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Все про:Нидерланды (641) крушение (297) Боинг-777 Malaysia Airlines (799)

 В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777

Изъятое сейчас направлено на экспертизу.

В аэропорту "Схипхол" задержали голландского журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777 рейса МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Голландии.

Журналист М. Spekkers был задержан в субботу вечером по прибытию из Украины.

В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новая победа донецких ополченцев!", - как россияне "скорбели" о сбитом украинском АН-26, который оказался малайзийским "Боингом". ВИДЕО

Журналист отказался передать фото и видео материалы, снятые им.

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование.

Напомним, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

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З якого аеропорта він вилітав? Хто пропустив на борт металічні предмети? Та й, зрештою, як він потрапив на український Донбас..?
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голландские терпилы сруться от одной только мысли, что это может спровоцировать путена.
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По другим источникам журналистов было двое и конфисковали у них все и обломки и записи.
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все обламки пренадлежат собственнику и являются следственными доказательствами
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То есть в московском(я же надеюсь не в киевском?) аэропорту к такому багажу не было никаких вопросов? о_О
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Журналист М. Spekkers был задержан в субботу вечером по прибытию из Украины.Источник: http://censor.net.ua/n422588

В Украине - и Московский аэропорт?
Вопрос в другом: утверждалось, что собраны ВСЕ обломки.
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Скорее всего, жители ДыРы растащили часть обломков на сувениры, теперь приторговывают
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В Украине - и Московский аэропорт? (с)

Самолёт упал на территории,которая сейчас под сепарами.
А пересекать блок-посты с такими "сувенирами",следуя в Украину,было бы наверное проблематично.
Значит или ростов,или масква.

А по поводу "В Украине - и Московский аэропорт?",придёт время-так и будет.
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В статье указано, что прибыл из Украины. Дальше - Ваши предположения.
С чего взяли, что иностранному журналисту легче пересекать границу ДыРы и ползти в Ростов?
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Вот это верно: Цензор обычно смещает акценты. Слово лишнее - а уже сколько разговоров.
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Зато раша тудей , чуть ли не до задержания начала вопить ? Совпадение ?
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Кому , если забрала полиция а он не хотел отдавать ?
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А что наши погранцы и таможенники делали?! Гуску скубли?
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А вот это- самый Интересный вопрос! Как этот журналюга мог лететь из Украины- с таким багажом??? Как он мог вывезти это из Дыры и провезти в Борисполь? Шо-то тут воняет.
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Два раза прочитал , сходил по ссылкам , откуда ты взял про Борисполь ?
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Из статьи. В Амстердам- только из Борисполя. Не иначе. Можэ шо-то изменилось??? Я- не в курсе.
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Судя по тому что русня пишет у него в твиттере , то вез он что нехорошее для московитов .Там есть такое -С. Трифонов ‏@lexusarh2009 8 янв.

@MES_Beck @DrsP38 @PolitieLE @spekkers Это глупец, не обращайте на него внимания!
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Знаешь... я, пожалуй- заткнусь. Но, то шо туточки шо-то воняет- факт!
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Раша тудей уже потянула за них мазу , как бы все понятно .
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Кста, а шо там с расследованием??? Или ГЕЙропейская пидарасня замылила это дело, дабы не злить кремлядьского Сцарька???
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так они специально и забрали все вещдоки, чтобы не дай бог журналист не смог провести независимое расследование. голландцы хотят по макисмуму замять процес, чтобы не ссориться с путеным
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Эка невидаль! Там все Грабово с Никишино с такими сувенирами живут.
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Интересно. Чувак везет целые торбы железа, а в аэропорту отправки их не видят и не проверяют? Странно.
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Надо задержать и тех наших, кто его в аэропорту "проверял".
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Одновременно на Донбабве и киевской таможне появилось по рублёвому миллионеру...
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Были задержаны двое журналистов , проводивших независимое расследование по МН 17 , Цель задержания -- изъятие материалов расследования .
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Есть два мнения: Моё и неправильное !
И никаких поползновений и независимых расследований.
.
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А как они туда шастают? Через наше посольство или через мацкву?
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без виз как настоящие европейцы туда сюда ( это голландские журналисты) - мы же их пускаем без виз как дурачки давно а они нас нет
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Правильно, візовий режим для всіх. А кацапам взагалі дорогу закрити.
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А чего не пишут что , Местные СМИ пишут, что журналист посещал оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни там, а также поехал на место катастрофы MH17 .
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Я это где-то читал. Так что, выходит, что ото, в статье описанное- это просто сувениры с места событий? Можэ их там даже продают, в киосках. А шо? Развитие инфраструктуры для будущих туристов из ЕС. Прошу извинить, за откровенный цинизм. Иначе- не выходит.
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Цензор написал что он прилетел с Украины и дал ссыль на 112 , у 112 нет ничего откуда он прибыл .
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Может он через внуково летел чо сразу Киев
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pod cjim kontrolem ta teritorija teperj nahoditsa - vot tut i nado iskatj otvet i horosjenko prosmotretj vse video i snimki.
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Журналист М. Spekkers был задержан в субботу вечером по прибытию из Украины. Источник: http://censor.net.ua/n422588
А это- тока Борисполь.
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Або Сімферополь. Теж напишуть летів з України.
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Ещё хуже! Он пересекал два наших блок-поста. У дыры и крымские.
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Прибув з Донбасу, а, значить, з України. Але прибув як? З окупованої частини (також Україна) але через, скажімо, ростов...
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Интересно- чувак везет чумуданы железа, а его никто даже не подумал остановить у нас, в Украине! Просто позорище и лютый писец.
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Вмію. Україна це й окуповані частина Донбасу та Крим. З Доньасу міг і через Ростов...
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Русня уже рукоплещет "независимым " журналистам ,тогда все понятно
Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые провели в Донбассе около недели, были задержаны полицией после возвращения в Амстердам. Как утверждают журналисты, на месте крушения лайнера малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, им удалось обнаружить обломки самолёта, которые были конфискованы в аэропорту Схипол.
По словам журналистов, правоохранительные органы также забрали и все отснятые в Донбассе материалы. В интервью RT Стефан Бек обвинил прокуратуру Нидерландов в халатности.
«Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность», - написал Бек в своём Facebook.
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А как они прилетели в Донбасс и улетели из Донбасса ? Это же легко проверить наверное.
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Потім з'ясується що уламки - з кацапстанського полігону. Є у кацапів таке місце, де імітують та знімають "репортажі" про катастрофи. Про це місце і шматки люмімію згадували під час обговорення казанської катастрофи.
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европейские ценности) как и православнутых.. как будто кто сомневается в том что уродов везде полно, кстати вещи с Титаника тоже продавались некроманам или хрен его знает что это за выродки, одно дело драгоценности, золото, но красть фрагменты тел или обломки
н-да.. зря у них там легализировали "легкие" наркотики
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777
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