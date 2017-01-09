 Гуманитарная ситуация остается тяжелой, - Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации на Донбассе

Папа Римский Франциск пожелал во время традиционной в начале года встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".
"Выражаю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", - отметил он.
Как уточняется, во время аудиенции в контексте 100-летию окончания первой мировой войны понтифик делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что "в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути".
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Vot tak vot.
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Украина возобновила поставку воды на оккупированные территории Луганской области
http://strana.in.ua/news/46275-ukraina-vozobnovila-postavku-vody-na-okkupirovannye-territorii-luganskoy-oblasti.html
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он не для понимающих пишет )
работа...
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То есть вы поняли, да? В Украине, а Россия тут вообще не причем.
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атеисты говорят: бога нет
агностики говорят: никто не знает, есть бог или нет
игностики говорят: для того, чтобы сказать, есть бог или нет, надо определиться, что есть бог ?
А Рустик просто пациент, начитавшийся всяких роднодятлов
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оно тебе надо?
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Коли настають різдвяні свята, маленькі колядники несуть людям радісну звістку. Сьогодні львівський сміттєвий мер "приніс" нам на Рівненщину чергові три фури свого сміття!
Схема від "самонемічного" наступна:
1. З бюджету м.Львів виділяється 27 тис. грн за одну фуру за маршрутом Львів-Дніпро (сміттєвий полігон).
2. Перевізник за погодженням з львівською владою їде лише до Рівненщини і домовляється скинути сміття тут або просто скидає стихійно . Вартість такої оборудки - до 7 тис. грн.
3. Різниця - 20 тис. грн бюджетних коштів в рівних частках ділиться між недобросовісним перевізником і "львівським сміттєвим бароном"!
Сьогодні свободівці, зокрема депутат Рівненської обласної Ради Володимир Муляр зупинили чергову вигрузку непотрібу з м.Лева на території Рівненщини - три фури зупинено, на місці інциденту працює Поліція...
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якщо підерація буде безкоштовно поставляти в лугандон орків, зброю, боєприпаси, паливо
якщо Україна безкоштовно поставлятиме в лугандон газ, світло, воду
ТО ЦЯ ВІЙНА НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ МЛЯТЬ...
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