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Все про:киберпреступление (195) Россия (64570) США (11596)

 "У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - Песков о кибератаках США

По словам Пескова, рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России.

Кремль устал от обвинений со стороны Вашингтона в причастности Российской Федерации к хакерским атакам на Соединенные Штаты Америки, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - отметил он.

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По словам Пескова, рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России и подготовлена на любительском уровне.

"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.

"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков.
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Слепите на Красной площади Пудинга из ГОВНА)))
И усталость как рукой снимет
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только пускай РоСС гвардия смотрит шо б АЛЕНИ не облизали до брущатки извояние сие
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Пан Обама робить все можливе для передачі почесного титулу "Чмо" панові Трампу..
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Уставших,загнанных лошадей пристреливают.
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Устали врать и оправдываться,"аргументов" то все меньше...
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Аргументовано брехати ,це його фах,а улюбленна робота не виснажує,а лише надихає))))
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Паршивых котов всегда и везде мордой мокают, а при случае и по морде тапком.
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А где касторка, пурген, цианид в конце концов???
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Точно-цианид! Усталость то серьезная... Прошлепала!
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Уже половине Мордоре жрать не чего а у вас наметилась усталость жесть
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Цікаво,чи буде аргументованна відповідь Трампа знахабнілим брехунам ))))
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Я с Песком полностью соглас. Причитал страпню, удивляет, что нету IP хакеров,нет их мобильных, нет домашних адресов. Черт возьми, нет даже названия роутера через который шел ихний трафик. Не говоря о том, что неплохо было бы сфоткать и ихнюю секретутку, которая им чай во время DDoS атаки носила. Может именно она как раз важное звено. Далее, нет разговоров и указаний Пукина хакерам. Ну все, все как будто это доклад женсовета ЖЭКа. Вот тщательнее надо,тщательнее.
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а шо такое пукен?хуйло шоле?или название лекарства от усталости на основе мельдония?
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А я нет. Разведка так не работает, что бы называть источник информации. А хорошая разведка его никогда и не назовет.
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устали - вышлите 35 американских дипломатов, трампу назло)))
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.."мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков."
Интересно, а диалог с кем? С говорящей Лошадью, Пуйлом Первым и Чуркообразным представителем раисси в ООН?
Источник: http://censor.net.ua/n422594
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oi pomolcjal bi lucjsje, znajem mi kak vam bili smesjni ozobocjenosti i sankciji, tak sjto obvinenije, eto budet uzje po serjoznei i ustalostju ne otdelaites.
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Если отключить Рашку от всемирной паутины, и при этом хакерские атаки прекратятся, - это и будет лучшим доказательством
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Если сильно устали, то выпейте боярышника, и расслабтесь!
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Если б они знали,как весь цивилизованный мир устал от НИХ...
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Вот думаю: ну для чего Россияне поставили президентом США этого идиота? Неужели что бы напакостить нам?
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ты такой же тупой расейский тролль, как и Песков
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Отдохнуть бы вам, хуйлопы, вечным сном и поскорее!
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зато Машка Захарова получила звание ХЕРой РАБссии с вручением ордена чЛенина и мядальки золотой
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грібьош сібє, грібьош на галєрах, а тут ще еті обвінєнія...
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А засекреченная часть???? Ты ее видел, письков? Может и усталость как рукой сняло бы.
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Пескову: Лучшее лекарство от головной боли - гильотина
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А, кремлёвский упырь и пе***** л не устал от войн в Украине,Сирии? Сколько можно воевать ? Когда вы , подонки , подумаете о своём народе,который живёт в развалюхах и считает свои гроши ? ( хотя мне на****рать на убийц, которые убивают украинцев) Или Москва и Питер это вся Россия? Устал мудило с тараканьими усами !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - Песков о кибератаках США
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