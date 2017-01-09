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Все про:заявление (228) МИД (3756) теракт (1946)

 Украинский МИД осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем быстрого и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, который наблюдается в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое является угрозой для всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались.

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Владимир Яковлев Спецпропаганда http://newrezume.org/news/2017-01-09-18826
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40 лет со дня первого теракта в московском метро.Восьмого января 1977 года в московском метро в 17:33 произошел теракт между станциями Измайловская и Первомайская..Тогда- через два года расстреляли троих подозреваемых жителей Армении.Через некоторое время журналист Сергей Гриторрьянц доказал,что взрывы были организованы по личному приказу Андропова.
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Сын Отца ‏@Sin_otca 10 хв.
10 хвилин томуПока вы говорите, что Россия не способна к изменениям и развитию, Маша Захарова научилась мыть голову!!! Шах и мат русофобы!!!

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Нє. То від бояришніка бруд сам повідпадав і волосся знежирилося.
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А зачем нам знать твоё мнение по этому вопросу?
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Кому это, "Нам". Что, кроме "Нам" никого не существует?
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Ну почему же? Кроме "Нам" ещё "Ты" существуешь.
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Маю здоровий глузд і трішечки почуття гумору.

Спробуй і ти якось у себе це розвинути. Ось побачиш - сподобається.
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А тебе больше ничего не остается делать. На клеточном поле, в игре в шашки, такая позиция называется, туалет.
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Ну я не столь глубоко проникнут узким миром, чтоб вникать в твои туалетные дела. Главное, чтоб всё у тебя в туалете получалось.
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Так ты вывесил текст с Захаровой. Я спросил зачем. А ты начал за этот вопрос употреблять маневры. Так я тебя и запер вместе сними в туалете с наружи. Или нет. Захарова кто.
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Захерова кто? Лошадь из стайни лаВруна. А ты думал кто? Ты думал, что одна из самых привлекательных женщин на россосии?
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Ну так тебе и ответ кто проникся узким миром. Им проникся "Нам"
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Ну да. Ровно настолько, как проникается мирами пациентов их лечащий психиатр.
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Тебе и это знакомо. А ты знаешь, что дедушка Фрейд доказал, что в разуме нет ничего другого, кроме того что туда попало. Проще. Кто о чем говорит, то о себе.
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Мыть голову? Это не показатель. Все равно до людей им надо дорасти.
Но - что самое смешное - они-то думают, что они - люди...

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Бл .. буду , даже не узнал , хотя красивее она не стала , какой странный секс -символ даже для лаптей московских .
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НЕ без цього, можливо. Той бояришник самі аптекарші смокчуть за здрасть. Був свідком.
А так, Миколаїв не є хоча би андеграундом в примірності. Скоріш за все - фаворит бидла. Як не сумно, та це так.
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А где ты живешь? Я в Одессе. У нас возле каждой аптеки мусорные ящики полностью забиты коробками от таблеток от кашля с содержанием кодеина. И пузырьков от спиртосодержащих лекарств. Ради правды, надо сказать, что наркота преобладает.
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Ай, малацца! Нех каждый раз распинаться. Оптом - рррраз и готово.
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АЛЕППОнутая РАБссия никого не осуждам-с,ну разве что фюрера Путлера немного,за... ОНА УТОНУЛА...,и улыбочку Ларри Кингу...,а так всё путьом
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Это ,пожалуй, самое большое достижение украинского мид...Осуждение террактов...В остальном- серость и непрофессионализм, вредящий стране.
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О, бля, как оперативно! А чего не мычим о Лугандонии с Даунбасией? Или тут война? Или тут АТО? Или тут террористы или тут росийськотерористычни найманци?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский МИД осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции
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