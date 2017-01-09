EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, За рубежом
  577  10
Материалы по теме:
Все про:дипломатия (927) Крым (17894) Россия (64571) Сирия (2009) Турция (1743) Чавушоглу (27) Донбасс (11765)

 Сотрудничество с Россией не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине и Грузии, - глава МИД Чавушоглу

Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

По его словам, сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров

При этом министр акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу.

По его словам, на сегодняшний день в Турции находятся 2,8 миллиона сирийских беженцев, на поддержку которых Анкара направила миллиарды долларов. При этом Анкара предпринимает шаги по ликвидации угрозы терроризма с сирийской территории, отметил Чавушоглу.

"Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии", - подчеркнул министр. По его словам, благодаря усилиям Анкары из восточных районов Алеппо эвакуированы 45 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 человек арестованы в Турции по делу об убийстве посла России

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ДЕАШ на севере этой страны", - сказал Чавушоглу. По его словам, в рамках операции "Щит Евфрата" в скором времени от террористов будет очищен город Эль-Баб на севере Сирии.

"Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул министр.

Несмотря на попытки пресечь шаги Турции по предотвращению угроз в регионе, страна продолжает предпринимать активные шаги в этом направлении, продолжил Чавушоглу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

По его словам, дестабилизация - основная угроза для развития, как отдельных стран, так и региона в целом.

"Анкара не допустит, чтобы террористы РКК расширили территории, которые годами оккупируют в Ираке, и создали еще одну зону, схожую с районом горы Кандиль, где они сегодня орудуют", - сказал далее турецкий министр.

Вместе с тем, Чавушоглу назвал гибель посла РФ в Анкаре общей потерей и болью народов Турции и России.

Касаясь отношений с США, Чавушоглу выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не повторят ряд ранее допущенных ошибок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ

"Во-первых, мы надеемся, что США экстрадируют в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена и других главарей этого террористического течения, а, во-вторых, положат конец сотрудничеству с YPG (боевое крыло PYD - ответвление PKK в Сирии)", - сказал министр.

Касаясь взаимоотношений с Европейским союзом, Чавушоглу отметил, что без участия Анкары любые шаги ЕС будут неполными.

По его словам, позиция ЕС оказала негативное влияние на урегулирование кипрского конфликта. "Нельзя было принимать в состав Евросоюза лишь одну из общин острова. Данный шаг сказался на урегулировании конфликта", - отметил министр.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пеца очередной раз начал ПиАрную кампанию о том, что он "выдающийся меценат современности и все средства от Липецкой фабрики передает в АТО". Очередная ложь вора.
написал сегодня у себя в Фейсбуке парламентарий Сергей Власенко, а затем продолжил:

Достаточно посмотреть его декларацию:

1. За 2015 год корпоративные права докупил (не продал).

2. курсовую разницу почти 50 миллионов гривен ПОЛУЧИЛ.

3. Проценты по депозиту ОТ СВОЕГО БАНКА ПОЛУЧИЛ.

4. Произведения искусства покупал.

5. НОВЫЕ компании регистрировал.

По публичным данным ТОЛЬКО от Липецкой фабрики уплатил в бюджет страны агрессора 500 млн рублей. Именно на средства из бюджета финансируется армия агрессора, ежедневно убивает наших ребят и финансируется "помощь" ДНР / ЛНР.

А вот записей о благотворительности Пецы в декларации нет, хотя, если такая благотворительность имела место, то она должна быть отражена.

Так что, как говорил Коровьев в бессмертном "Мастере и Маргарите": "Поздравляю вас, господин, соврамши!".

Пецины адепты и другие порохоботы могут убедиться здесь.

***
На днях российский политолог Станислав Белковский озвучил на эту же тему очень меткую метафору: Липецкая фабрика Порошенко - это синагога в Освенциме…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По публичным данным ТОЛЬКО от Липецкой фабрики уплатил в бюджет страны агрессора 500 млн рублей.

Fignja kakja to, po sravneniju, sjto vikacjal iz predstavitelei agresora 50 miljonov dollarov - tut i sravnivatj nenado, a eto uzje zeljonije omerikanskije rupli, kotorije nemenjalis uzje paru soten let, nu da, cjutj tam priukrasili i ne boleje.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Язык Эрдогана так плотно прижат к жопе путина, что не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Nu kto tam teperj v Turkey pOslom napravlen, ranjsje govorili koslom otpusjcjenija teperj smelo mozjno govoritj - russkim pOslom
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли між свободою і достатком ви обираєте достаток, то втрачаєте і свободу, і достаток (с)
Не помилиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турция объявила, что переименует улицу в честь убитого посла России.
-Так выпьем же за то, что бы все улицы Турции в ближайшем будущем, были переименованы в имена пока что здравствующих российских оккупантов !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это переименование ненадолго, а на самом деле улица будет имени Алтынташа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Советском районе Крыма было уничтожено 1,5 тысячи свиней из-за зафиксированной вспышки африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом сообщил так называемый председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов, передает российское информационное агентство Интерфакс-Россия.
Происшествие случилось в населенном пункте Дмитровка, который был в результате изолирован. На подъездах к селу были выставлены посты.
У владельца предприятия отчуждено 1 587 животных. Зараженные животные также находятся еще на одной из ферм оккупированного Крыма.
Карантин установлен на территории пяти подсобных хозяйств в Дмитровке. В 5 километровой зоне запрещена реализация мяса и сельскохозяйственной продукции.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об отсутствии поставок газа на территорию оккупированного Крымы из Российской Федерации.

http://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-01-09/v-okkupirovannom-kryimu-iz-za-afrikanskoy-chumyi-massovo-unichtojili-pogolove-sviney/82865
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество с Россией не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине и Грузии, - глава МИД Чавушоглу
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция взрыв военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертвы Израиль киберпреступление Киев морозы Нацполиция непогода обстрел погода пожар ранение Россия смерть снегопад Сумы США теракт терроризм Трамп убийство Хмельнитчина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти