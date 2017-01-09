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Все про:Винницкая область (357) задержание (4767) ограбление (1092) Нацполиция (5384)

 Полицейским понадобилось 15 минут, чтобы найти и задержать вооруженного ножом грабителя в Жмеринке

В Винницкой области с целью ограбления мужчина с ножом напал на женщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около двух ночи на улице в центре Жмеринки.

"На заявительницу напал неизвестный. Угрожая ножом, он отобрал у нее мобильный телефон "iPhone 5s" и 70 гривен", - заявили в полиции.

Полицейским на розыск и задержание злоумышленника понадобилось 15 минут. Его искали по описанию потерпевшей и задержали на территории местного вещевого рынка.

Увидев полицию, злоумышленник пытался скрыться. Кроме вещей потерпевшей работники правоохранители изъяли у правонарушителя слесарные инструменты, которые используют для взлома замков на входных дверях.

Правонарушителем оказался неоднократно судимый за кражи 53-летний жмеринчанин. Сейчас он задержан по подозрению в совершении разбойного нападения и находится в изоляторе временного содержания.

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савченко привет.
че они к ней не едут? вот бы у нее чета отжали...
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Это так символично айфон 5 и 70 грн. в кармане. И чем хозяин телефона по жизни думает ?
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А думает ли? Судя по всему телефон ради понтов в кредит взят был.
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Aha, cena v rubljah - tipcjnij primer - ponti, ponti i jesjcjo raz ponti, a potom hotj potop.
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Было бы больше - ехала б в таксо.. А оне гады PayPal не пользуют
Мне вот интересно - каким свистом она полисов сразу организовала?
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Stranije vi , vot Norge planirujet sjto s 2020 vobsje nebudet nalicjnih deneg, i to vihodit, sjto vse bedniji, aha, vsem bi bitj takimi bednimi, kak v Norge, gde pocjti kazdomu po milionu i boleje kron na konte, no nalicjnoi netu.
tak sjto, kstati, men mozjet v kosjeljke kakije to evrik ili dva monetami i jestj (prosto, cjtob dengi bili, neljzia sjtob kosjeljok bil pustim), no tak nalicjki netu - uverjaju vas, i telefon moi sovsem ne pricjom
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Тихон таки да, а вы с какой целью интеГесуетесь ? ))
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..Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку
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Конечно, в два часа ночи при - 20 градусах, их то и было двое на улице на весь город.
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шла в два ночи и светила себе дорогу айфоней, ну конечно альтернативно одаренная бабец
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российская пропаганда искусственно создает в головах у россиян чувство приближающейся Пабеды. Это равнозначно что утешать смертельно больного в том что вот вот появится чудо лекарство от смертельной болезни и человек умирает в ожидании этого лекарства. Теперь подумайте от куда приходит Зрада в Украину...
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Что интересно за этот безобидный комментарий на ватных ресурсах сразу банят...
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На ватных возможно , но на этой ветке он не смотрится .
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Возможно но это можно оправдать тем что нет новостей где подобный коментарий смотрелся бы.
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А я задал бы вопрос чуть иначе:А что делает наша пропоганда?Больше двух лет строит никому не нужную телевышку и угрохали на нее денег что можна было построить и запустить телеспутник или рассказывает нашим людям сколько солдатиков погибло или на сколько км договорились в Минске отойти нашим войскам в глубь страны.В Украине пропоганды вообще нету,хотя нет есть но только работающая на кацапов за моии с вами деньги.
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Жмеринский мафийоза мобилу отжатую на базаре хотел спихнуть, вто тут-то его голубчика и сцапала доблесная полиция. Прям Чикаго 30-х эта Жмеринка.
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Из когда то нормального городка Жмеринка превратилась в полный отстой
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Когда то это 100 лет назад ? Там просто дорогу провели чуть в стороне и это сильно ударило по ней .
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Ну зачем же 100. Двадцать лет тому по городу ходил общественный транспорт.. не говорю уже о кипящей жизни узловой станции . Теперь нет даже автостанции . Довелось недавно быть там по делам .Печально..
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Ну возле церквушки- еще можно с натяжкой назвать автостанцией, а вот то что за забором Ж.д. -киоск и то больше.
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Возле жд вокзала намного лучше, она имеет новый, теплый зал ожидания
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Не буду спорить. Ехал автобусом на Бар.Маленькое помещение -очень. пять стульев половину помещения занимает киоск с мобилками.
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Извините пожалуйста, но... это же его работа. Почему это подают как подвиг какой-то, что ли?
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Почему это подают как подвиг какой-то, что ли? - kogda sportsmen delaja svoju rabotu dostigajet rezuljtat i ocjenj horosjij rezuljtat, vedj eto radujet ljudei i javljajetsa novostju i javljajetsa podvigom - tak sjto - otvet bil v pojasnenije - za 15 minut poimali barigu, sjto ne mozjet ne radovatj, jesli bilo bi po boljsje takih slucjijev, to i prestuplenij i nebilo uzje, vse barigi bi v tjurmah sideli.
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Delo mozjno zdelatj za 15minut, za cjas i za dva dnja i mozjno voobsje ne naiti, tak sjto eto podvig - vilovitj necjistj za 15 minut.
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Sprotsmen stavja rekordi ili otlicjnij rezuljtat tozje delajet svoju rabotu, no mi zje etim radujemsa ili mozjet ti net? Priznai, sjto vsio taki eto dostinij rezuljtat - poimatj barigu po opisaniju za 15 minut, dazje ocjenj dostoinij, licjno ja rad za takoje dostizjenije vasjei policiji, tak skazatj, poimali po gorjacemu.
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Федь, а если в селе курку своруют и через 15 минут вернут хозяевам, об этом тоже тут напишут?
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net ne smesjno, potomu sjto tekst o uspesjno provedjonih meroprijatij policijei a ne o kolicjestve ili cene vesjcjei.
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То шо они могут оперативно поймать - это не новость, а вот то шо модный девайс потерпевшему вернуть - это таки да, заслуживает внимания
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судя по осмаленой шкурке на сале, правильный ответ может быть только один.
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Я конечно не эксперт,такой продукт не употребляю,но догадываюсь, что Украина.
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Так это сало для перетапливания на жир - кацапы думают что мы такое едим Украинцы едят подчеревок на который у ватанов денег не хватает
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Nu po jogurtu nemogu znatj, neznaju gde takoi jestj i proizvoditelj ne ukazan, kstati ta banacjka tozje ne ocjom ne govorila mne.
Hm, mozjet golodajusjcjaja Ukraina, a cveta perednika, kak to na Belorus smahivajet - nu korocje, ljubaja podoidjot i osobenno takaja, kotoraja golodajet po info iz rasjen SMI.
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Tak v peredi i jestj takoi, toljko s percom i drugimi prjanostjami - vkusno to kak vigljadit.
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Там спинное сало на главном фоне которое как правило перетапливают на жир.
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Nu neznaju, to sjto vidno jejo bolsje, eto da, no predenij plan kak raz s horosjim salom - hotja, s etogo rakursa, eto ne tak vidno, no na stole porjadok - mjaso raz sortirovanno, dazje v levom uglu kokije to otrezki, kak ja ponimaju.
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Как ты думашь - на что обратят внимание в первую очередь гости из кацапстана?
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Nu dazje i neznaju, , mjaso i sjedobnoje salo videli toljko ruskije aristokrati, a kak postupil bi ljuboi, polugolodnij uvidev znakomoje produkt pitanija i takoi kotorij po sluham ot probasjek slisjal ili na fotki videl - vot tut i sprjatan otvet.
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Nu na kopcjonuju kolbasu, kak ti ponimajesj uzj tocjno , malo kto bi iz nih obratil vnimanije, ne rabskomu zjivotu eto.
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хреново видать там с "бизнесом", если домущник переквалифицировался на гоп-стоп.
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интересно, начальник Жмеринки...так до сих пор и пасует при трёх тузах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейским понадобилось 15 минут, чтобы найти и задержать вооруженного ножом грабителя в Жмеринке
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