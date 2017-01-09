 Тесть застрелил зятя из охотничьего ружья во время ссоры в Запорожье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД, тесть во время ссоры достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в 42-летнего зятя. В результате мужчина умер на месте.
65-летний подозреваемый арестован. Ружье изъято. В полиции открыли уголовное производство по статье УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.
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но совок для сбора золы точно
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