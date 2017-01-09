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Все про:Днепр_город (2382) ГСЧС (612)

 Мужчина в Днепре провалился под лед и утонул

Cпасатели с помощью специального оборудования на расстоянии около 300-400 метров от берега на поверхности воды нашли тело утонувшего мужчины.

В Днепре водолазы-спасатели достали из водоема тело утонувшего мужчины 1959 года рождения, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация об инциденте поступила спасателям в 7:42 9 января. Очевидцы сообщили, что мужчина вблизи Старого моста шел по льду с левого берега на остров Зеленый в городе Днепр и провалился под лед.

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По указанному адресу были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.




По прибытии на место происшествия, спасатели с помощью специального оборудования на расстоянии около 300-400 метров от берега на поверхности воды нашли тело утонувшего мужчины 1959 года рождения.

Тело мужчины извлечено специалистами Службы спасения "101" на берег и передано сотрудникам полиции.
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Причина таких вот трагедий из за того что рыбаки отказываются от старой и доброй плешни с помощью которой проверяется толщина льда. Все ходят с буром не понимая что отказываются от первого средства для безопасности на льду.
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спасательный жилет может бы тоже помог, хотя конечно выгядело бы тупо, но был бы жив. хотя наверняка есть специальные для зимы, 21 век же
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Заголовок, сцуко, доставляет. ...И не пришёл. Пардон, не сдержался
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина в Днепре провалился под лед и утонул
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