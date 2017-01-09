 В Дарницком районе Киева горела квартира в девятиэтажке. Эвакуировано 8 жильцов дома

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения столичной службы спасения 101. Пожарные выяснили, что пожар произошел в комнате и сразу же подали воду на тушение. Пожар был ликвидирован, спасатели не допустили распространения огня в другие помещения. К тушению пожара привлекалось 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала. Она рассказала, что на некоторое время вышла из комнаты, а когда вернулась, все уже было охвачено густым дымом. Сильное задымление наблюдалось и в самом подъезде. Во время пожара на безопасное расстояние было выведено 8 жильцов дома.
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Похоже, что гопота, засевшая во власти, таки всерьез решила идти по беспределу до конца.
А чего, собственно говоря, не идти, если никто, кроме Пашинского, не стреляет по ногам, и не ломает руки...
Это вам любой Вово Г. подтвердит.
Который ударными темпами превращает страну в винницкий рынок "Юность" от Карпат до речки Кальмиус...
Не говоря уже о Пете П. с его рошенизацией...
Вот поэтому они взяли и вычеркнули по беспределу из обязательного списка Е-декларантов директоров школ и главных врачей местных больничек.
Вместе с разными избранными академиками...
Ну и хуле, что главврачи-директора - это одни из главных коррупционных метастазищ...
От чьих постоянных поборов воем воют народы Украины...
И в случае заполнения Е-деклараций, их можно было бы начать паковать и судить в промышленных масштабах...
Потому что депутата с лимоном долларового кэша достать сложно, а вымогателя из школы-больнички, который всю жизнь на госслужбе, но катается на поршах-мерседесах, принять в наручники, что два перста о поребрик...
Но тогда это ломает всю пищевую цепочку по заносу бабла наверх...
Не говоря уже о том, что испытанные главврачи-директора школ - это не только бабло наверх, а еще и надежа и опора админресурса на выборах...
И как их можно отдать на правеж?
Это, как себе руку-ногу ржавой ножовкой без наркоза отпилить...
Кто-нибудь видел, чтобы Вово Г. или Петя П. пытались отпилить себе руку-ногу?
О!!!
Нам - да...
А себе ни-ни...
Потому что себя они любят...
Так что в традиционном вопросе - Тварь я дрожащая, или право имею? - пока наблюдается перевес в пользу тварей...
Андрей Капустин
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