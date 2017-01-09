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Все про:Папа_Римский (205) Донбасс (11765)

 Гуманитарная ситуация остается тяжелой, - Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации на Донбассе

Понтифик высказал пожелание как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию в регионе

Папа Римский Франциск пожелал во время традиционной в начале года встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Выражаю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", - отметил он.

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Как уточняется, во время аудиенции в контексте 100-летию окончания первой мировой войны понтифик делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что "в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути".
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та ты шо! да у нас коллаборанты как сыр в масле катаются за счет остального населения! еще и права качают!
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nu gde zje vsio dobro lozjitj, vedj ranjsje sjto? lehko, vzjali i pokormili vsiu Ukrainu, a teperj kuda dobro devatj, vot Ono cjto polucjajetsa, tak sjto neuveren sjto daunbasu nado pomogatj, nu jesli toljko cjto to uvezti ot nih, sjtob pokormitj golodajusjcjuju Ukrainu.
Vot tak vot.
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Надо же... а кремль говорит что там все процветают... что Америка и Европа позавидует.
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те,що плотницький попрошайка і гроші у росії бере для себе,я знаю давно
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але пєцья плотві набагато більше дає.
Украина возобновила поставку воды на оккупированные территории Луганской области
 http://strana.in.ua/news/46275-ukraina-vozobnovila-postavku-vody-na-okkupirovannye-territorii-luganskoy-oblasti.html
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Если вы хотите, что бы вас понимали, можете писать нормальным языком? На каком контрабасе от наживается?
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Если вы хотите, что бы вас понимали...


он не для понимающих пишет )

работа...
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Предлагаю показать Папе Римскому фильм про зайчиков .
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Kakja slozjnaja, oni zje vsui Ukrainu kormili, ja ponimaju, teperj Ukraina nedojedajed, a daunbass zjirejet, znacjit, nado sjto im otobratj, nado spasatj ot obzjirenije ljudinu.
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Наша задача вообще-то её ещё усугубить. Кажется Папа и ПАПа тоже, - оба не въехали в тему.
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"Выражаю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств" Источник: http://censor.net.ua/n422591

То есть вы поняли, да? В Украине, а Россия тут вообще не причем.
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Всё, что с нами происходит виноваты мы сами и наши предки, жаловаться на жизнь - это жаловаться на самих себя. нужно нести ответственность за собственную жизнь как это делают свободные люди, а не перекладывать её на других как принято у рабов и холопов. ХРИСТИАНСТВО - РЕЛИГИЯ РАБОВ на службе господ-феодалов!
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да кому угодно скажу, любая религия, которая требует строгого ПОДЧИНЕНИЯ и подавляет СВОБОДНЫЙ ВЫБОР и ВОЛЮ ЛИЧНОСТИ является РЕЛИГИЕЙ ДЛЯ РАБОВ на службе ГОСПОД УЗУРПАТОРОВ! Иудаизм и ислам не исключения в этом ряду.
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Так и говори что ты агностик , в Украине пока не пройдет такое .
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При чём здесь вообще идея, когда мы говорим об ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ, об ИНСТИТУТАХ (власти), которые узурпировали себе право трактовать, что-либо и принуждать других следовать ахинеи собственного бреда?
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У нас церковь отделена от государства и ее влияние довольно ограничено .
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да читал я эту конституцию, там также написано, что "президентом" не может быть человек, который извлекает выгоду от своего положения. Кто написал эту бумажку под названием "конституция"? НАРОД или кучка бывших советских бюрократов слизала её красивый текст из других "рулонов туалетной бумаги"? Пойдёте ли вы с оружием в руках рискуя собственной жизнью защищать всё, что там написано? Так как шоколадный феодал до сих пор сидит на банковской, а не на дне Днепра со вспоротым брюхом кормит рыбок, то я вам ответственно заявляю, что "КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ" такая же декларативная и декоративная бумажка как и большинство "конституций" других стран, как туалетная бумага "будапешсткого меморандума", чтоб вам было понятней о чём это я пишу!
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на заборе тоже "написано" однако реально там этого нет. написать можно что угодно, важно только КТО это будет воплощать в РЕАЛЬНОСТЬ!
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Ну вот, взял и назвал Рустика незнайкой , он скорее атеист.
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Может и атеист , но агностиков все таки больше .
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верующие говорят: бог есть
атеисты говорят: бога нет
агностики говорят: никто не знает, есть бог или нет
игностики говорят: для того, чтобы сказать, есть бог или нет, надо определиться, что есть бог ?

А Рустик просто пациент, начитавшийся всяких роднодятлов
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я не атеист - атеизм такая же религия, как и все остальные. я ЗНАЮ, а не верю, а то что я знаю у многих просто фантазии не хватит такое выдумать.
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атеїзм - це не релігія, атеїзм - це язичництво, причому найдремучіше.
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Всё, что основано на ВЕРЕ, а не ЗНАНИИ и глубоком ПОНИМАНИИ СУТИ, всё это является РЕЛИГИЕЙ. Атеизм - это одна из самых примитивных РЕЛИГИЙ (отрицания, религия невежества и незнания, религия тугодумов с костным мышлением). Даже современная теоретическая физика тоже РЕЛИГИЯ, так как основа на ПОСТУЛАТАХ (аксиомах без доказательств) - "СВЯЩЕННЫХ КОРОВ науки", а именно в этих аксиомах и содержатся главные, очень существенные грубые заблуждения, из которых потом и появляются такие ненаучные понятия как "темная материя" или "тёмная энергия", то есть всё "тёмное" в человеческом костном мышлении и сознании, чего оно никак не может и главное не хочет воспринимать, а только "темнит"!
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есть много способов искусственного снижения интеллекта.
оно тебе надо?
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шось ті "раби" в момент рознесли язичників по кочкам у світовому масштабі, а от занепад західної цивілізації чудесним чином збігся з її ж(цивілізації) атеїзацією.
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Те, что приезжают на неоккупированные территории за деньгами, которые забирают из бюджета Украины, в очновном, довольны. Еще и других агитируют за xyйла...
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это что опять? дамбасня - тамжынашилюди - онижыдети?
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Олексій Бучинський (facebook)

Коли настають різдвяні свята, маленькі колядники несуть людям радісну звістку. Сьогодні львівський сміттєвий мер "приніс" нам на Рівненщину чергові три фури свого сміття!
Схема від "самонемічного" наступна:
1. З бюджету м.Львів виділяється 27 тис. грн за одну фуру за маршрутом Львів-Дніпро (сміттєвий полігон).
2. Перевізник за погодженням з львівською владою їде лише до Рівненщини і домовляється скинути сміття тут або просто скидає стихійно . Вартість такої оборудки - до 7 тис. грн.
3. Різниця - 20 тис. грн бюджетних коштів в рівних частках ділиться між недобросовісним перевізником і "львівським сміттєвим бароном"!
Сьогодні свободівці, зокрема депутат Рівненської обласної Ради Володимир Муляр зупинили чергову вигрузку непотрібу з м.Лева на території Рівненщини - три фури зупинено, на місці інциденту працює Поліція...
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Хто йому таке сказав? Республіки процвітають, економіка росте інфляція 0, немає безробіття і все супер. Спрацювало кричати Путіна памагі!!! Памог!
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ЗСУ - НАША ГОРДІСТЬ! ‏@UaForces@UaForces Це на той випадок, коли тупа русня і далі буде горлати про те що вони візьмуть #Київ так легко, як і #Алеппо...
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І жодного патроного заводу , в якого хвалька це взяв ?
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якщо в лугандоні пєнси і далі отримуватимуть дві пенсії,
якщо підерація буде безкоштовно поставляти в лугандон орків, зброю, боєприпаси, паливо
якщо Україна безкоштовно поставлятиме в лугандон газ, світло, воду
ТО ЦЯ ВІЙНА НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ МЛЯТЬ...
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Недоработал поньтифик. Надо еще больше глубочайшей озабоченности и самых искренних переживаний и тогда дело точно сдвинется с мертвой точки. Да, и еще, закройте пжалста макдо на территории святого престола, а то мы тоже станем глубоко взволнованными
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Донбассу, не гуманитарная помощь нужна, нужно жесткое, консолидированное решение сильных мира против России
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Люди только с колен поднялись, а им уже гумонетарку подавай. И потом я слышал у них теперь изобилие, ведь Украину и ЕС уже не кормят, продуктов завались, даже выбрасывают)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГуманитарная ситуация остается тяжелой, - Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации на Донбассе
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