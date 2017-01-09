 Украинский МИД осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем быстрого и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, который наблюдается в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое является угрозой для всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались.
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10 хвилин томуПока вы говорите, что Россия не способна к изменениям и развитию, Маша Захарова научилась мыть голову!!! Шах и мат русофобы!!!
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Спробуй і ти якось у себе це розвинути. Ось побачиш - сподобається.
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Но - что самое смешное - они-то думают, что они - люди...
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А так, Миколаїв не є хоча би андеграундом в примірності. Скоріш за все - фаворит бидла. Як не сумно, та це так.
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