 Мужчина в Днепре провалился под лед и утонул

В Днепре водолазы-спасатели достали из водоема тело утонувшего мужчины 1959 года рождения, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация об инциденте поступила спасателям в 7:42 9 января. Очевидцы сообщили, что мужчина вблизи Старого моста шел по льду с левого берега на остров Зеленый в городе Днепр и провалился под лед.
По указанному адресу были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытии на место происшествия, спасатели с помощью специального оборудования на расстоянии около 300-400 метров от берега на поверхности воды нашли тело утонувшего мужчины 1959 года рождения.
Тело мужчины извлечено специалистами Службы спасения "101" на берег и передано сотрудникам полиции.
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