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Все про:Запорожье (1402) убийство (4539)

 Тесть застрелил зятя из охотничьего ружья во время ссоры в Запорожье

В Запорожье между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД, тесть во время ссоры достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в 42-летнего зятя. В результате мужчина умер на месте.

65-летний подозреваемый арестован. Ружье изъято. В полиции открыли уголовное производство по статье УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.

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Бытовуха,зачем это на политическом форуме...
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Не може бути. Кажуть що з легальним стволом ніхто на злочин не піде.
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не блин дедовский ИЖ - обрез времен кулаков ))
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Ну це новина для того,шо бачите,які наслідки вільної продажі зброі
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айайай убили украинца, ни за что ни про что суки замочили
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В Николаевской области пьяная 40-летняя жительница в порыве злости схватилась за совок для сбора золы, чтобы наказать свою дочь. Пострадавшими оказались молодая мама, ее дочь и 10-месячный ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
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я думаю не каждый совок нужно запрещать.
но совок для сбора золы точно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТесть застрелил зятя из охотничьего ружья во время ссоры в Запорожье
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