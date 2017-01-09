 В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777

В аэропорту "Схипхол" задержали голландского журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777 рейса МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина . Об этом сообщается на сайте прокуратуры Голландии.

Журналист М. Spekkers был задержан в субботу вечером по прибытию из Украины.

В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Журналист отказался передать фото и видео материалы, снятые им.

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование.

Напомним, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.