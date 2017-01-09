 Полицейским понадобилось 15 минут, чтобы найти и задержать вооруженного ножом грабителя в Жмеринке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около двух ночи на улице в центре Жмеринки.
"На заявительницу напал неизвестный. Угрожая ножом, он отобрал у нее мобильный телефон "iPhone 5s" и 70 гривен", - заявили в полиции.
Полицейским на розыск и задержание злоумышленника понадобилось 15 минут. Его искали по описанию потерпевшей и задержали на территории местного вещевого рынка.
Увидев полицию, злоумышленник пытался скрыться. Кроме вещей потерпевшей работники правоохранители изъяли у правонарушителя слесарные инструменты, которые используют для взлома замков на входных дверях.
Правонарушителем оказался неоднократно судимый за кражи 53-летний жмеринчанин. Сейчас он задержан по подозрению в совершении разбойного нападения и находится в изоляторе временного содержания.
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че они к ней не едут? вот бы у нее чета отжали...
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Мне вот интересно - каким свистом она полисов сразу организовала?
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tak sjto, kstati, men mozjet v kosjeljke kakije to evrik ili dva monetami i jestj (prosto, cjtob dengi bili, neljzia sjtob kosjeljok bil pustim), no tak nalicjki netu - uverjaju vas, i telefon moi sovsem ne pricjom
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Hm, mozjet golodajusjcjaja Ukraina, a cveta perednika, kak to na Belorus smahivajet - nu korocje, ljubaja podoidjot i osobenno takaja, kotoraja golodajet po info iz rasjen SMI.
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Eh , vkusno to kak, azj sljuni vo rtu.
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