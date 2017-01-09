 "Русские хакеры" взломали мозг Обаме, - официальный представитель МИД России Захарова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Захарова написала в своем Фейсбуке.
"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", - написала представитель министерства.
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"Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России(165)
Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама(86)
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она думает, что после того как официальный представитель
Ватного рейха пооскорбляет уходящего президента США,
новый президент - вдруг начнет дружить с Хуйлом?
В курином моске не может поместится простая мысль
- что выпадами против Обамы - вата оскорбляет США...
...и новому президенту - придется это учитывать...
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праздник говняного петуха все таки.
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чи в фуйла всі з підворотні?
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фуйло там змогло б лише унітази вилизувати прибиральником
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Ну он же не срасеянин.
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- Американское посольство в Москве приостановило выдачу виз
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А почему никто из этих письковых, лаврух и захеровых не выступит с опровержением, что Путин - хуйло? Про Обаму, значит, пишут, а тут стыдливо молчат. Против правды не попрёшь!
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Всё по скрепам.
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Ничего удивительного...
просто всё что связанно с путинской россией это палата №6 .....................
...................В уездном городе в небольшом больничном флигеле находится палата № 6 для душевнобольных. Там «воняет кислою капустой, фитильной гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.....................».А.П.Чехов
а как по мне то не стоит зверей оскорблять ... и фраза должна звучать так - вы входите в лепрозорий.
Вот тут про таких https://www.youtube.com/watch?v=3jm2Q-11yWk
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и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
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6 годин томуВсем кто забыл - хочу напомнить, что вот уже 9 дней #Россия должна быть лидером мировой политики и экономики!
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Храбрость по-русски.
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Пишут, что на фотках Путина с народом "народ" один и тот же, а Путины разные. А встречи фоткают на Мосфильме. Или даже не выходя из Кремля.
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Ахаха 4 секунды а ржаки на полчаса
The Voice of Tajikistan
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