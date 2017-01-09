 В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777

Журналист М. Spekkers был задержан в субботу вечером по прибытию из Украины.
В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.
Журналист отказался передать фото и видео материалы, снятые им.
Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование.
Напомним, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.
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В Украине - и Московский аэропорт?
Вопрос в другом: утверждалось, что собраны ВСЕ обломки.
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Самолёт упал на территории,которая сейчас под сепарами.
А пересекать блок-посты с такими "сувенирами",следуя в Украину,было бы наверное проблематично.
Значит или ростов,или масква.
А по поводу "В Украине - и Московский аэропорт?",придёт время-так и будет.
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С чего взяли, что иностранному журналисту легче пересекать границу ДыРы и ползти в Ростов?
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@lexusarh2009 8 янв. @MES_Beck @DrsP38 @PolitieLE @spekkers Это глупец, не обращайте на него внимания!
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Есть два мнения: Моё и неправильное !
И никаких поползновений и независимых расследований.
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А это- тока Борисполь.
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https://www.youtube.com/watch?v=wpV13EYBnGI
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Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые провели в Донбассе около недели, были задержаны полицией после возвращения в Амстердам. Как утверждают журналисты, на месте крушения лайнера малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, им удалось обнаружить обломки самолёта, которые были конфискованы в аэропорту Схипол.
По словам журналистов, правоохранительные органы также забрали и все отснятые в Донбассе материалы. В интервью RT Стефан Бек обвинил прокуратуру Нидерландов в халатности.
«Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность», - написал Бек в своём Facebook.
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н-да.. зря у них там легализировали "легкие" наркотики
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