь ли. Боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою будущую инаугурацию", - написал Ляшко.
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В Таїланд 8 годин летіти .. Що ви там випили , що вже мерещиться інаугурація ??
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Или Ляшко боится, что не сможет противостоять шарму пилотов ?
У них такие кокарды, кители с яркими пуговицами, волевые подбородки, мускулитстые руки - не то, что у Ляшка.
Но можно поплыть на кораблике - несколько дней жевать икру и выблевывать ее за борт.
До 20 января Ляшко доплывет.
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Все идеально, если бы не качка.
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Гражданин! Не корми паразитов, минимизируй налоги до 0,000000001 грн!
Агитируй за Украину-оффшор! Борись за экономически свободную Украину!
В Украине сейчас социализм, он выгоден только топ-чиновникам и оллигархам-монополистам, потому что древний воровской принцип социализма (социал-демократов) гласит: "отнять и поделить" (то есть отнимают у нас у простых граждан, а делят, эти нэо-комсомольцы-ленинцы, между собой) и еще один принцип леваков: "своим - все, остальным - высокие налоги, запутанная разрешительная система, госконтроль, госрегулирование, госпреграды, госограничения, протекционизм, интервенционизм..."!
За 25 лет построения "соціальної держави", "соціальної рівності", "соціальної справедливості" на основе "соціального бюджету" мы деградировали окончательно..., Украина превратилась в обворованную, безперспективную скотоферму, а граждане в закабаленных, закрепощенных, бесправных рабов!
Пора делать выводы и начинать термоядерный Майдан в своих головах!
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Чи їм там своїх клоунів не вистачає?? то вони заокеанських запрошують?))
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француз-вот блин жизнь у меня была что надо.,две виллы в Марселе и Ницце,три жены в Англии,Голландии и Италии,куча бабла в Швейцарском банке..,три яхты ..
омериканец-а у меня 5 вилл.Офис на Бродвее,на Майями 5 яхт и счёт на 10 миллиарпдов баксов в Чэйз-Манхеттэн-Бэнк...
украинец-я у мене одні вила,а в сараї ще й граблі стоять,а шаблю та пістолю пана Отамана держу у хаті...
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