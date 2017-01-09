 "У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - Песков о кибератаках США

Кремль устал от обвинений со стороны Вашингтона в причастности Российской Федерации к хакерским атакам на Соединенные Штаты Америки, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - отметил он.
По словам Пескова, рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России и подготовлена на любительском уровне.
"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - сказал он.
Песков отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.
"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков.
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И усталость как рукой снимет
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Интересно, а диалог с кем? С говорящей Лошадью, Пуйлом Первым и Чуркообразным представителем раисси в ООН?
Источник: http://censor.net.ua/n422594
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Пушкин уже тогда о чем-то догадывался... #ввх на на гіляку!
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