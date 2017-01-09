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Все про:Обама (1589) Россия (64571) США (11597) Захарова (57)

 "Русские хакеры" взломали мозг Обаме, - официальный представитель МИД России Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что русские хакеры взломали в США "мозг Обаме".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Захарова написала в своем Фейсбуке.

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", - написала представитель министерства.

захарова

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бля, я уже сам жду 20-е число, когда свинособаки не смогут сваливать все на Обаму и им придется как-то объяснять своему ватному лохторату, почему при Трампе пендосы ебут бедную рашку еще сильнее чем раньше )))))))))))))))
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до 20-го еще взорваный мозг Обамки порвет хулу жопу.
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Захарова, тупая ватная коза...
она думает, что после того как официальный представитель
Ватного рейха пооскорбляет уходящего президента США,
новый президент - вдруг начнет дружить с Хуйлом?
В курином моске не может поместится простая мысль
- что выпадами против Обамы - вата оскорбляет США...
...и новому президенту - придется это учитывать...
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Расссссссееея- дохлорожденная, она гниет с момента рождения, и поэтому так воняет. Очень скоро она прекратит свое существование.
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Якща кацапня кричить щось в стилі "Сам дурак" , то я більш ніж впевнений- їх схопили за руку на гарячому..
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Таки да, ванну она им точно мыть не будет. Судя по волосам, она не знает что это такое...
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наоборот, подлейте.

праздник говняного петуха все таки.
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Стиль рыночной торговки с Привоза, быдло оно и есть быдло.
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Сы в глаза,а все роса.Онивинетенебыли.Забрехались до предала.
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ребята, шли бы вы петуха лепить, вон Машка материала как раз подкинула
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в отличие от тебя - есть. ты чудо белорусское, иди на свои сайты, лижи бацьке подхуйловному
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на відміну від вашого трієчника, обама закінчив Гарвард
фуйло там змогло б лише унітази вилизувати прибиральником
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У обамыча есть мозк? (с)

Ну он же не срасеянин.
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о, искрометное метание фекалий от Захаровой
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"Дебилизация России уже свершилась" - российский академик Сергей Капица, 2009 год.
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А захеравой Америкаские СМИ взломали в очедной раз порванную дырку ))
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Нормальный пост. Чем вы лучше.
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а в єто время
- Американское посольство в Москве приостановило выдачу виз
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ей шпаргалку написали, не иначе... Хотя могли и суфлера назначить, что сути не меняет...
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А на фига эту старую минетчицу с рылом для фильмов ужасов,про нее говорить,и цитировать?
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такі атаку хакерів підтвердили)))) хоч і непрямим методом
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Нормальная такая риторика для международной политики.
А почему никто из этих письковых, лаврух и захеровых не выступит с опровержением, что Путин - хуйло? Про Обаму, значит, пишут, а тут стыдливо молчат. Против правды не попрёшь!


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когда он уже практически не президент то такое можно говорить,а когда был президентом то засунули языки в жопу и смирно сидели
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все было бы так, если бы не одно "но" - ее заявление - это ответ на серьезный и полный доказательствами доклад американских спецлужб о вмешательстве русских хакеров в американские выборы)))
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Петруша - хватит изъясняться языком Эзопа... скажи прямо: "Болит зопа"(с)
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Своих мозгов нету-так давай чужие ломать.
Всё по скрепам.
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Ні , це Обамича хакери взломали расєйський мід і запустили туди коней хамської породи.
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Все последние дни российская пропаганда в ожидании чуда: почти как в популярном советском фильме, когда красноармеец Петруха упрашивает Гюльчатай «открыть личико». Почему-то российские СМИ решили, что Трамп, как только придет в себя после тяжелой предвыборной кампании, тут же прилетит в Москву, положит венок к мавзолею, посетит Сандуновские бани и сядет с Путиным и Медведевым на берегу Завидовского пруда, чтобы поймать парочку карасей для вечерней ухи, попросить российское гражданство и помощь в скорейшем оформлении пенсии на этой территории. А НА САМОМ ДЕЛЕ

Ничего удивительного...
просто всё что связанно с путинской россией это палата №6 .....................
...................В уездном городе в небольшом больничном флигеле находится палата № 6 для душевнобольных. Там «воняет кислою капустой, фитильной гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.....................».А.П.Чехов
а как по мне то не стоит зверей оскорблять ... и фраза должна звучать так - вы входите в лепрозорий.
Вот тут про таких https://www.youtube.com/watch?v=3jm2Q-11yWk
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У рюсских нет хакеров, у них есть ХРЮКЕРЫ которых уже закольцевали чтобы не рылись.
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в паРаше до дна еще далеко. Что лошадь лавров, что бухая старая кляча захарова представляющие МИД, а замашки гопников в детской песочнице.
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Кацапня вже так забрехалася, що якщо станеться щось неймовірне, й одного прекрасного дня вони почнуть говорити правду - чи повіре їм хто-нубудь
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Я бы на месте этой дуры представляющий государственный орган раши вобще молчал по этому поводу бо про мозги самой захаровой вобще не приходится говорить- бо их там у нее просто нету и мне даже интересно где путин выкопал такой экземпляр мужика в юбке как захарову -бо женственности у нее не какой и поэтому и несет как рашовский мужик- пяница разную архинею -но это и не удивительно -какой босс такие и подчиненные ибо рыба как все знают гниет с головы и как всегда народ в этом прав.
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нет, дипломат от Бога, лошадка.... но она старается... :D
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Манино остроумие может сравниться только с её красотой.- Фобиофоб (@SankSmotr) 9 января 2017 г.
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А что вы ждали от чиновницы страны, вождь которой сам изъяснятся на фене? Где живут по законам зоны?
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Обама причём? Мозг у кацапов был взорван Обамой и диагноз неопределен.
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Какая высокоморальная дипломатическая формулировка! Какое же быдло засело в думе, неужто нельзя выражаться более культурно? Весь мир ведь слышит.
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ну первым то начала лошадь, почему тетеньке нельзя?....
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за такие высказывания США должно наложить персональные санкции на эту козу
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А пропитым козам разве может что то казаться?
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Русским хакерам осталось взломать только девственость Маши и мозг Пуцькина.
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«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России,
и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
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Эта Захарова просто - ТП !!! Американцы просто еще не чего не делали . А если сделают то на раисе начнется коллапс-энергетический,финансовый,информационный....
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Andrey Malygin ‏@MalyginAndrey 6 год.
6 годин томуВсем кто забыл - хочу напомнить, что вот уже 9 дней #Россия должна быть лидером мировой политики и экономики!

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Когда Обама остаётся президентом уже считанные дни, то можно в него и какашкой кинуть.
Храбрость по-русски.
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No oni nedoponimajet, dazje bivsjij, no prezident USA nahoditsa pod zasjcjitoi USA, eto zje ne rasseja, gde jesli skinuli s posta, srazu nogami bjot, hotj i po delu i zaslugam, no serovno nogami.
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER 7 ч.7 часов назад
Пишут, что на фотках Путина с народом "народ" один и тот же, а Путины разные. А встречи фоткают на Мосфильме. Или даже не выходя из Кремля.
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американские хаккеры в свою очередь взломали мозг Захаровой но там кроме спама ничего не оказалось
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Да.....с таким ебалом и риторикой ей бы цены не было в голивуде,могла бы без грима сниматся в ужастиках,правда предварительно нужно было бы успокаивать от испуга массовку.
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Не удивлюсь, если Обама сейчас локти кусает, за то что труханул и не дал Украине хотя бы ПВО.
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Ахаха 4 секунды а ржаки на полчаса

The Voice of Tajikistan
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МИД РФ вообще охуел, судя по словам его представителя...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Русские хакеры" взломали мозг Обаме, - официальный представитель МИД России Захарова
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