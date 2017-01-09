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Все про:инаугурация (270) Ляшко (1279) Трамп (412)

 Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності"

Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбук.

"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю лететь ли. Боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою будущую инаугурацию", - написал Ляшко.

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ляшко

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В Америку 8 годин летіти .
В Таїланд 8 годин летіти .. Що ви там випили , що вже мерещиться інаугурація ??
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Можно подумать он никогда в штатах не был.
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Клоун, да тебя пригласить могут разве что негры на игры : Вошел - вышел!!!
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Ляшко! Камень, ножницы, бумага- методика для выбора персоны для какой-либо цели. Вперед!
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Ляшко - продажна і сциклива потвора. Скільки він отримав за "кремлівську зозулю" від Бариги? Мільон баксів? А бидло йому вірить
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это на гей- парад приглашение в честь инавгурации Трампа, ляшка как всегда что то напутал...
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То, что Ляшко называет турбулентностью, Трампа не интересует.
Или Ляшко боится, что не сможет противостоять шарму пилотов ?
У них такие кокарды, кители с яркими пуговицами, волевые подбородки, мускулитстые руки - не то, что у Ляшка.
Но можно поплыть на кораблике - несколько дней жевать икру и выблевывать ее за борт.
До 20 января Ляшко доплывет.
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На кораблике много матросов в обтягивающих клешах, и много укромных уголков.
Все идеально, если бы не качка.
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Ляшко, на какую инаугурацию? Ты хотел сказать "коронацию"? Так тебе по статусу на зоне не положено.
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"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа........"
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Гражданин! Не корми паразитов, минимизируй налоги до 0,000000001 грн!
Агитируй за Украину-оффшор! Борись за экономически свободную Украину!
В Украине сейчас социализм, он выгоден только топ-чиновникам и оллигархам-монополистам, потому что древний воровской принцип социализма (социал-демократов) гласит: "отнять и поделить" (то есть отнимают у нас у простых граждан, а делят, эти нэо-комсомольцы-ленинцы, между собой) и еще один принцип леваков: "своим - все, остальным - высокие налоги, запутанная разрешительная система, госконтроль, госрегулирование, госпреграды, госограничения, протекционизм, интервенционизм..."!
За 25 лет построения "соціальної держави", "соціальної рівності", "соціальної справедливості" на основе "соціального бюджету" мы деградировали окончательно..., Украина превратилась в обворованную, безперспективную скотоферму, а граждане в закабаленных, закрепощенных, бесправных рабов!
Пора делать выводы и начинать термоядерный Майдан в своих головах!
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Если Ляшко не приедет, то Трамп отменит свою иннаугурацию.
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Baks13. Ни фига ляшко и его радикалы- не наиболее порядочные.Воля народа, возрождение и народный фронт будут оспаривать: кто еще более порядочная проститутка. Чисто по пятницам, , в часе встечи с правительством. Позвонилки, и черные наушники.
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А Меланья такая хорошенькая! Что этому хороняке еще надобно
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Пусть летит -перелет будет нормальным.Правда неудобно всю дорогу сидеть на вилах.
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"боюсь турбулентности" где? В воздухе или в Украине?))))
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как еще попиариться петушку, надо кукарекать
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ОДНИ ИДИОТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ! !!!А МЫ ЖДЕМ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ.ХА ХА.
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цікаво, в якості кого Олега Валерійовича запросили на ту інавгурацію? Невже як лідера "найпрозахіднішої" партіі?
Чи їм там своїх клоунів не вистачає?? то вони заокеанських запрошують?))
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Ні, не як лідера "найпрозахіднішої" партіі, а як лідера "найзадньопроходнішої" партії.
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Ляшко пора бы знать,что на инавгурацию президентов Омерики забугорных пацанов не приглашають..
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Як так зрозумів,що в Шляжка після новорічного бухаріна почалося повне дежавю. Або приступ бєлочки, якщо по простому..😕😕😕
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А как же Пэтя? Не получил приглашение? Вот от чего турбулентность будет у Ляшка. Пэтя завистливый и злопамятный. Наша скотиняка це зна.
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"Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего". Ну, вы помните чем всё это кончилось в 2008... Ляшко на инаугурации - плохая примета. )
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был когда то в Украине юморист-сатирик Павло Глазовой.Ляшко копия зачудить нахамить и в морду получить..,это эго Стихия......
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Трамп долго думал. Ляшко или Жирик, Жирик или Ляшко, и пригласил обоих. Олежа пакуй вилы, чепок в зад, и лети.Возьми с собой Луцыка и про турбулентность забудешь задолго до Франкфурта.
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странно наблюдать, как петерасты гонят на Ляшко....... вы у хозяина разрешение спросили?
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У афроамериканцев, т.е. негров, о сообщении что их посетит рабыня-" у рота брав", уже начался "столбняк", ждут с нетерпением - порвут как тузики тряпку, Интересно, где ему очко зашивать будут.
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Летит Боинг-747 через Антлантический океян,на борту украинец,француз и омериканец.Подлетают к Бермудскому Треугольнику,вдруг ..трах бах чух пух ..,самолёт падает на необитаемый остров.Сидят три клоуна без воды пищи три дня,начали вспоминать жизнь свою красивую по очереди..
француз-вот блин жизнь у меня была что надо.,две виллы в Марселе и Ницце,три жены в Англии,Голландии и Италии,куча бабла в Швейцарском банке..,три яхты ..
омериканец-а у меня 5 вилл.Офис на Бродвее,на Майями 5 яхт и счёт на 10 миллиарпдов баксов в Чэйз-Манхеттэн-Бэнк...
украинец-я у мене одні вила,а в сараї ще й граблі стоять,а шаблю та пістолю пана Отамана держу у хаті...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності"
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