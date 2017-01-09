 Сотрудничество с Россией не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине и Грузии, - глава МИД Чавушоглу

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.
По его словам, сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу.
При этом министр акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу.
По его словам, на сегодняшний день в Турции находятся 2,8 миллиона сирийских беженцев, на поддержку которых Анкара направила миллиарды долларов. При этом Анкара предпринимает шаги по ликвидации угрозы терроризма с сирийской территории, отметил Чавушоглу.
"Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии", - подчеркнул министр. По его словам, благодаря усилиям Анкары из восточных районов Алеппо эвакуированы 45 тысяч человек.
"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ДЕАШ на севере этой страны", - сказал Чавушоглу. По его словам, в рамках операции "Щит Евфрата" в скором времени от террористов будет очищен город Эль-Баб на севере Сирии.
"Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул министр.
Несмотря на попытки пресечь шаги Турции по предотвращению угроз в регионе, страна продолжает предпринимать активные шаги в этом направлении, продолжил Чавушоглу.
По его словам, дестабилизация - основная угроза для развития, как отдельных стран, так и региона в целом.
"Анкара не допустит, чтобы террористы РКК расширили территории, которые годами оккупируют в Ираке, и создали еще одну зону, схожую с районом горы Кандиль, где они сегодня орудуют", - сказал далее турецкий министр.
Вместе с тем, Чавушоглу назвал гибель посла РФ в Анкаре общей потерей и болью народов Турции и России.
Касаясь отношений с США, Чавушоглу выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не повторят ряд ранее допущенных ошибок.
"Во-первых, мы надеемся, что США экстрадируют в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена и других главарей этого террористического течения, а, во-вторых, положат конец сотрудничеству с YPG (боевое крыло PYD - ответвление PKK в Сирии)", - сказал министр.
Касаясь взаимоотношений с Европейским союзом, Чавушоглу отметил, что без участия Анкары любые шаги ЕС будут неполными.
По его словам, позиция ЕС оказала негативное влияние на урегулирование кипрского конфликта. "Нельзя было принимать в состав Евросоюза лишь одну из общин острова. Данный шаг сказался на урегулировании конфликта", - отметил министр.
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написал сегодня у себя в Фейсбуке парламентарий Сергей Власенко, а затем продолжил:
Достаточно посмотреть его декларацию:
1. За 2015 год корпоративные права докупил (не продал).
2. курсовую разницу почти 50 миллионов гривен ПОЛУЧИЛ.
3. Проценты по депозиту ОТ СВОЕГО БАНКА ПОЛУЧИЛ.
4. Произведения искусства покупал.
5. НОВЫЕ компании регистрировал.
По публичным данным ТОЛЬКО от Липецкой фабрики уплатил в бюджет страны агрессора 500 млн рублей. Именно на средства из бюджета финансируется армия агрессора, ежедневно убивает наших ребят и финансируется "помощь" ДНР / ЛНР.
А вот записей о благотворительности Пецы в декларации нет, хотя, если такая благотворительность имела место, то она должна быть отражена.
Так что, как говорил Коровьев в бессмертном "Мастере и Маргарите": "Поздравляю вас, господин, соврамши!".
Пецины адепты и другие порохоботы могут убедиться здесь.
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На днях российский политолог Станислав Белковский озвучил на эту же тему очень меткую метафору: Липецкая фабрика Порошенко - это синагога в Освенциме…
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Fignja kakja to, po sravneniju, sjto vikacjal iz predstavitelei agresora 50 miljonov dollarov - tut i sravnivatj nenado, a eto uzje zeljonije omerikanskije rupli, kotorije nemenjalis uzje paru soten let, nu da, cjutj tam priukrasili i ne boleje.
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Не помилиться
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-Так выпьем же за то, что бы все улицы Турции в ближайшем будущем, были переименованы в имена пока что здравствующих российских оккупантов !!!
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Об этом сообщил так называемый председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов, передает российское информационное агентство Интерфакс-Россия.
Происшествие случилось в населенном пункте Дмитровка, который был в результате изолирован. На подъездах к селу были выставлены посты.
У владельца предприятия отчуждено 1 587 животных. Зараженные животные также находятся еще на одной из ферм оккупированного Крыма.
Карантин установлен на территории пяти подсобных хозяйств в Дмитровке. В 5 километровой зоне запрещена реализация мяса и сельскохозяйственной продукции.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об отсутствии поставок газа на территорию оккупированного Крымы из Российской Федерации.
http://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-01-09/v-okkupirovannom-kryimu-iz-za-afrikanskoy-chumyi-massovo-unichtojili-pogolove-sviney/82865
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